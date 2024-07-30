Когда магнитные бури в августе 2024 года — подробный календарь опасных дат

Воздействие магнитных бурь на здоровье. Коллаж: Новини.LIVE

В августе 2024 года украинцев будет ждать несколько серьезных магнитных бурь, которые могут повлиять на самочувствие и здоровье. Но в целом специалисты прогнозируют в последний месяц лета достаточно спокойную геомагнитную активность.

Новини.LIVE со ссылкой на Meteoagent подготовили детальное расписание магнитных бурь на август 2024 года.

Читайте также:

Магнитные бури в августе 2024 года — подробное расписание на месяц

Первый день нового месяца ознаменуется сильной магнитной бурей красного уровня. Она может быть особенно ощутима для людей с хроническими болезнями, пожилых и метеозависимых.

Далее, по предварительным прогнозам специалистов, нас ждет длинный "геомагнитный штиль". Солнце будет в покое.

Однако следует готовиться к тому, что в конце месяца несколько дней будет длиться сильная геомагнитная активность. Ее интенсивность оценили в пять баллов, что соответствует мощным геомагнитным волнениям.

Расписание магнитных бурь на август выглядит следующим образом:

1 августа — K-индекс 6 (сверхмощная магнитная буря, соответствующая магнитной буре красного уровня) ;

; 2 августа — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 3 августа — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 4 августа — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 5 августа — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 6 августа — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 7 августа — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 8 августа — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 9 августа — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 10 августа — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 11 августа — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 12 августа — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 13 августа — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);

— K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек); 14 августа — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);

— K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек); 15 июня — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);

— K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек); 16 августа — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);

— K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек); 17 августа — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);

— K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек); 18 августа — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);

— K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек); 19 августа — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 20 августа — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 21 августа — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 22 августа — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);

— K-индекс 3 (слабый солнечный шторм); 23 августа — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);

— K-индекс 3 (слабый солнечный шторм); 24 августа — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 25 августа — K-индекс 5 (мощная магнитная буря) ;

— ; 26 августа — K-индекс 5 (мощная магнитная буря) ;

— ; 27 августа — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 28 августа — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 29 августа — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 30 августа — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 31 августа — K-индекс 2 (низкая солнечная активность).

Воздействие магнитных бурь на здоровье. Коллаж: Новини.LIVE

Как магнитные бури влияют на здоровье

Как отмечают специалисты, некоторые люди могут ощутить ухудшение самочувствия уже за несколько дней до наступления магнитных бурь. Также влияние может быть ощутимым и через несколько дней после окончания геошторма.

Метеозависимые люди могут столкнуться со следующими симптомами:

обострение хронических заболеваний;

ухудшение сна;

резкое изменение настроения;

головная боль;

головокружение;

апатия;

повышение или понижение артериального давления;

раздражительность;

тревожность;

боли в суставах.

Девушка страдает от головных болей. Фото: depositphotos.com

Магнитные бури в августе 2024

Врачи советуют заранее подготовиться к магнитным бурям. У людей с хроническими заболеваниями обязательно должна быть аптечка с необходимым лекарством.

Следует придерживаться следующих простых рекомендаций медиков:

Больше бывать на открытом воздухе. Не забывать о физической активности (час прогулки тоже считается). Предпочитать здоровое питание. Отдыхать и высыпаться. Пить чистую воду. Предпочитать травяные чаи, а не кофе. Исключить алкоголь. Избегать стрессовых факторов.

Также советуем воспользоваться подробным лунным календарем дел на август 2024 года, чтобы не упустить самые удачные дни последнего месяца лета.