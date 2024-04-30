Коли магнітні бурі у травні 2024 року — детальний календар небезпечних дат

Вплив магнітних бур на здоров'я. Колаж: Новини.LIVE

Травень 2024 року розпочнеться з потужної магнітної бурі, яка вдарила ще наприкінці квітня. Також впродовж останнього місяця весни від нашого примхливого Сонця варто очікувати ще кілька геоштормів, які можуть вплинути на здоров'я людей. А щоб ваше самопочуття та настрій не постраждали від космічної погоди, варто заздалегідь підготуватися до можливих сонячних спалахів.

Новини.LIVE з посиланням на Meteoagent підготували детальний розклад магнітних бур на травень 2024 року. Дізнайтеся про найнебезпечніші дати останнього місяця весни.

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Магнітні бурі у травні 2024 року — детальний розклад на місяць

Розклад магнітних бур на травень виглядає наступним чином:

1 травня — K-індекс 4 (магнітна буря середньої інтенсивності) ;

— ; 2 травня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);

— K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм); 3 травня — K-індекс 3 (слабка магнітна буря);

— K-індекс 3 (слабка магнітна буря); 4 травня — K-індекс 3 (слабкі геомагнітні коливання);

— K-індекс 3 (слабкі геомагнітні коливання); 5 травня — K-індекс 3 (слабкі геомагнітні коливання);

— K-індекс 3 (слабкі геомагнітні коливання); 6 травня — K-індекс 3 (слабкі геомагнітні коливання);

— K-індекс 3 (слабкі геомагнітні коливання); 7 травня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);

— K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів); 8 травня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 9 травня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 10 травня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 11 травня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 12 травня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);

— K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів); 13 травня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);

— K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів); 14 травня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);

— K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів); 15 травня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);

— K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів); 16 травня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);

— K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів); 17 травня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);

— K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів); 18 травня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);

— K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів); 19 травня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 20 травня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 21 травня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 22 травня — K-індекс 4 (магнітна буря середньої інтенсивності) ;

— ; 23 травня — K-індекс 4 (магнітна буря середньої інтенсивності​​​​​​​) ;

— ; 24 травня — K-індекс 4 (магнітна буря середньої інтенсивності​​​​​​​) ;

— ; 25 травня — K-індекс 3 (слабкі геомагнітні коливання);

— K-індекс 3 (слабкі геомагнітні коливання); 26 травня — K-індекс 3 (слабкі геомагнітні коливання);

— K-індекс 3 (слабкі геомагнітні коливання); 27 травня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);

— K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм); 28 травня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);

— K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм); 29 травня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);

— K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм); 30 травня — K-індекс 3 (слабкі геомагнітні коливання);

— K-індекс 3 (слабкі геомагнітні коливання); 31 травня — K-індекс 3 (слабкі геомагнітні коливання).

Дівчина страждає від впливу магнітної бурі. Фото: pexels.com

Як допомогти організму пережити потужні магнітні бурі, що будуть у травні

Лікарі радять заздалегідь готуватися до магнітних бур, найкраще — за 4-5 днів до геошторму. Зробити це дуже просто, достатньо:

намагатися уникати емоційних навантажень та стресів;

під час розумової праці давати мозку час на відпочинок;

уникати важких фізичних навантажень;

відкласти важливі справи та зустрічі, якщо відчуваєте, що вам не вистачає сил для їхньої реалізації;

більше відпочивати як фізично, так і морально;

гуляти на свіжому повітрі;

не відмовляти собі у позитивних емоціях та відпочинку;

спробувати розслабитися за допомогою медитації, йоги тощо;

обмежити кількість кофеїну;

додати у раціон трав'яні чаї;

виключити алкоголь;

виключити жирну їжу, гостру та фастфуд.

Також медики радять тим, хто має хронічні хвороби, носити з собою аптечку для швидкої допомоги. Не варто нехтувати поганим самопочуттям та вчасно звертатися за кваліфікованою допомогою.

Також радимо скористатися детальним місячним календарем на травень 2024 року, щоб не проґавити найвдаліші дні останнього місяця весни.