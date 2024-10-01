Когда магнитные бури в октябре 2024 года — подробный календарь опасных дат

Воздействие магнитных бурь на здоровье человека. Коллаж: Новини.LIVE

Магнитные бури в октябре 2024 года буквально будут атаковать украинцев. Второй месяц осени принесет по меньшей мере восемь мощных геоштормов. Чтобы пережить этот сложный период без потрясений, следует подготовиться к опасным датам заранее.

Новини.LIVE со ссылкой на Meteoagent подготовили детальное расписание магнитных бурь на октябрь 2024 года. Узнайте, какие дни будут представлять наибольшую опасность.

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Магнитные бури в октябре 2024 года — детальное расписание на месяц

По предварительным прогнозам специалистов, стоит подготовиться к тому, что второй месяц осени будет достаточно тяжелым в плане магнитных бурь.

Расписание магнитных бурь на октябрь 2024 года:

1 октября — K-индекс 5 (мощная магнитная буря) ;

— ; 2 октября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 3 октября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 4 октября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 5 октября — K-индекс 4 (М агнитная буря средней силы) ;

— ; 6 октября — K-индекс 4 (М агнитная буря средней силы) ;

— ; 7 октября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 8 октября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 9 октября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 10 октября — K-индекс 4 (М агнитная буря средней силы) ;

— ; 11 октября — K-индекс 5 (мощная магнитная буря) ;

— ; 12 октября — K-индекс 5 (мощная магнитная буря) ;

— ; 13 октября — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);

— K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек); 14 октября — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);

— K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек); 15 октября — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);

— K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек); 16 октября — K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек);

— K-индекс 2 (низкая активность солнечных вспышек); 17 октября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 18 октября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 19 октября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 20 октября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 21 октября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 22 октября — K-индекс 5 (мощная магнитная буря) ;

— ; 23 октября - K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);

- K-индекс 3 (слабый солнечный шторм); 24 октября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 25 октября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 26 октября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 27 октября — K-индекс 4 (М агнитная буря средней силы) ;

— ; 28 октября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 29 октября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 30 октября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

— K-индекс 2 (низкая солнечная активность); 31 октября — K-индекс 2 (низкая солнечная активность).

Воздействие магнитных бурь на здоровье человека. Коллаж: Новини.LIVE

Какие симптомы указывают на влияние магнитных бурь

Как отмечают специалисты, метеозависимые люди могут испытывать ухудшение самочувствия не только в день магнитной бури, но и за несколько дней до или после нее.

Чаще возникают следующие симптомы:

апатия;

тревожность;

раздражительность;

ухудшение сна;

резкое изменение настроения;

головные боли;

головокружение;

боль в суставах;

повышение или понижение артериального давления;

обострение хронических болезней.

Женщина страдает от головных болей. Фото: shutterstock.com

Магнитные бури в октябре 2024 года — как помочь себе и защититься от влияния

Существует только один способ избежать негативного влияния магнитных бурь на здоровье и самочувствие — здоровый образ жизни, который является признаком любви и уважения к себе.

Не забывайте о прогулках на свежем воздухе, вовремя ложитесь спать и помните, что здоровый сон должен длиться не менее 7-8 часов. Занимайтесь физической активностью, выбирайте здоровую и полезную пищу и обязательно пейте чистую воду.

Берегите свои нервы и найдите для себя способ бороться со стрессом, например, рисование, занятие йогой или танцами, вышивание, прослушивание классической музыки и т.д.

Если у вас хронические заболевания, желательно держать при себе аптечку и принимать лекарства, которые назначил ваш врач.

Также предлагаем вам воспользоваться подробным лунным календарем дел на октябрь 2024 года, чтобы не упустить самые удачные дни второго месяца осени.