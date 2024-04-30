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Календарь магнитных бурь на май 2024 — когда украинцам ждать опасные дни

30 апреля 2024 07:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Когда магнитные бури в мае 2024 года — подробный календарь опасных дат
Воздействие магнитных бурь на здоровье. Коллаж: Новини.LIVE
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Май 2024 года начнется с мощной магнитной бури, ударившей еще в конце апреля. Также в последний месяц весны от нашего капризного Солнца стоит ожидать еще несколько геоштормов, которые могут повлиять на здоровье людей. Чтобы ваше самочувствие и настроение не пострадали от космической погоды, стоит заранее подготовиться к возможным солнечным вспышкам.

Новини.LIVE со ссылкой на Meteoagent подготовили детальное расписание магнитных бурь на май 2024 года. Узнайте самые опасные даты последнего месяца весны.

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Магнитные бури в мае 2024 года — подробное расписание на месяц

Расписание магнитных бурь на май выглядит следующим образом:

  • 1 маяK-индекс 4 (магнитная буря средней интенсивности) ;
  • 2 мая — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);
  • 3 мая — K-индекс 3 (слабая магнитная буря);
  • 4 мая — K-индекс 3 (слабые геомагнитные колебания);
  • 5 мая — K-индекс 3 (слабые геомагнитные колебания);
  • 6 мая — K-индекс 3 (слабые геомагнитные колебания);
  • 7 мая — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
  • 8 мая — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 9 мая — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 10 мая — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 11 мая — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 12 мая — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
  • 13 мая — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
  • 14 мая — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
  • 15 мая — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
  • 16 мая — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
  • 17 мая — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
  • 18 мая — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
  • 19 мая — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 20 мая — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 21 мая — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 22 маяK-индекс 4 (магнитная буря средней интенсивности);
  • 23 маяK-индекс 4 (магнитная буря средней интенсивности);
  • 24 маяK-индекс 4 (магнитная буря средней интенсивности);
  • 25 мая — K-индекс 3 (слабые геомагнитные колебания);
  • 26 мая — K-индекс 3 (слабые геомагнитные колебания);
  • 27 мая — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);
  • 28 мая — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);
  • 29 мая — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);
  • 30 мая — K-индекс 3 (слабые геомагнитные колебания);
  • 31 мая — K-индекс 3 (слабые геомагнитные колебания).

 

Как помочь организму пережить мощные магнитные бури, которые будут в мае
Девушка страдает от воздействия магнитной бури. Фото: pexels.com

Как помочь организму пережить мощные магнитные бури, которые будут в мае

Врачи советуют заранее готовиться к магнитным бурям, лучше всего — за 4-5 дней до геошторма. Сделать это очень просто, достаточно:

  • пытаться избегать эмоциональных нагрузок и стрессов;
  • во время умственного труда давать мозгу время для отдыха;
  • избегать тяжелых физических нагрузок;
  • отложить важные дела и встречи, если вы чувствуете, что вам не хватает сил для их реализации;
  • больше отдыхать как физически, так и морально;
  • гулять на свежем воздухе;
  • не отказывать себе в положительных эмоциях и отдыхе;
  • попытаться расслабиться с помощью медитации, йоги и т.п.;
  • ограничить количество кофеина;
  • добавить в рацион травяные чаи;
  • исключить алкоголь;
  • исключить жирную пищу, острую и фастфуд.

Также медики советуют тем, кто страдает хроническими болезнями, носить с собой аптечку для скорой помощи. Не стоит пренебрегать плохим самочувствием и обращаться за квалифицированной помощью.

 

Также советуем воспользоваться подробным лунным календарем на май 2024 года, чтобы не упустить самые удачные дни последнего месяца весны.

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