Погода сегодня, 28 декабря, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 28 декабря, дали синоптики. Будет облачно. Ожидаются осадки.

Об этом в субботу, 27 декабря, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Какая погода будет в Украине 28 декабря

Пройдет умеренный, а ночью в северо-восточных областях значительный снег. На дорогах образуется гололедица, а днем на Правобережье — налипание мокрого снега.

Северо-западный, а на востоке юго-западный ветер достигнет 7–12 м/с. На Правобережье ожидаются порывы 15–20 м/с (I, желтый, уровень опасности), а в западных, Винницкой и Одесской областях — 25–28 м/с и метели (II, оранжевый, уровень опасности).

Ночью столбики термометров снизятся до 0...-5 °С, а днем поднимутся до -3...+2 °С.

В Киеве и Киевской области будет облачно, снег и гололедица на дорогах. Северо-западный ветер достигнет 7–12 м/с. На Киевщине ожидается 0...-5 °С ночью и -3...+2 °С днем. В столице и ночью, и днем будет 0...-2 °С. Порывы ветра в Киеве и Киевской области достигнут 15–20 м/с, предполагается метель и гололедица на дорогах (I, желтый, уровень опасности). Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 28 декабря в Украине будут снег и сильный ветер, порывы которого достигнут штормовых значений: 15–20 м/с. Температура в течение дня: -2...+3 °С. На дорогах возникнет гололедица.

В Киеве предполагаются снег, мокрый снег, сильный ветер и температура около 0 °С.

Напомним, в Одессе 28 декабря обойдется без существенных осадков, но ожидается сильный ветер. Объявили штормовое предупреждение.

Также мы сообщали, что в Харькове 28 декабря небо затянет облаками. Кроме того, прогнозируют снег, гололед и метель.