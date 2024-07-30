Коли магнітні бурі у серпні 2024 року — детальний календар небезпечних дат

Вплив магнітних бур на здоров'я. Колаж: Новини.LIVE

У серпні 2024 року на українців чекатиме кілька серйозних магнітних бур, які можуть повпливати на самопочуття та здоров'я. Але загалом спеціалісти прогнозують в останній місяць літа досить спокійну геомагнітну активність.

Новини.LIVE з посиланням на Meteoagent підготували детальний розклад магнітних бур на серпень 2024 року.

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Перший же день нового місяця відзначиться сильною магнітною бурею червоного рівня. Вона може бути особливо відчутною для людей з хронічними хворобами, літніх людей та метеозалежних.

Далі, за попередніми прогнозами спеціалістів, на нас чекає довгий "геомагнітний штиль". Сонце буде перебувати у спокої.

Проте, слід готуватися до того, що в кінці місяці кілька днів поспіль триватиме сильна геомагнітна активність. Її інтенсивність оцінили у п’ять балів, що відповідає сильним геомагнітним хвилюванням.

Розклад магнітних бур на серпень має такий вигляд:

1 серпня — K-індекс 6 (надпотужна магнітна буря, що відповідає магнітній бурі червоного рівня) ;

— ; 2 серпня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 3 серпня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 4 серпня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 5 серпня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 6 серпня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 7 серпня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 8 серпня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 9 серпня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 10 серпня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 11 серпня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 12 серпня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 13 серпня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);

— K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів); 14 серпня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);

— K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів); 15 червня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);

— K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів); 16 серпня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);

— K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів); 17 серпня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);

— K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів); 18 серпня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);

— K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів); 19 серпня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 20 серпня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 21 серпня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 22 серпня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);

— K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм); 23 серпня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);

— K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм); 24 серпня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 25 серпня — K-індекс 5 (потужна магнітна буря) ;

— ; 26 серпня — K-індекс 5 (потужна магнітна буря) ;

— ; 27 серпня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 28 серпня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 29 серпня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 30 серпня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 31 серпня — K-індекс 2 (низька сонячна активність).

Вплив магнітних бур на здоров'я. Колаж: Новини.LIVE

Як магнітні бурі впливають на здоров’я

Як зазначають фахівці, деякі люди можуть відчути погіршення самопочуття вже за кілька днів до настання магнітних бур. Також вплив може бути відчутним й кілька днів після закінчення геошторму.

Метеозалежні люди можуть зіткнутися з такими симптомами:

загострення хронічних захворювань;

погіршення сну;

різку зміну настрою;

головний біль;

запаморочення;

апатію;

підвищення чи зниження артеріального тиску;

дратівливість;

тривожність;

біль у суглобах.

Дівчина страждає від головного болю. Фото: depositphotos.com

Магнітні бурі у серпні 2024 — як захиститися

Лікарі радять заздалегідь підготуватися до магнітних бур. У людей з хронічними захворюваннями обов'язково повинна бути аптечка з необхідними ліками.

Слід дотримуватися таких простих рекомендацій медиків:

Більше бувати на свіжому повітрі. Не забувати про фізичну активність (година прогулянки теж рахується). Віддавати перевагу здоровому харчуванню. Відпочивати та висипатися. Пити чисту воду. Віддавати перевагу трав'яним чаям, а не каві. Виключити алкоголь. Уникати стресових факторів.

Також радимо скористатися детальним місячним календарем справ на серпень 2024 року, щоб не проґавити найвдаліші дні останнього місяця літа.