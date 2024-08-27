Когда магнитные бури в сентябре 2024 года — подробный календарь опасных дат

Воздействие магнитных бурь на здоровье человека. Фото: Новини.LIVE

По прогнозам экспертов, сентябрь 2024 года обещает достаточно спокойную геомагнитную активность. Однако в первый месяц осени украинцев все же будет ждать несколько серьезных магнитных бурь. Чтобы пережить эти геоштормы без потрясений, следует подготовиться к ним заранее.

Новини.LIVE со ссылкой на Meteoagent и Центр предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) подготовили детальное расписание магнитных бурь на сентябрь 2024 года.

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Магнитные бури в сентябре 2024 года — детальное расписание на месяц

По предварительным прогнозам специалистов, нас ждет длинный "геомагнитный штиль". Солнце будет в покое. Однако в начале, середине и конце месяца следует ожидать несколько мощных магнитных бурь.

Расписание магнитных бурь на сентябрь выглядит так:

1 сентября — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);

— K-индекс 3 (слабый солнечный шторм); 2 сентября — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);

— K-индекс 3 (слабый солнечный шторм); 3 сентября — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);

— K-индекс 3 (слабый солнечный шторм); 4 сентября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 5 сентября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 6 сентября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 7 сентября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 8 сентября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 9 сентября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 10 сентября — K-индекс 4 (Магнитная буря средней силы) ;

— ; 11 сентября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 12 сентября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 13 сентября — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);

— K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек); 14 сентября — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);

— K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек); 15 сентября — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);

— K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек); 16 сентября — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);

— K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек); 17 сентября — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);

— K-индекс 3 (слабый солнечный шторм); 18 сентября — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);

— K-индекс 3 (слабый солнечный шторм); 19 сентября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 20 сентября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 21 сентября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 22 сентября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 23 сентября — K-индекс 4 (Магнитная буря средней силы) ;

— ; 24 сентября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 25 сентября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 26 сентября — K-индекс 5 (мощная магнитная буря) ;

— ; 27 сентября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 28 сентября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 29 сентября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 30 сентября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность).

Воздействие магнитных бурь на здоровье. Коллаж: Новини.LIVE

Влияние магнитных бурь на здоровье — какие симптомы встречаются чаще всего

Люди могут ощутить на себе негативное влияние магнитных бурь не только непосредственно в день геошторма, но и за несколько дней до него или даже после.

Чаще метеозависимые люди сталкиваются со следующими негативными симптомами:

обострение хронических заболеваний;

ухудшение сна;

резкое изменение настроения;

головные боли;

головокружение;

апатия;

повышение или понижение артериального давления;

раздражительность;

тревожность;

боли в суставах.

Женщина чувствует головную боль. Фото: freepik.com

Магнитные бури в сентябре 2024 года

Врачи советуют соблюдать здоровый образ жизни, избегать стрессов и чрезмерных нагрузок. Это поможет пережить магнитные бури без ухудшения самочувствия. Если у вас хронические заболевания, желательно держать около себя аптечку и принимать лекарства, которые назначил ваш врач.

Также следующие общие рекомендации медиков помогут себя хорошо чувствовать даже во время мощных геомагнитных колебаний:

Больше бывать на открытом воздухе. Не забывать о физической активности (час прогулки тоже считается). Предпочитать здоровое питание. Отдыхать и высыпаться. Пить чистую воду. Предпочитать травяные чаи, а не кофе. Исключить алкоголь. Избегать стрессовых факторов.

Также советуем воспользоваться подробным лунным календарем дел на сентябрь 2024 года, чтобы не упустить самые удачные дни последнего месяца лета.