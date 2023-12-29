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Календар магнітних бур на січень 2024 — чи чекати українцям потужних геоштормів

29 грудня 2023 06:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Коли магнітні бурі у січні 2024 року — детальний календар небезпечних дат
Вплив магнітних бур на метеозалежних людей. Колаж: Новини.LIVE
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Фахівці запевняють, що у перший місяць 2024 року не варто очікувати частих та серйозних спалахів на Сонці. Та все ж кілька магнітних бур вдарять і можуть позначитися на самопочутті та здоров'ї метеозалежних і людей з хронічними хворобами. Тож, до таких днів варто завчасно підготуватися. 

Новини.LIVE з посиланням на Meteoagent підготували детальний розклад магнітних бур на січень 2024 року. Дізнайтеся про найнебезпечніші дати другого місяця зими. 

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Магнітні бурі у січні 2024 року — детальний розклад на місяць 

За попереднім аналізом спеціалістів, другий місяць зими буде більш-менш спокійним. Проте, є кілька дат, до яких треба підготуватися заздалегідь, щоб захистити своє здоров'я від негативного впливу геоштормів. 

Розклад магнітних бур на січень виглядає так:

  • 1 січня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);
  • 2 січня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);
  • 3 січня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);
  • 4 січня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);
  • 5 січня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);
  • 6 січня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);
  • 7 січня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);
  • 8 січня — K-індекс 3 (слабка магнітна буря);
  • 9 січня — K-індекс 3 (слабка магнітна буря);
  • 10 січня — K-індекс 3 (слабка магнітна буря);
  • 11 січня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);
  • 12 січня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);
  • 13 січня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);
  • 14 січняK-індекс 4 (середня магнітна буря);
  • 15 січняK-індекс 4 (середня магнітна буря);
  • 16 січня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);
  • 17 січня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);
  • 18 січня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);
  • 19 січня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);
  • 20 січня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);
  • 21 січня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);
  • 22 січня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів)
  • 23 січняK-індекс 4 (середня магнітна буря);
  • 24 січняK-індекс 4 (середня магнітна буря);
  • 25 січня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);
  • 26 січня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);
  • 27 січня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);
  • 28 січня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);
  • 29 січня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);
  • 30 січня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);
  • 31 січня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів).

 

Магнітні бурі у січні 2024 — детальний розклад на місяць
Корональні викиди маси Сонця. Фото: google.com

Як магнітні бурі можуть впливати на здоров'я людини

Вчені досі вивчають вплив магнітних бур на самопочуття та здоров'я людей. Ряд досліджень доводять, що деякі люди можуть почуватися гірше за 1-2 дні до настання геошторму, у саму небезпечну дату або ж після її  завершення.  

При цьому фахівці зазначають, що ступінь виразності та характер впливу магнітних коливань є індивідуальними та можуть бути пов'язані:

  • з віком;
  • з психологічним станом;
  • зі схильністю до серцево-судинних захворювань;
  • з наявністю хронічних захворювань. 

Найпоширеніші симптоми, які зустрічаються у людей під час сильної сонячної активності, наступні: 

  • головний біль;
  • мігрень;
  • запаморочення; 
  • стрибки тиску;
  • порушення серцевого ритму;
  • ломота в тілі;
  • біль у суглобах;
  • загострення хронічних захворювань;
  • загальна слабкість;
  • зниження працездатності;
  • порушення концентрації;
  • безсоння;
  • сонливість;
  • апатія;
  • депресивні настрої;
  • підвищення тривожності;
  • агресія;
  • дратівливість.

 

Як магнітні бурі впливають на здоров'я людини
Погане самопочуття зранку. Фото: pexels.com

Як допомогти організму пережити магнітні бурі

Лікарі радять за 4-5 днів до геошторму:

  • знизити фізичні та психоемоційні навантаження;
  • більше відпочивати;
  • гуляти на свіжому повітрі;
  • не відмовляти собі у позитивних емоціях та відпочинку;
  • обмежити кількість кофеїну;
  • додати у раціон трав'яні чаї.

А головне, підкреслюють медики, уникнути будь-яких негативних наслідків магнітних бур на здоров'я дуже просто — необхідно вести здоровий спосіб життя та займатися фізичною активністю.

 

Також вам може стати у пригоді місячний календар справ на січень 2024 року, який розповість про найвдаліші дні та дати, у які слід бути обережними й не приймати серйозних рішень.

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