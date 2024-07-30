Коли магнітні бурі у серпні 2024 року — детальний календар небезпечних дат

Календар магнітних бур на серпень 2024 — коли українцям чекати небезпечні дні
У серпні 2024 року на українців чекатиме кілька серйозних магнітних бур, які можуть повпливати на самопочуття та здоров'я. Але загалом спеціалісти прогнозують в останній місяць літа досить спокійну геомагнітну активність.
Новини.LIVE з посиланням на Meteoagent підготували детальний розклад магнітних бур на серпень 2024 року.
Магнітні бурі у серпні 2024 року — детальний розклад на місяць
Перший же день нового місяця відзначиться сильною магнітною бурею червоного рівня. Вона може бути особливо відчутною для людей з хронічними хворобами, літніх людей та метеозалежних.
Далі, за попередніми прогнозами спеціалістів, на нас чекає довгий "геомагнітний штиль". Сонце буде перебувати у спокої.
Проте, слід готуватися до того, що в кінці місяці кілька днів поспіль триватиме сильна геомагнітна активність. Її інтенсивність оцінили у п’ять балів, що відповідає сильним геомагнітним хвилюванням.
Розклад магнітних бур на серпень має такий вигляд:
- 1 серпня — K-індекс 6 (надпотужна магнітна буря, що відповідає магнітній бурі червоного рівня);
- 2 серпня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);
- 3 серпня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);
- 4 серпня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);
- 5 серпня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);
- 6 серпня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);
- 7 серпня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);
- 8 серпня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);
- 9 серпня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);
- 10 серпня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);
- 11 серпня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);
- 12 серпня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);
- 13 серпня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);
- 14 серпня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);
- 15 червня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);
- 16 серпня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);
- 17 серпня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);
- 18 серпня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);
- 19 серпня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);
- 20 серпня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);
- 21 серпня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);
- 22 серпня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);
- 23 серпня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);
- 24 серпня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);
- 25 серпня — K-індекс 5 (потужна магнітна буря);
- 26 серпня — K-індекс 5 (потужна магнітна буря);
- 27 серпня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);
- 28 серпня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);
- 29 серпня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);
- 30 серпня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);
- 31 серпня — K-індекс 2 (низька сонячна активність).
Як магнітні бурі впливають на здоров’я
Як зазначають фахівці, деякі люди можуть відчути погіршення самопочуття вже за кілька днів до настання магнітних бур. Також вплив може бути відчутним й кілька днів після закінчення геошторму.
Метеозалежні люди можуть зіткнутися з такими симптомами:
- загострення хронічних захворювань;
- погіршення сну;
- різку зміну настрою;
- головний біль;
- запаморочення;
- апатію;
- підвищення чи зниження артеріального тиску;
- дратівливість;
- тривожність;
- біль у суглобах.
Магнітні бурі у серпні 2024 — як захиститися
Лікарі радять заздалегідь підготуватися до магнітних бур. У людей з хронічними захворюваннями обов'язково повинна бути аптечка з необхідними ліками.
Слід дотримуватися таких простих рекомендацій медиків:
- Більше бувати на свіжому повітрі.
- Не забувати про фізичну активність (година прогулянки теж рахується).
- Віддавати перевагу здоровому харчуванню.
- Відпочивати та висипатися.
- Пити чисту воду.
- Віддавати перевагу трав'яним чаям, а не каві.
- Виключити алкоголь.
- Уникати стресових факторів.
Також радимо скористатися детальним місячним календарем справ на серпень 2024 року, щоб не проґавити найвдаліші дні останнього місяця літа.
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