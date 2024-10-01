Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Календарь магнитных бурь на октябрь 2024 — когда украинцам ждать опасные дни arrow

Календарь магнитных бурь на октябрь 2024 — когда украинцам ждать опасные дни

1 октября 2024 08:00
Анна Тищук - редактор
Анна Тищук
редактор
Когда магнитные бури в октябре 2024 года — подробный календарь опасных дат
Воздействие магнитных бурь на здоровье человека. Коллаж: Новини.LIVE
Анна Тищук - редактор
Анна Тищук
редактор

Магнитные бури в октябре 2024 года буквально будут атаковать украинцев. Второй месяц осени принесет по меньшей мере восемь мощных геоштормов. Чтобы пережить этот сложный период без потрясений, следует подготовиться к опасным датам заранее.

Новини.LIVE со ссылкой на Meteoagent подготовили детальное расписание магнитных бурь на октябрь 2024 года. Узнайте, какие дни будут представлять наибольшую опасность.

Читайте также:

Магнитные бури в октябре 2024 года — детальное расписание на месяц

По предварительным прогнозам специалистов, стоит подготовиться к тому, что второй месяц осени будет достаточно тяжелым в плане магнитных бурь.

Расписание магнитных бурь на октябрь 2024 года:

  • 1 октября — K-индекс 5 (мощная магнитная буря);
  • 2 октября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 3 октября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 4 октября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 5 октябряK-индекс 4 (М агнитная буря средней силы);
  • 6 октябряK-индекс 4 (М агнитная буря средней силы);
  • 7 октября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 8 октября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 9 октября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 10 октябряK-индекс 4 (М агнитная буря средней силы);
  • 11 октябряK-индекс 5 (мощная магнитная буря);
  • 12 октябряK-индекс 5 (мощная магнитная буря);
  • 13 октября — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
  • 14 октября — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
  • 15 октября — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
  • 16 октября — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
  • 17 октября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 18 октября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 19 октября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 20 октября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 21 октября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 22 октябряK-индекс 5 (мощная магнитная буря);
  • 23 октября - K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);
  • 24 октября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 25 октября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 26 октября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 27 октябряK-индекс 4 (М агнитная буря средней силы) ;
  • 28 октября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 29 октября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 30 октября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
  • 31 октября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность).

 

Магнитные бури в октябре 2024 года — детальное расписание в месяц 
Воздействие магнитных бурь на здоровье человека. Коллаж: Новини.LIVE

Какие симптомы указывают на влияние магнитных бурь

Как отмечают специалисты, метеозависимые люди могут испытывать ухудшение самочувствия не только в день магнитной бури, но и за несколько дней до или после нее.

Чаще возникают следующие симптомы:

  • апатия;
  • тревожность;
  • раздражительность;
  • ухудшение сна;
  • резкое изменение настроения;
  • головные боли;
  • головокружение;
  • боль в суставах;
  • повышение или понижение артериального давления;
  • обострение хронических болезней.

 

Какие симптомы указывают на влияние магнитных бурь 
Женщина страдает от головных болей. Фото: shutterstock.com

Магнитные бури в октябре 2024 года — как помочь себе и защититься от влияния

Существует только один способ избежать негативного влияния магнитных бурь на здоровье и самочувствие — здоровый образ жизни, который является признаком любви и уважения к себе.

Не забывайте о прогулках на свежем воздухе, вовремя ложитесь спать и помните, что здоровый сон должен длиться не менее 7-8 часов. Занимайтесь физической активностью, выбирайте здоровую и полезную пищу и обязательно пейте чистую воду.

Берегите свои нервы и найдите для себя способ бороться со стрессом, например, рисование, занятие йогой или танцами, вышивание, прослушивание классической музыки и т.д.

Если у вас хронические заболевания, желательно держать при себе аптечку и принимать лекарства, которые назначил ваш врач.

 

Также предлагаем вам воспользоваться подробным лунным календарем дел на октябрь 2024 года, чтобы не упустить самые удачные дни второго месяца осени.

погода здоровье магнитные бури октябрь прогнозы советы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:02 В Виннице ТЦК мобилизовал мужчину, который имел бронь — что решил суд

Text

08:00 День защитника и защитниц Украины и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

08:00 Деньги для ВПЛ с 1 октября — кто должен писать новое заявление

07:49 Просил не убивать — бойцы 3-й ОШБр показали бои на Харьковщине и взятие в плен

07:32 Главы Минобороны США и Израиля обсудили ход операции ЦАХАЛа в Ливане

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

07:30 Можно ли отменить штраф за последние 5 лет непрохождения ВВК, объяснила адвокат

07:21 Луганчанин не пришел на отправку в воинскую часть — что решил суд

07:03 Разговоры во сне — что означает это явление и опасно ли оно

07:01 ПриватБанк забрал у клиентки 28 тыс. гривен — что нарушила

06:40 Цены на латунь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

08:02 В Виннице ТЦК мобилизовал мужчину, который имел бронь — что решил суд

08:00 Деньги для ВПЛ с 1 октября — кто должен писать новое заявление

07:49 Просил не убивать — бойцы 3-й ОШБр показали бои на Харьковщине и взятие в плен

07:32 Главы Минобороны США и Израиля обсудили ход операции ЦАХАЛа в Ливане

07:30 Можно ли отменить штраф за последние 5 лет непрохождения ВВК, объяснила адвокат

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

07:21 Луганчанин не пришел на отправку в воинскую часть — что решил суд

07:03 Разговоры во сне — что означает это явление и опасно ли оно

07:01 ПриватБанк забрал у клиентки 28 тыс. гривен — что нарушила

06:40 Цены на латунь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

06:35 В "Дії" за несколько недель сделали более миллиона предложений — данные от Минцифры

06:40 Цены на латунь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

Новость с фото

06:29 Юридические фирмы взвинтили цены на услуги, связанные с ТЦК — что сколько стоит

06:15 От плена до международных площадок — интервью с защитником Азовстали

30 сентября 2024

15:57 Повышение налогов и повестки по почте — что изменится для украинцев с 1 октября

14:57 Руки прочь от Пушкина — одесситы вышли на митинг под ОВА

Новость с фото

06:24 Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

06:03 Крепость Павлоград — маленький город стал хабом во время эвакуации из Покровска

27 сентября 2024
Новость с видео

21:00 Смертельные аттракционы — как обезопасить себя во время экстрим-развлечений

Эксклюзив

18:54 Еле выживаем — одесситы о возможном повышении зарплат ТОП чиновников

11:01 Всемирный день сердца — что портит здоровье украинцев и как его сохранить

Text

08:00 День защитника и защитниц Украины и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

30 сентября 2024
Text

23:41 Южанина объяснила, почему в Украине важна смена власти сейчас

Text

23:25 Депутат Киевсовета назвал причину затягивания строительства метро на Виноградарь

Text

23:14 В год от 11-12 млрд — в КГС объяснили, где власти берут средства на киевское метро

Text

19:56 В ВСУ заявили, что система подготовки мобилизованных не реформирована со времен СССР

Text

17:50 Ядерные угрозы Путина и заявления ОП об ударах вглубь России — эфир Вечір.LIVE

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

Text

16:58 Омельченко спрогнозировал ситуацию со светом в Украине осенью

Text

15:51 Нардеп назвал два условия, при которых в 2025 году могут состояться выборы

Text

13:43 Нардеп объяснил, что означает документ ЦИК о проверке избирательных участков

Text

13:00 Секретный план победы и новые заявления Кремля о ядерном оружии — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября