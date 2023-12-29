Коли магнітні бурі у січні 2024 року — детальний календар небезпечних дат

Календар магнітних бур на січень 2024 — чи чекати українцям потужних геоштормів
Фахівці запевняють, що у перший місяць 2024 року не варто очікувати частих та серйозних спалахів на Сонці. Та все ж кілька магнітних бур вдарять і можуть позначитися на самопочутті та здоров'ї метеозалежних і людей з хронічними хворобами. Тож, до таких днів варто завчасно підготуватися.
Новини.LIVE з посиланням на Meteoagent підготували детальний розклад магнітних бур на січень 2024 року. Дізнайтеся про найнебезпечніші дати другого місяця зими.
Магнітні бурі у січні 2024 року — детальний розклад на місяць
За попереднім аналізом спеціалістів, другий місяць зими буде більш-менш спокійним. Проте, є кілька дат, до яких треба підготуватися заздалегідь, щоб захистити своє здоров'я від негативного впливу геоштормів.
Розклад магнітних бур на січень виглядає так:
- 1 січня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);
- 2 січня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);
- 3 січня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);
- 4 січня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);
- 5 січня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);
- 6 січня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);
- 7 січня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);
- 8 січня — K-індекс 3 (слабка магнітна буря);
- 9 січня — K-індекс 3 (слабка магнітна буря);
- 10 січня — K-індекс 3 (слабка магнітна буря);
- 11 січня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);
- 12 січня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);
- 13 січня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);
- 14 січня — K-індекс 4 (середня магнітна буря);
- 15 січня — K-індекс 4 (середня магнітна буря);
- 16 січня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);
- 17 січня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);
- 18 січня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);
- 19 січня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);
- 20 січня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);
- 21 січня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);
- 22 січня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів)
- 23 січня — K-індекс 4 (середня магнітна буря);
- 24 січня — K-індекс 4 (середня магнітна буря);
- 25 січня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);
- 26 січня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);
- 27 січня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);
- 28 січня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);
- 29 січня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);
- 30 січня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);
- 31 січня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів).
Як магнітні бурі можуть впливати на здоров'я людини
Вчені досі вивчають вплив магнітних бур на самопочуття та здоров'я людей. Ряд досліджень доводять, що деякі люди можуть почуватися гірше за 1-2 дні до настання геошторму, у саму небезпечну дату або ж після її завершення.
При цьому фахівці зазначають, що ступінь виразності та характер впливу магнітних коливань є індивідуальними та можуть бути пов'язані:
- з віком;
- з психологічним станом;
- зі схильністю до серцево-судинних захворювань;
- з наявністю хронічних захворювань.
Найпоширеніші симптоми, які зустрічаються у людей під час сильної сонячної активності, наступні:
- головний біль;
- мігрень;
- запаморочення;
- стрибки тиску;
- порушення серцевого ритму;
- ломота в тілі;
- біль у суглобах;
- загострення хронічних захворювань;
- загальна слабкість;
- зниження працездатності;
- порушення концентрації;
- безсоння;
- сонливість;
- апатія;
- депресивні настрої;
- підвищення тривожності;
- агресія;
- дратівливість.
Як допомогти організму пережити магнітні бурі
Лікарі радять за 4-5 днів до геошторму:
- знизити фізичні та психоемоційні навантаження;
- більше відпочивати;
- гуляти на свіжому повітрі;
- не відмовляти собі у позитивних емоціях та відпочинку;
- обмежити кількість кофеїну;
- додати у раціон трав'яні чаї.
А головне, підкреслюють медики, уникнути будь-яких негативних наслідків магнітних бур на здоров'я дуже просто — необхідно вести здоровий спосіб життя та займатися фізичною активністю.
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