Когда магнитные бури в августе 2024 года — подробный календарь опасных дат

Календарь магнитных бурь на август 2024 — когда украинцам ждать опасные дни
В августе 2024 года украинцев будет ждать несколько серьезных магнитных бурь, которые могут повлиять на самочувствие и здоровье. Но в целом специалисты прогнозируют в последний месяц лета достаточно спокойную геомагнитную активность.
Новини.LIVE со ссылкой на Meteoagent подготовили детальное расписание магнитных бурь на август 2024 года.
Магнитные бури в августе 2024 года — подробное расписание на месяц
Первый день нового месяца ознаменуется сильной магнитной бурей красного уровня. Она может быть особенно ощутима для людей с хроническими болезнями, пожилых и метеозависимых.
Далее, по предварительным прогнозам специалистов, нас ждет длинный "геомагнитный штиль". Солнце будет в покое.
Однако следует готовиться к тому, что в конце месяца несколько дней будет длиться сильная геомагнитная активность. Ее интенсивность оценили в пять баллов, что соответствует мощным геомагнитным волнениям.
Расписание магнитных бурь на август выглядит следующим образом:
- 1 августа — K-индекс 6 (сверхмощная магнитная буря, соответствующая магнитной буре красного уровня);
- 2 августа — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 3 августа — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 4 августа — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 5 августа — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 6 августа — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 7 августа — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 8 августа — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 9 августа — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 10 августа — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 11 августа — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 12 августа — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 13 августа — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
- 14 августа — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
- 15 июня — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
- 16 августа — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
- 17 августа — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
- 18 августа — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
- 19 августа — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 20 августа — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 21 августа — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 22 августа — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);
- 23 августа — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);
- 24 августа — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 25 августа — K-индекс 5 (мощная магнитная буря);
- 26 августа — K-индекс 5 (мощная магнитная буря);
- 27 августа — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 28 августа — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 29 августа — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 30 августа — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 31 августа — K-индекс 2 (низкая солнечная активность).
Как магнитные бури влияют на здоровье
Как отмечают специалисты, некоторые люди могут ощутить ухудшение самочувствия уже за несколько дней до наступления магнитных бурь. Также влияние может быть ощутимым и через несколько дней после окончания геошторма.
Метеозависимые люди могут столкнуться со следующими симптомами:
- обострение хронических заболеваний;
- ухудшение сна;
- резкое изменение настроения;
- головная боль;
- головокружение;
- апатия;
- повышение или понижение артериального давления;
- раздражительность;
- тревожность;
- боли в суставах.
Магнитные бури в августе 2024
Врачи советуют заранее подготовиться к магнитным бурям. У людей с хроническими заболеваниями обязательно должна быть аптечка с необходимым лекарством.
Следует придерживаться следующих простых рекомендаций медиков:
- Больше бывать на открытом воздухе.
- Не забывать о физической активности (час прогулки тоже считается).
- Предпочитать здоровое питание.
- Отдыхать и высыпаться.
- Пить чистую воду.
- Предпочитать травяные чаи, а не кофе.
- Исключить алкоголь.
- Избегать стрессовых факторов.
Также советуем воспользоваться подробным лунным календарем дел на август 2024 года, чтобы не упустить самые удачные дни последнего месяца лета.
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