Коли магнітні бурі у жовтні 2024 року — детальний календар небезпечних дат

Вплив магнітних бур на здоров'я людини. Колаж: Новини.LIVE

Магнітні бурі у жовтні 2024 року буквально атакуватимуть українців. Другий місяць осені принесе щонайменше вісім потужних геоштормів. Щоб пережити цей складний період без потрясінь, варто підготуватися до небезпечних дат заздалегідь.

Новини.LIVE з посиланням на Meteoagent підготували детальний розклад магнітних бур на жовтень 2024 року. Дізнайтеся, які дні нестимуть найбільшу небезпеку.

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Магнітні бурі у жовтні 2024 року — детальний розклад на місяць

За попередніми прогнозами фахівців, варто підготуватися до того, що другий місяць осені буде доволі неспокійний у плані магнітних бур.

Розклад магнітних бур на жовтень 2024:

1 жовтня — K-індекс 5 (потужна магнітна буря) ;

— ; 2 жовтня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 3 жовтня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 4 жовтня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 5 жовтня — K-індекс 4 (М агнітна буря середньої сили) ;

— ; 6 жовтня — K-індекс 4 (М агнітна буря середньої сили) ;

— ; 7 жовтня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 8 жовтня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 9 жовтня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 10 жовтня — K-індекс 4 (М агнітна буря середньої сили) ;

— ; 11 жовтня — K-індекс 5 (потужна магнітна буря) ;

— ; 12 жовтня — K-індекс 5 (потужна магнітна буря) ;

— ; 13 жовтня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);

— K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів); 14 жовтня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);

— K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів); 15 жовтня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);

— K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів); 16 жовтня — K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів);

— K-індекс 2 (низька активність сонячних спалахів); 17 жовтня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 18 жовтня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 19 жовтня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 20 жовтня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 21 жовтня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 22 жовтня — K-індекс 5 (потужна магнітна буря) ;

— ; 23 жовтня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);

— K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм); 24 жовтня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 25 жовтня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 26 жовтня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 27 жовтня — K-індекс 4 (М агнітна буря середньої сили) ;

— ; 28 жовтня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 29 жовтня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 30 жовтня — K-індекс 2 (низька сонячна активність);

— K-індекс 2 (низька сонячна активність); 31 жовтня — K-індекс 2 (низька сонячна активність).

Вплив магнітних бур на здоров'я людини. Колаж: Новини.LIVE

Які симптоми вказують на вплив магнітних бур

Як зазначають фахівці, метеозалежні люди, можуть відчувати погіршення самопочуття не тільки у день магнітної бурі, а й за кілька днів до або після неї.

Найчастіше виникають такі симптоми:

апатія;

тривожність;

дратівливість;

погіршення сну;

різка зміна настрою;

головний біль;

запаморочення;

біль у суглобах;

підвищення чи зниження артеріального тиску;

загострення хронічних захворювань.

Жінка страждає від головного болю. Фото: shutterstock.com

Магнітні бурі у жовтні 2024 року — як допомогти собі та захиститися від впливу

Існує лише один спосіб уникнути негативного впливу магнітних бур на здоров'я та самопочуття — здоровий спосіб життя, який є ознакою любові та поваги до себе.

Не забувайте про прогулянки на свіжому повітрі, вчасно лягайте спати й пам'ятайте, що здоровий сон має тривати не менше 7-8 годин. Займайтеся фізичною активністю, обирайте здорову та корисну їжу й обов'язково пийте чисту воду.

Бережіть свої нерви й знайдіть для себе спосіб боротися зі стресом, до прикладу, малювання, заняття йогою або танцями, вишивання, прослуховування класичної музики тощо.

Якщо ви маєте хронічні захворювання, бажано тримати біля себе аптечку та вчасно приймати ліки, які призначив ваш лікар.

Також пропонуємо вам скористатися детальним місячним календарем справ на жовтень 2024 року, щоб не проґавити найвдаліші дні другого місяця осені.