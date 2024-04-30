Когда магнитные бури в мае 2024 года — подробный календарь опасных дат

Воздействие магнитных бурь на здоровье. Коллаж: Новини.LIVE

Май 2024 года начнется с мощной магнитной бури, ударившей еще в конце апреля. Также в последний месяц весны от нашего капризного Солнца стоит ожидать еще несколько геоштормов, которые могут повлиять на здоровье людей. Чтобы ваше самочувствие и настроение не пострадали от космической погоды, стоит заранее подготовиться к возможным солнечным вспышкам.

Новини.LIVE со ссылкой на Meteoagent подготовили детальное расписание магнитных бурь на май 2024 года. Узнайте самые опасные даты последнего месяца весны.

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Магнитные бури в мае 2024 года — подробное расписание на месяц

Расписание магнитных бурь на май выглядит следующим образом:

1 мая — K-индекс 4 (магнитная буря средней интенсивности) ;

— ; 2 мая — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);

— K-индекс 3 (слабый солнечный шторм); 3 мая — K-индекс 3 (слабая магнитная буря);

— K-индекс 3 (слабая магнитная буря); 4 мая — K-индекс 3 (слабые геомагнитные колебания);

— K-индекс 3 (слабые геомагнитные колебания); 5 мая — K-индекс 3 (слабые геомагнитные колебания);

— K-индекс 3 (слабые геомагнитные колебания); 6 мая — K-индекс 3 (слабые геомагнитные колебания);

— K-индекс 3 (слабые геомагнитные колебания); 7 мая — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);

— K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек); 8 мая — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 9 мая — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 10 мая — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 11 мая — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 12 мая — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);

— K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек); 13 мая — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);

— K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек); 14 мая — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);

— K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек); 15 мая — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);

— K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек); 16 мая — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);

— K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек); 17 мая — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);

— K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек); 18 мая — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);

— K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек); 19 мая — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 20 мая — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 21 мая — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 22 мая — K-индекс 4 (магнитная буря средней интенсивности) ;

— ; 23 мая — K-индекс 4 (магнитная буря средней интенсивности) ;

— ; 24 мая — K-индекс 4 (магнитная буря средней интенсивности) ;

— ; 25 мая — K-индекс 3 (слабые геомагнитные колебания);

— K-индекс 3 (слабые геомагнитные колебания); 26 мая — K-индекс 3 (слабые геомагнитные колебания);

— K-индекс 3 (слабые геомагнитные колебания); 27 мая — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);

— K-индекс 3 (слабый солнечный шторм); 28 мая — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);

— K-индекс 3 (слабый солнечный шторм); 29 мая — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);

— K-индекс 3 (слабый солнечный шторм); 30 мая — K-индекс 3 (слабые геомагнитные колебания);

— K-индекс 3 (слабые геомагнитные колебания); 31 мая — K-индекс 3 (слабые геомагнитные колебания).

Девушка страдает от воздействия магнитной бури. Фото: pexels.com

Как помочь организму пережить мощные магнитные бури, которые будут в мае

Врачи советуют заранее готовиться к магнитным бурям, лучше всего — за 4-5 дней до геошторма. Сделать это очень просто, достаточно:

пытаться избегать эмоциональных нагрузок и стрессов;

во время умственного труда давать мозгу время для отдыха;

избегать тяжелых физических нагрузок;

отложить важные дела и встречи, если вы чувствуете, что вам не хватает сил для их реализации;

больше отдыхать как физически, так и морально;

гулять на свежем воздухе;

не отказывать себе в положительных эмоциях и отдыхе;

попытаться расслабиться с помощью медитации, йоги и т.п.;

ограничить количество кофеина;

добавить в рацион травяные чаи;

исключить алкоголь;

исключить жирную пищу, острую и фастфуд.

Также медики советуют тем, кто страдает хроническими болезнями, носить с собой аптечку для скорой помощи. Не стоит пренебрегать плохим самочувствием и обращаться за квалифицированной помощью.

Также советуем воспользоваться подробным лунным календарем на май 2024 года, чтобы не упустить самые удачные дни последнего месяца весны.