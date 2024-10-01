Когда магнитные бури в октябре 2024 года — подробный календарь опасных дат

Календарь магнитных бурь на октябрь 2024 — когда украинцам ждать опасные дни
Магнитные бури в октябре 2024 года буквально будут атаковать украинцев. Второй месяц осени принесет по меньшей мере восемь мощных геоштормов. Чтобы пережить этот сложный период без потрясений, следует подготовиться к опасным датам заранее.
Новини.LIVE со ссылкой на Meteoagent подготовили детальное расписание магнитных бурь на октябрь 2024 года. Узнайте, какие дни будут представлять наибольшую опасность.
Магнитные бури в октябре 2024 года — детальное расписание на месяц
По предварительным прогнозам специалистов, стоит подготовиться к тому, что второй месяц осени будет достаточно тяжелым в плане магнитных бурь.
Расписание магнитных бурь на октябрь 2024 года:
- 1 октября — K-индекс 5 (мощная магнитная буря);
- 2 октября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 3 октября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 4 октября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 5 октября — K-индекс 4 (М агнитная буря средней силы);
- 6 октября — K-индекс 4 (М агнитная буря средней силы);
- 7 октября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 8 октября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 9 октября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 10 октября — K-индекс 4 (М агнитная буря средней силы);
- 11 октября — K-индекс 5 (мощная магнитная буря);
- 12 октября — K-индекс 5 (мощная магнитная буря);
- 13 октября — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
- 14 октября — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
- 15 октября — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
- 16 октября — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);
- 17 октября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 18 октября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 19 октября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 20 октября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 21 октября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 22 октября — K-индекс 5 (мощная магнитная буря);
- 23 октября - K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);
- 24 октября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 25 октября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 26 октября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 27 октября — K-индекс 4 (М агнитная буря средней силы) ;
- 28 октября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 29 октября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 30 октября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
- 31 октября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность).
Какие симптомы указывают на влияние магнитных бурь
Как отмечают специалисты, метеозависимые люди могут испытывать ухудшение самочувствия не только в день магнитной бури, но и за несколько дней до или после нее.
Чаще возникают следующие симптомы:
- апатия;
- тревожность;
- раздражительность;
- ухудшение сна;
- резкое изменение настроения;
- головные боли;
- головокружение;
- боль в суставах;
- повышение или понижение артериального давления;
- обострение хронических болезней.
Магнитные бури в октябре 2024 года — как помочь себе и защититься от влияния
Существует только один способ избежать негативного влияния магнитных бурь на здоровье и самочувствие — здоровый образ жизни, который является признаком любви и уважения к себе.
Не забывайте о прогулках на свежем воздухе, вовремя ложитесь спать и помните, что здоровый сон должен длиться не менее 7-8 часов. Занимайтесь физической активностью, выбирайте здоровую и полезную пищу и обязательно пейте чистую воду.
Берегите свои нервы и найдите для себя способ бороться со стрессом, например, рисование, занятие йогой или танцами, вышивание, прослушивание классической музыки и т.д.
Если у вас хронические заболевания, желательно держать при себе аптечку и принимать лекарства, которые назначил ваш врач.
Также предлагаем вам воспользоваться подробным лунным календарем дел на октябрь 2024 года, чтобы не упустить самые удачные дни второго месяца осени.
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