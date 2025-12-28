Погода сьогодні, 28 грудня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Чоловік йде вулицею під час хуртовини. Фото ілюстративне: shutterstock.com

Прогноз погоди в Україні на неділю, 28 грудня, надали синоптики. Буде хмарно. Очікуються опади.

Про це в суботу, 27 грудня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Яка погода буде в Україні 28 грудня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Пройде помірній, а вночі в північно-східних областях значний сніг. На дорогах утвориться ожеледиця, а вдень на Правобережжі — налипання мокрого снігу.

Північно-західний, а на сході південно-західний вітер сягне 7–12 м/с. На Правобережжі очікуються пориви 15–20 м/с (I, жовтий, рівень небезпечності), а в західних, Вінницькій і Одеській областях — 25–28 м/с і хуртовини (II, помаранчевий, рівень небезпечності).

Карта "Небезпечні метеорологічні явища" від Укргідрометцентру

Уночі стовпчики термометрів знизяться до 0...-5 °С, а вдень піднімуться до -3...+2 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде хмарно, сніг і ожеледиця на дорогах. Північно-західний вітер сягне 7–12 м/с. На Київщині очікується 0...-5 °С уночі та -3...+2 °С удень. У столиці і вночі, і вдень буде 0...-2 °С. Пориви вітру в Києві та на Київщині сягнуть 15–20 м/с, передбачається хуртовина та ожеледиця на дорогах (I, жовтий, рівень небезпечності). Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 28 грудня в Україні будуть сніг і сильний вітер, пориви якого сягнуть штормових значень: 15–20 м/с. Температура впродовж дня: -2...+3 °С. На дорогах виникне ожеледиця.

У Києві передбачаються сніг, мокрий сніг, сильний вітер і температура близько 0 °С.

Нагадаємо, в Одесі 28 грудня обійдеться без істотних опадів, але очікується сильний вітер. Оголосили штормове попередження.

Також ми повідомляли, що в Харкові 28 грудня небо затягне хмарами. Крім того, прогнозують сніг, ожеледицю та хуртовину.