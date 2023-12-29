Когда магнитные бури в январе 2024 года — детальный календарь опасных дат

Календарь магнитных бурь на январь 2024 — ждать ли украинцам мощных геоштормов
Специалисты уверяют, что в первый месяц 2024 года не стоит ожидать частых и серьезных вспышек на Солнце. И все же несколько магнитных бурь ударят и могут сказаться на самочувствии и здоровье метеозависимых и людей с хроническими болезнями. Поэтому к таким дням следует заранее подготовиться.
Новини.LIVE со ссылкой на Meteoagent подготовили детальное расписание магнитных бурь на январь 2024 года. Узнайте самые опасные даты второго месяца зимы.
Магнитные бури в январе 2024 года — детальное расписание на месяц
По предварительному анализу специалистов, второй месяц зимы будет более или менее спокойным. Однако есть несколько дат, к которым нужно подготовиться заранее, чтобы защитить свое здоровье от негативного влияния геоштормов.
Расписание магнитных бурь на январь выглядит следующим образом:
- 1 января — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);
- 2 января — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);
- 3 января — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
- 4 января — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
- 5 января — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
- 6 января — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
- 7 января — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
- 8 января — K-индекс 3 (слабая магнитная буря);
- 9 января — K-индекс 3 (слабая магнитная буря);
- 10 января — K-индекс 3 (слабая магнитная буря);
- 11 января — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
- 12 января — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
- 13 января — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
- 14 января — K-индекс 4 (средняя магнитная буря);
- 15 января — K-индекс 4 (средняя магнитная буря);
- 16 января — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);
- 17 января — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);
- 18 января — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
- 19 января — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);
- 20 января — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
- 21 января — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
- 22 января — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек)
- 23 января — K-индекс 4 (средняя магнитная буря);
- 24 января — K-индекс 4 (средняя магнитная буря);
- 25 января — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
- 26 января — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
- 27 января — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
- 28 января — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
- 29 января — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
- 30 января — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
- 31 января — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек).
Как магнитные бури могут влиять на здоровье человека
Ученые до сих пор изучают влияние магнитных бурь на самочувствие и здоровье людей. Ряд исследований доказывают, что некоторые люди могут чувствовать себя хуже за 1-2 дня до наступления геошторма, в саму опасную дату или после ее завершения.
При этом специалисты отмечают, что степень выраженности и характер воздействия магнитных колебаний индивидуальны и могут быть связаны:
- с возрастом;
- с психологическим состоянием;
- со склонностью к сердечно-сосудистым заболеваниям;
- с наличием хронических заболеваний.
Наиболее распространенные симптомы, встречающиеся у людей во время сильной солнечной активности, следующие:
- головная боль;
- мигрень;
- головокружение;
- скачки давления;
- нарушение сердечного ритма;
- ломота в теле;
- боль в суставах;
- обострение хронических заболеваний;
- общая слабость;
- снижение работоспособности;
- нарушение концентрации;
- бессонница;
- сонливость;
- апатия;
- депрессивные настроения;
- повышение тревожности;
- агрессия;
- раздражительность.
Как помочь организму пережить магнитные бури
Врачи советуют за 4-5 дней до геошторма:
- снизить физические и психоэмоциональные нагрузки;
- больше отдыхать;
- гулять на свежем воздухе;
- не отказывать себе в положительных эмоциях и отдыхе;
- ограничить количество кофеина;
- добавить в рацион травяные чаи.
А главное, подчеркивают медики, избежать каких-либо негативных последствий магнитных бурь на здоровье очень просто — необходимо вести здоровый образ жизни и заниматься физической активностью.
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