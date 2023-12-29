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Календарь магнитных бурь на январь 2024 — ждать ли украинцам мощных геоштормов

29 декабря 2023 06:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Когда магнитные бури в январе 2024 года — детальный календарь опасных дат
Воздействие магнитных бурь на метеозависимых людей. Коллаж: Новини.LIVE
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Специалисты уверяют, что в первый месяц 2024 года не стоит ожидать частых и серьезных вспышек на Солнце. И все же несколько магнитных бурь ударят и могут сказаться на самочувствии и здоровье метеозависимых и людей с хроническими болезнями. Поэтому к таким дням следует заранее подготовиться.

Новини.LIVE со ссылкой на Meteoagent подготовили детальное расписание магнитных бурь на январь 2024 года. Узнайте самые опасные даты второго месяца зимы.

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Магнитные бури в январе 2024 года — детальное расписание на месяц

По предварительному анализу специалистов, второй месяц зимы будет более или менее спокойным. Однако есть несколько дат, к которым нужно подготовиться заранее, чтобы защитить свое здоровье от негативного влияния геоштормов.

Расписание магнитных бурь на январь выглядит следующим образом:

  • 1 января — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);
  • 2 января — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);
  • 3 января — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
  • 4 января — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
  • 5 января — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
  • 6 января — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
  • 7 января — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
  • 8 января — K-индекс 3 (слабая магнитная буря);
  • 9 января — K-индекс 3 (слабая магнитная буря);
  • 10 января — K-индекс 3 (слабая магнитная буря);
  • 11 января — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
  • 12 января — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
  • 13 января — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
  • 14 январяK-индекс 4 (средняя магнитная буря);
  • 15 январяK-индекс 4 (средняя магнитная буря);
  • 16 января — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);
  • 17 января — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);
  • 18 января — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
  • 19 января — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);
  • 20 января — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
  • 21 января — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
  • 22 января — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек)
  • 23 января — K-индекс 4 (средняя магнитная буря);
  • 24 январяK-индекс 4 (средняя магнитная буря);
  • 25 января — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
  • 26 января — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
  • 27 января — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
  • 28 января — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
  • 29 января — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
  • 30 января — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
  • 31 января — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек).

 

Магнитные бури в январе 2024 — подробное расписание в месяц
Корональные выбросы масс Солнца. Фото: google.com

Как магнитные бури могут влиять на здоровье человека

Ученые до сих пор изучают влияние магнитных бурь на самочувствие и здоровье людей. Ряд исследований доказывают, что некоторые люди могут чувствовать себя хуже за 1-2 дня до наступления геошторма, в саму опасную дату или после ее завершения.

При этом специалисты отмечают, что степень выраженности и характер воздействия магнитных колебаний индивидуальны и могут быть связаны:

  • с возрастом;
  • с психологическим состоянием;
  • со склонностью к сердечно-сосудистым заболеваниям;
  • с наличием хронических заболеваний.

Наиболее распространенные симптомы, встречающиеся у людей во время сильной солнечной активности, следующие:

  • головная боль;
  • мигрень;
  • головокружение;
  • скачки давления;
  • нарушение сердечного ритма;
  • ломота в теле;
  • боль в суставах;
  • обострение хронических заболеваний;
  • общая слабость;
  • снижение работоспособности;
  • нарушение концентрации;
  • бессонница;
  • сонливость;
  • апатия;
  • депрессивные настроения;
  • повышение тревожности;
  • агрессия;
  • раздражительность.

 

Как магнитные бури влияют на здоровье человека
Плохое самочувствие с утра. Фото: pexels.com

Как помочь организму пережить магнитные бури

Врачи советуют за 4-5 дней до геошторма:

  • снизить физические и психоэмоциональные нагрузки;
  • больше отдыхать;
  • гулять на свежем воздухе;
  • не отказывать себе в положительных эмоциях и отдыхе;
  • ограничить количество кофеина;
  • добавить в рацион травяные чаи.

А главное, подчеркивают медики, избежать каких-либо негативных последствий магнитных бурь на здоровье очень просто — необходимо вести здоровый образ жизни и заниматься физической активностью.

 

Также вам может понадобиться месячный календарь дел на январь 2024 года, который расскажет о самых удачных днях и датах, когда следует соблюдать осторожность и не принимать серьезных решений.

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