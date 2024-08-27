Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Календарь магнитных бурь на сентябрь 2024 — когда украинцам ждать опасные дни arrow

Календарь магнитных бурь на сентябрь 2024 — когда украинцам ждать опасные дни

27 августа 2024 08:00
Анна Тищук - редактор
Анна Тищук
редактор
Когда магнитные бури в сентябре 2024 года — подробный календарь опасных дат
Воздействие магнитных бурь на здоровье человека. Фото: Новини.LIVE
Анна Тищук - редактор
Анна Тищук
редактор

По прогнозам экспертов, сентябрь 2024 года обещает достаточно спокойную геомагнитную активность. Однако в первый месяц осени украинцев все же будет ждать несколько серьезных магнитных бурь. Чтобы пережить эти геоштормы без потрясений, следует подготовиться к ним заранее.

Новини.LIVE со ссылкой на Meteoagent и Центр предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) подготовили детальное расписание магнитных бурь на сентябрь 2024 года.

Читайте также:

Магнитные бури в сентябре 2024 года детальное расписание на месяц

По предварительным прогнозам специалистов, нас ждет длинный "геомагнитный штиль". Солнце будет в покое. Однако в начале, середине и конце месяца следует ожидать несколько мощных магнитных бурь.

Расписание магнитных бурь на сентябрь выглядит так:

  • 1 сентября — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);
  • 2 сентября — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);
  • 3 сентября — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);
  • 4 сентября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 5 сентября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 6 сентября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 7 сентября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 8 сентября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 9 сентября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 10 сентября K-индекс 4 (Магнитная буря средней силы);
  • 11 сентября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 12 сентября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 13 сентября — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
  • 14 сентября — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
  • 15 сентября — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
  • 16 сентября — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
  • 17 сентября — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);
  • 18 сентября — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);
  • 19 сентября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 20 сентября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 21 сентября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 22 сентября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 23 сентября K-индекс 4 (Магнитная буря средней силы);
  • 24 сентября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 25 сентября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 26 сентября K-индекс 5 (мощная магнитная буря);
  • 27 сентября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 28 сентября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 29 сентября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 30 сентября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность).

 

Магнитные бури в сентябре 2024 года - детальное расписание в месяц 
Воздействие магнитных бурь на здоровье. Коллаж: Новини.LIVE

Влияние магнитных бурь на здоровье — какие симптомы встречаются чаще всего

Люди могут ощутить на себе негативное влияние магнитных бурь не только непосредственно в день геошторма, но и за несколько дней до него или даже после.

Чаще метеозависимые люди сталкиваются со следующими негативными симптомами:

  • обострение хронических заболеваний;
  • ухудшение сна;
  • резкое изменение настроения;
  • головные боли;
  • головокружение;
  • апатия;
  • повышение или понижение артериального давления;
  • раздражительность;
  • тревожность;
  • боли в суставах.

 

Влияние магнитных бурь на здоровье — какие симптомы встречаются чаще всего
Женщина чувствует головную боль. Фото: freepik.com

Магнитные бури в сентябре 2024 года

Врачи советуют соблюдать здоровый образ жизни, избегать стрессов и чрезмерных нагрузок. Это поможет пережить магнитные бури без ухудшения самочувствия. Если у вас хронические заболевания, желательно держать около себя аптечку и принимать лекарства, которые назначил ваш врач.

Также следующие общие рекомендации медиков помогут себя хорошо чувствовать даже во время мощных геомагнитных колебаний:

  1. Больше бывать на открытом воздухе.
  2. Не забывать о физической активности (час прогулки тоже считается).
  3. Предпочитать здоровое питание.
  4. Отдыхать и высыпаться.
  5. Пить чистую воду.
  6. Предпочитать травяные чаи, а не кофе.
  7. Исключить алкоголь.
  8. Избегать стрессовых факторов.

 

Также советуем воспользоваться подробным лунным календарем дел на сентябрь 2024 года, чтобы не упустить самые удачные дни последнего месяца лета.

