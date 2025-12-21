Відео
Кому варто бути обережним — прогноз магнітних бур на сьогодні

Кому варто бути обережним — прогноз магнітних бур на сьогодні

21 грудня 2025 13:26
Світлана Силенко - Редактор
Магнітні бурі 21 грудня — чого чекати метеозалежним
Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik
Світлана Силенко - Редактор

На Землі у неділю, 21 грудня, не очікується суттєвих магнітних бур. Однак на Сонці було шість спалахів.

Про це повідомляє Meteoprog. 

Читайте також:

Магнітні бурі 21 грудня

Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За минулу добу на Сонці відбулося два спалахи класу В, чотири спалахи класу С, які практично не впливають на Землю, та один спалах класу М1.

Як відомо, сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що в неділю геомагнітне поле буде спокійного рівня. Сонячна активність буде низькою.

Сонячна активність на 21 грудня

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 1%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 5%
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%
  • Кількість сонячних плям — 5.
Магнітні бурі 21 грудня
Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik

Як вберегтися від впливу магнітних бур

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття метеозалежних людей. Але цей вплив можна зменшити, дотримуючись кількох простих порад:

  • контролювати свій сон та спати 7-8 годин,
  • уникати перевтоми,
  • підтримувати водний баланс,
  • прогулянки на свіжому повітрі, 
  • зменшити стрес,
  • не провити багато часу в гаджетах перед сном,
  • провітрювати кімнату,
  • стежити за прогнозом магнітних бур. 

Нагадаємо, астрофізик назвав комету, яка  може становити загрозу для людства. За тиждень вона пролетить на найближчій відстані від Землі.

Також ми писали, що світ очікує найдовше сонячне затемнення. Протягом майже шести з половиною хвилин день перетвориться на ніч.

космос Сонце магнітні бурі головний біль погане самопочуття
