Когда магнитные бури в сентябре 2024 года — подробный календарь опасных дат

Календарь магнитных бурь на сентябрь 2024 — когда украинцам ждать опасные дни
По прогнозам экспертов, сентябрь 2024 года обещает достаточно спокойную геомагнитную активность. Однако в первый месяц осени украинцев все же будет ждать несколько серьезных магнитных бурь. Чтобы пережить эти геоштормы без потрясений, следует подготовиться к ним заранее.
Новини.LIVE со ссылкой на Meteoagent и Центр предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) подготовили детальное расписание магнитных бурь на сентябрь 2024 года.
Магнитные бури в сентябре 2024 года — детальное расписание на месяц
По предварительным прогнозам специалистов, нас ждет длинный "геомагнитный штиль". Солнце будет в покое. Однако в начале, середине и конце месяца следует ожидать несколько мощных магнитных бурь.
Расписание магнитных бурь на сентябрь выглядит так:
- 1 сентября — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);
- 2 сентября — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);
- 3 сентября — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);
- 4 сентября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 5 сентября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 6 сентября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 7 сентября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 8 сентября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 9 сентября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 10 сентября — K-индекс 4 (Магнитная буря средней силы);
- 11 сентября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 12 сентября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 13 сентября — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
- 14 сентября — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
- 15 сентября — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
- 16 сентября — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
- 17 сентября — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);
- 18 сентября — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);
- 19 сентября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 20 сентября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 21 сентября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 22 сентября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 23 сентября — K-индекс 4 (Магнитная буря средней силы);
- 24 сентября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 25 сентября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 26 сентября — K-индекс 5 (мощная магнитная буря);
- 27 сентября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 28 сентября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 29 сентября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 30 сентября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность).
Влияние магнитных бурь на здоровье — какие симптомы встречаются чаще всего
Люди могут ощутить на себе негативное влияние магнитных бурь не только непосредственно в день геошторма, но и за несколько дней до него или даже после.
Чаще метеозависимые люди сталкиваются со следующими негативными симптомами:
- обострение хронических заболеваний;
- ухудшение сна;
- резкое изменение настроения;
- головные боли;
- головокружение;
- апатия;
- повышение или понижение артериального давления;
- раздражительность;
- тревожность;
- боли в суставах.
Магнитные бури в сентябре 2024 года
Врачи советуют соблюдать здоровый образ жизни, избегать стрессов и чрезмерных нагрузок. Это поможет пережить магнитные бури без ухудшения самочувствия. Если у вас хронические заболевания, желательно держать около себя аптечку и принимать лекарства, которые назначил ваш врач.
Также следующие общие рекомендации медиков помогут себя хорошо чувствовать даже во время мощных геомагнитных колебаний:
- Больше бывать на открытом воздухе.
- Не забывать о физической активности (час прогулки тоже считается).
- Предпочитать здоровое питание.
- Отдыхать и высыпаться.
- Пить чистую воду.
- Предпочитать травяные чаи, а не кофе.
- Исключить алкоголь.
- Избегать стрессовых факторов.
Также советуем воспользоваться подробным лунным календарем дел на сентябрь 2024 года, чтобы не упустить самые удачные дни последнего месяца лета.
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