здоровье магнитные бури сентябрь прогнозы советы календарь

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:08 Лукашенко не пошел войной на Украину из-за страха за свое будущее — в ISW описали детали

08:02 Двое погибших и пятеро раненых — в ГСЧС показали последствия удара по Кривому Рогу

08:02 Волынянин хотел дистанционно сообщить ТЦК об отсрочке, но там отказывали — что решил суд

08:00 Денежная помощь в 10,8 тыс. грн — в двух регионах доступны выплаты

Text

08:00 Самая массированная атака России и что будет с налогами в Украине — эфир Ранок.LIVE

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы - 80x80

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

07:53 Нашли и уничтожили — бойцы 3 ОШБр мастерски попали дроном по вражеской гаубице

07:44 Россияне атаковали "Шахедами" Запорожскую область — есть жертвы и разрушения

07:42 Россия снова атаковала Киев — в КГВА сообщили о падении обломков

07:30 Пару движений мышкой и наличие штрафа от ТЦК как на ладони — как пользоваться системой АСВП

07:23 Очереди на границе Украины — на каких КПП водители будут ожидать дольше

08:08 Лукашенко не пошел войной на Украину из-за страха за свое будущее — в ISW описали детали

08:02 Двое погибших и пятеро раненых — в ГСЧС показали последствия удара по Кривому Рогу

08:02 Волынянин хотел дистанционно сообщить ТЦК об отсрочке, но там отказывали — что решил суд

08:00 Денежная помощь в 10,8 тыс. грн — в двух регионах доступны выплаты

07:53 Нашли и уничтожили — бойцы 3 ОШБр мастерски попали дроном по вражеской гаубице

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы - 80x80

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

07:44 Россияне атаковали "Шахедами" Запорожскую область — есть жертвы и разрушения

07:42 Россия снова атаковала Киев — в КГВА сообщили о падении обломков

07:30 Пару движений мышкой и наличие штрафа от ТЦК как на ладони — как пользоваться системой АСВП

07:23 Очереди на границе Украины — на каких КПП водители будут ожидать дольше

07:21 В Одесской области двое мужчин до смерти забили односельчанина — как их наказал суд

06:44 Старых цен не будет — сколько стоят квартиры в Киеве и как подорожала недвижимость

06:40 Цены на цветные металлы в конце августа — сколько в Украине стоит 1 кг алюминия

26 августа 2024

06:54 Учебный год, повышение налогов и тарифов — что изменится для украинцев с 1 сентября

24 августа 2024
Эксклюзив

12:22 Борьба у нас в крови — Светуля с "Привоза" о людях, бизнесе и независимости

07:24 Олимпийские рекордсмены — вспоминаем спортсменов, выигрывавших награды для Украины на Играх

Эксклюзив

06:23 33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

06:04 Самые большие успехи украинского спорта за годы независимости — помним всех героев

23 августа 2024

18:08 Исторический визит премьера Индии в Украину – о чем Моди говорил с Зеленским

Эксклюзив

07:27 Флаг на Олимпиаде — цена победы от чемпионки Комащук

06:31 Все должны это приготовить — Клопотенко о новой традиции украинцев в День Независимости

Text

08:00 Самая массированная атака России и что будет с налогами в Украине — эфир Ранок.LIVE

26 августа 2024
Text

22:37 Военный аналитик сделал заявление по работникам ТЦК, которые насильно доставляют людей в военкоматы

Text

21:57 Нардепка объяснила, почему возникают проблемы со вторым уровнем защиты энергообъектов

Text

17:50 Массированная российская атака на Украину и последствия для энергетики — эфир Вечір.LIVE

Text

16:56 Что происходит на Харьковском направлении — заявление Третьей штурмовой

Text

15:55 Массированная атака на Украину — эксперты прогнозируют отключение света в ближайшее время

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы - 80x80

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

Text

15:05 Военный Цехоцкий ответил, что происходит на Покровском направлении

Text

14:26 Тренировки военных на полигоне — бойцы показали мастер-класс

Text

13:07 Последствия одного из самых масштабных обстрелов Украины — эфир День.LIVE

Text

08:00 Десятки ракет и дронов в небе над Украиной и задержание Дурова — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

25 августа 2024

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

14 августа 2024

12:44 Пенсии в сентябре вырастут — кто получит надбавки

19 августа 2024

06:45 Бендерики с мясом, которые готовятся очень легко — сохраняйте рецепт к завтраку

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году