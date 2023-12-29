Когда магнитные бури в январе 2024 года — детальный календарь опасных дат

Воздействие магнитных бурь на метеозависимых людей. Коллаж: Новини.LIVE

Специалисты уверяют, что в первый месяц 2024 года не стоит ожидать частых и серьезных вспышек на Солнце. И все же несколько магнитных бурь ударят и могут сказаться на самочувствии и здоровье метеозависимых и людей с хроническими болезнями. Поэтому к таким дням следует заранее подготовиться.

Новини.LIVE со ссылкой на Meteoagent подготовили детальное расписание магнитных бурь на январь 2024 года. Узнайте самые опасные даты второго месяца зимы.

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Магнитные бури в январе 2024 года — детальное расписание на месяц

По предварительному анализу специалистов, второй месяц зимы будет более или менее спокойным. Однако есть несколько дат, к которым нужно подготовиться заранее, чтобы защитить свое здоровье от негативного влияния геоштормов.

Расписание магнитных бурь на январь выглядит следующим образом:

1 января — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);

— K-индекс 3 (слабый солнечный шторм); 2 января — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);

— K-индекс 3 (слабый солнечный шторм); 3 января — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);

— K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек); 4 января — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);

— K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек); 5 января — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);

— K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек); 6 января — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);

— K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек); 7 января — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);

— K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек); 8 января — K-индекс 3 (слабая магнитная буря);

— K-индекс 3 (слабая магнитная буря); 9 января — K-индекс 3 (слабая магнитная буря);

— K-индекс 3 (слабая магнитная буря); 10 января — K-индекс 3 (слабая магнитная буря);

— K-индекс 3 (слабая магнитная буря); 11 января — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);

— K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек); 12 января — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);

— K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек); 13 января — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);

— K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек); 14 января — K-индекс 4 (средняя магнитная буря) ;

— ; 15 января — K-индекс 4 (средняя магнитная буря) ;

— ; 16 января — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);

— K-индекс 3 (слабый солнечный шторм); 17 января — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);

— K-индекс 3 (слабый солнечный шторм); 18 января — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);

— K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек); 19 января — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);

— K-индекс 3 (слабый солнечный шторм); 20 января — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);

— K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек); 21 января — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);

— K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек); 22 января — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек)

— K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек) 23 января — K-индекс 4 (средняя магнитная буря) ;

— ; 24 января — K-индекс 4 (средняя магнитная буря) ;

— ; 25 января — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);

— K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек); 26 января — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);

— K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек); 27 января — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);

— K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек); 28 января — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);

— K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек); 29 января — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);

— K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек); 30 января — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);

— K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек); 31 января — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек).

Корональные выбросы масс Солнца. Фото: google.com

Как магнитные бури могут влиять на здоровье человека

Ученые до сих пор изучают влияние магнитных бурь на самочувствие и здоровье людей. Ряд исследований доказывают, что некоторые люди могут чувствовать себя хуже за 1-2 дня до наступления геошторма, в саму опасную дату или после ее завершения.

При этом специалисты отмечают, что степень выраженности и характер воздействия магнитных колебаний индивидуальны и могут быть связаны:

с возрастом;

с психологическим состоянием;

со склонностью к сердечно-сосудистым заболеваниям;

с наличием хронических заболеваний.

Наиболее распространенные симптомы, встречающиеся у людей во время сильной солнечной активности, следующие:

головная боль;

мигрень;

головокружение;

скачки давления;

нарушение сердечного ритма;

ломота в теле;

боль в суставах;

обострение хронических заболеваний;

общая слабость;

снижение работоспособности;

нарушение концентрации;

бессонница;

сонливость;

апатия;

депрессивные настроения;

повышение тревожности;

агрессия;

раздражительность.

Плохое самочувствие с утра. Фото: pexels.com

Как помочь организму пережить магнитные бури

Врачи советуют за 4-5 дней до геошторма:

снизить физические и психоэмоциональные нагрузки;

больше отдыхать;

гулять на свежем воздухе;

не отказывать себе в положительных эмоциях и отдыхе;

ограничить количество кофеина;

добавить в рацион травяные чаи.

А главное, подчеркивают медики, избежать каких-либо негативных последствий магнитных бурь на здоровье очень просто — необходимо вести здоровый образ жизни и заниматься физической активностью.

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