Когда магнитные бури в мае 2024 года — подробный календарь опасных дат

Календарь магнитных бурь на май 2024 — когда украинцам ждать опасные дни
Май 2024 года начнется с мощной магнитной бури, ударившей еще в конце апреля. Также в последний месяц весны от нашего капризного Солнца стоит ожидать еще несколько геоштормов, которые могут повлиять на здоровье людей. Чтобы ваше самочувствие и настроение не пострадали от космической погоды, стоит заранее подготовиться к возможным солнечным вспышкам.
Новини.LIVE со ссылкой на Meteoagent подготовили детальное расписание магнитных бурь на май 2024 года. Узнайте самые опасные даты последнего месяца весны.
Магнитные бури в мае 2024 года — подробное расписание на месяц
Расписание магнитных бурь на май выглядит следующим образом:
- 1 мая — K-индекс 4 (магнитная буря средней интенсивности) ;
- 2 мая — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);
- 3 мая — K-индекс 3 (слабая магнитная буря);
- 4 мая — K-индекс 3 (слабые геомагнитные колебания);
- 5 мая — K-индекс 3 (слабые геомагнитные колебания);
- 6 мая — K-индекс 3 (слабые геомагнитные колебания);
- 7 мая — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
- 8 мая — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 9 мая — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 10 мая — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 11 мая — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 12 мая — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
- 13 мая — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
- 14 мая — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
- 15 мая — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
- 16 мая — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
- 17 мая — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
- 18 мая — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
- 19 мая — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 20 мая — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 21 мая — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 22 мая — K-индекс 4 (магнитная буря средней интенсивности);
- 23 мая — K-индекс 4 (магнитная буря средней интенсивности);
- 24 мая — K-индекс 4 (магнитная буря средней интенсивности);
- 25 мая — K-индекс 3 (слабые геомагнитные колебания);
- 26 мая — K-индекс 3 (слабые геомагнитные колебания);
- 27 мая — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);
- 28 мая — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);
- 29 мая — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);
- 30 мая — K-индекс 3 (слабые геомагнитные колебания);
- 31 мая — K-индекс 3 (слабые геомагнитные колебания).
Как помочь организму пережить мощные магнитные бури, которые будут в мае
Врачи советуют заранее готовиться к магнитным бурям, лучше всего — за 4-5 дней до геошторма. Сделать это очень просто, достаточно:
- пытаться избегать эмоциональных нагрузок и стрессов;
- во время умственного труда давать мозгу время для отдыха;
- избегать тяжелых физических нагрузок;
- отложить важные дела и встречи, если вы чувствуете, что вам не хватает сил для их реализации;
- больше отдыхать как физически, так и морально;
- гулять на свежем воздухе;
- не отказывать себе в положительных эмоциях и отдыхе;
- попытаться расслабиться с помощью медитации, йоги и т.п.;
- ограничить количество кофеина;
- добавить в рацион травяные чаи;
- исключить алкоголь;
- исключить жирную пищу, острую и фастфуд.
Также медики советуют тем, кто страдает хроническими болезнями, носить с собой аптечку для скорой помощи. Не стоит пренебрегать плохим самочувствием и обращаться за квалифицированной помощью.
Также советуем воспользоваться подробным лунным календарем на май 2024 года, чтобы не упустить самые удачные дни последнего месяца весны.
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