Магнітні бурі 21 грудня — чого чекати метеозалежним

На Землі у неділю, 21 грудня, не очікується суттєвих магнітних бур. Однак на Сонці було шість спалахів.

Про це повідомляє Meteoprog.

Магнітні бурі 21 грудня

Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За минулу добу на Сонці відбулося два спалахи класу В, чотири спалахи класу С, які практично не впливають на Землю, та один спалах класу М1.

Як відомо, сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що в неділю геомагнітне поле буде спокійного рівня. Сонячна активність буде низькою.

Сонячна активність на 21 грудня

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 1%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 5%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%

Кількість сонячних плям — 5.

Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik

Як вберегтися від впливу магнітних бур

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття метеозалежних людей. Але цей вплив можна зменшити, дотримуючись кількох простих порад:

контролювати свій сон та спати 7-8 годин,

уникати перевтоми,

підтримувати водний баланс,

прогулянки на свіжому повітрі,

зменшити стрес,

не провити багато часу в гаджетах перед сном,

провітрювати кімнату,

стежити за прогнозом магнітних бур.

