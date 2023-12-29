Коли магнітні бурі у січні 2024 року — детальний календар небезпечних дат

Вплив магнітних бур на метеозалежних людей. Колаж: Новини.LIVE

Фахівці запевняють, що у перший місяць 2024 року не варто очікувати частих та серйозних спалахів на Сонці. Та все ж кілька магнітних бур вдарять і можуть позначитися на самопочутті та здоров'ї метеозалежних і людей з хронічними хворобами. Тож, до таких днів варто завчасно підготуватися.

Новини.LIVE з посиланням на Meteoagent підготували детальний розклад магнітних бур на січень 2024 року. Дізнайтеся про найнебезпечніші дати другого місяця зими.

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Магнітні бурі у січні 2024 року — детальний розклад на місяць

За попереднім аналізом спеціалістів, другий місяць зими буде більш-менш спокійним. Проте, є кілька дат, до яких треба підготуватися заздалегідь, щоб захистити своє здоров'я від негативного впливу геоштормів.

Розклад магнітних бур на січень виглядає так:

1 січня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);

— K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм); 2 січня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);

— K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм); 3 січня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);

— K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів); 4 січня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);

— K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів); 5 січня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);

— K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів); 6 січня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);

— K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів); 7 січня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);

— K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів); 8 січня — K-індекс 3 (слабка магнітна буря);

— K-індекс 3 (слабка магнітна буря); 9 січня — K-індекс 3 (слабка магнітна буря);

— K-індекс 3 (слабка магнітна буря); 10 січня — K-індекс 3 (слабка магнітна буря);

— K-індекс 3 (слабка магнітна буря); 11 січня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);

— K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів); 12 січня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);

— K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів); 13 січня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);

— K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів); 14 січня — K-індекс 4 (середня магнітна буря) ;

— ; 15 січня — K-індекс 4 (середня магнітна буря) ;

— ; 16 січня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);

— K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм); 17 січня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);

— K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм); 18 січня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);

— K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів); 19 січня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);

— K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм); 20 січня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);

— K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів); 21 січня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);

— K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів); 22 січня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів)

— K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів) 23 січня — K-індекс 4 (середня магнітна буря) ;

— ; 24 січня — K-індекс 4 (середня магнітна буря) ;

— ; 25 січня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);

— K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів); 26 січня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);

— K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів); 27 січня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);

— K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів); 28 січня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);

— K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів); 29 січня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);

— K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів); 30 січня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);

— K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів); 31 січня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів).

Корональні викиди маси Сонця. Фото: google.com

Як магнітні бурі можуть впливати на здоров'я людини

Вчені досі вивчають вплив магнітних бур на самопочуття та здоров'я людей. Ряд досліджень доводять, що деякі люди можуть почуватися гірше за 1-2 дні до настання геошторму, у саму небезпечну дату або ж після її завершення.

При цьому фахівці зазначають, що ступінь виразності та характер впливу магнітних коливань є індивідуальними та можуть бути пов'язані:

з віком;

з психологічним станом;

зі схильністю до серцево-судинних захворювань;

з наявністю хронічних захворювань.

Найпоширеніші симптоми, які зустрічаються у людей під час сильної сонячної активності, наступні:

головний біль;

мігрень;

запаморочення;

стрибки тиску;

порушення серцевого ритму;

ломота в тілі;

біль у суглобах;

загострення хронічних захворювань;

загальна слабкість;

зниження працездатності;

порушення концентрації;

безсоння;

сонливість;

апатія;

депресивні настрої;

підвищення тривожності;

агресія;

дратівливість.

Погане самопочуття зранку. Фото: pexels.com

Як допомогти організму пережити магнітні бурі

Лікарі радять за 4-5 днів до геошторму:

знизити фізичні та психоемоційні навантаження;

більше відпочивати;

гуляти на свіжому повітрі;

не відмовляти собі у позитивних емоціях та відпочинку;

обмежити кількість кофеїну;

додати у раціон трав'яні чаї.

А головне, підкреслюють медики, уникнути будь-яких негативних наслідків магнітних бур на здоров'я дуже просто — необхідно вести здоровий спосіб життя та займатися фізичною активністю.

Також вам може стати у пригоді місячний календар справ на січень 2024 року, який розповість про найвдаліші дні та дати, у які слід бути обережними й не приймати серйозних рішень.