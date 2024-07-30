Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Календарь магнитных бурь на август 2024 — когда украинцам ждать опасные дни arrow

Календарь магнитных бурь на август 2024 — когда украинцам ждать опасные дни

30 июля 2024 07:00
Анна Тищук - редактор
Анна Тищук
редактор
Когда магнитные бури в августе 2024 года — подробный календарь опасных дат
Воздействие магнитных бурь на здоровье. Коллаж: Новини.LIVE
Анна Тищук - редактор
Анна Тищук
редактор

В августе 2024 года украинцев будет ждать несколько серьезных магнитных бурь, которые могут повлиять на самочувствие и здоровье. Но в целом специалисты прогнозируют в последний месяц лета достаточно спокойную геомагнитную активность.

Новини.LIVE со ссылкой на Meteoagent подготовили детальное расписание магнитных бурь на август 2024 года.

Читайте также:

Магнитные бури в августе 2024 года — подробное расписание на месяц

Первый день нового месяца ознаменуется сильной магнитной бурей красного уровня. Она может быть особенно ощутима для людей с хроническими болезнями, пожилых и метеозависимых.

Далее, по предварительным прогнозам специалистов, нас ждет длинный "геомагнитный штиль". Солнце будет в покое.

Однако следует готовиться к тому, что в конце месяца несколько дней будет длиться сильная геомагнитная активность. Ее интенсивность оценили в пять баллов, что соответствует мощным геомагнитным волнениям.

Расписание магнитных бурь на август выглядит следующим образом:

  • 1 августа K-индекс 6 (сверхмощная магнитная буря, соответствующая магнитной буре красного уровня);
  • 2 августа — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 3 августа — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 4 августа — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 5 августа — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 6 августа — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 7 августа — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 8 августа — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 9 августа — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 10 августа — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 11 августа — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 12 августа — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 13 августа — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
  • 14 августа — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
  • 15 июня — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
  • 16 августа — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
  • 17 августа — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
  • 18 августа — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
  • 19 августа — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 20 августа — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 21 августа — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 22 августа — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);
  • 23 августа — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);
  • 24 августа — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 25 августаK-индекс 5 (мощная магнитная буря);
  • 26 августаK-индекс 5 (мощная магнитная буря);
  • 27 августа — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 28 августа — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 29 августа — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 30 августа — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 31 августа — K-индекс 2 (низкая солнечная активность).

 

Магнитные бури в августе 2024 года - подробное расписание в месяц 
Воздействие магнитных бурь на здоровье. Коллаж: Новини.LIVE

Как магнитные бури влияют на здоровье

Как отмечают специалисты, некоторые люди могут ощутить ухудшение самочувствия уже за несколько дней до наступления магнитных бурь. Также влияние может быть ощутимым и через несколько дней после окончания геошторма.

Метеозависимые люди могут столкнуться со следующими симптомами:

  • обострение хронических заболеваний;
  • ухудшение сна;
  • резкое изменение настроения;
  • головная боль;
  • головокружение;
  • апатия;
  • повышение или понижение артериального давления;
  • раздражительность;
  • тревожность;
  • боли в суставах.

 

Как магнитные бури в августе 2024 года влияют на здоровье
Девушка страдает от головных болей. Фото: depositphotos.com

Магнитные бури в августе 2024

Врачи советуют заранее подготовиться к магнитным бурям. У людей с хроническими заболеваниями обязательно должна быть аптечка с необходимым лекарством.

Следует придерживаться следующих простых рекомендаций медиков:

  1. Больше бывать на открытом воздухе.
  2. Не забывать о физической активности (час прогулки тоже считается).
  3. Предпочитать здоровое питание.
  4. Отдыхать и высыпаться.
  5. Пить чистую воду.
  6. Предпочитать травяные чаи, а не кофе.
  7. Исключить алкоголь.
  8. Избегать стрессовых факторов.

 

Также советуем воспользоваться подробным лунным календарем дел на август 2024 года, чтобы не упустить самые удачные дни последнего месяца лета.

здоровье магнитные бури прогнозы советы календарь август

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

25 июля 2024

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

26 июля 2024

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