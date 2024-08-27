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Календар магнітних бур на вересень 2024 — коли українцям чекати небезпечні дні

27 серпня 2024 08:00
Ганна Тищук - редактор
Ганна Тищук
редактор
Коли магнітні бурі у вересні 2024 року — детальний календар небезпечних дат
Вплив магнітних бур на здоров'я людини. Фото: Новини.LIVE
Ганна Тищук - редактор
Ганна Тищук
редактор

За прогнозами експертів, вересень 2024 року обіцяє досить спокійну геомагнітну активність. Проте, у перший місяць осені на українців все ж чекатиме кілька серйозних магнітних бур. Щоб пережити ці геошторми без потрясінь, варто підготуватися до них заздалегідь. 

Новини.LIVE з посиланням на Meteoagent та Центр передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) підготували детальний розклад магнітних бур на вересень 2024 року.

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Магнітні бурі у вересні 2024 року — детальний розклад на місяць 

За попередніми прогнозами фахівців, на нас чекає довгий "геомагнітний штиль". Сонце буде перебувати у спокої. Проте на початку, в середині та в кінці місяця слід очікувати кілька потужних магнітних бур. 

Розклад магнітних бур на вересень має такий вигляд:

  • 1 вересня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);
  • 2 вересня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);
  • 3 вересня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);
  • 4 вересня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);
  • 5 вересня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);
  • 6 вересня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);
  • 7 вересня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);
  • 8 вересня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);
  • 9 вересня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);
  • 10 вересня K-індекс 4 (Магнітна буря середньої сили);
  • 11 вересня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);
  • 12 вересня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);
  • 13 вересня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);
  • 14 вересня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);
  • 15 вересня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);
  • 16 вересня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);
  • 17 вересня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);
  • 18 вересня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);
  • 19 вересня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);
  • 20 вересня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);
  • 21 вересня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);
  • 22 вересня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);
  • 23 вересня — K-індекс 4 (Магнітна буря середньої сили);
  • 24 вересня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);
  • 25 вересня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);
  • 26 вересня — K-індекс 5 (потужна магнітна буря);
  • 27 вересня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);
  • 28 вересня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);
  • 29 вересня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);
  • 30 вересня — K-індекс 2 (низька сонячна активність).

 

Магнітні бурі у вересні 2024 року — детальний розклад на місяць 
Вплив магнітних бур на здоров'я. Колаж: Новини.LIVE

Вплив магнітних бур на здоров'я — які симптоми зустрічаються найчастіше 

Люди можуть відчути на собі негативний вплив магнітних бур не тільки безпосередньо у день геошторму, а й за кілька днів до нього або навіть після. 

Найчастіше метеозалежні люди стикаються з такими негативними симптомами:

  • загострення хронічних захворювань;
  • погіршення сну;
  • різку зміну настрою;
  • головний біль;
  • запаморочення;
  • апатію;
  • підвищення чи зниження артеріального тиску;
  • дратівливість;
  • тривожність;
  • біль у суглобах. 

 

Вплив магнітних бур на здоров'я — які симптоми зустрічаються найчастіше
Жінка відчуває головний біль. Фото: freepik.com

Магнітні бурі у вересні 2024 року — як захиститися

Лікарі радять дотримуватися здорового способу життя, уникати стресів та надмірних навантажень. Це допоможе пережити магнітні бурі без погіршення самопочуття. Якщо ви маєте хронічні захворювання, бажано тримати біля себе аптечку та вчасно приймати ліки, які призначив ваш лікар. 

Також наступні загальні рекомендації медиків допоможуть добре себе почувати навіть під час потужних геомагнітних коливань: 

  1. Більше бувати на свіжому повітрі.
  2. Не забувати про фізичну активність (година прогулянки теж рахується).
  3. Віддавати перевагу здоровому харчуванню.
  4. Відпочивати та висипатися.
  5. Пити чисту воду.
  6. Віддавати перевагу трав'яним чаям, а не каві.
  7. Виключити алкоголь. 
  8. Уникати стресових факторів.

 

Також радимо скористатися детальним місячним календарем справ на вересень 2024 року, щоб не проґавити найвдаліші дні останнього місяця літа.

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