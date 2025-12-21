Магнитные бури 21 декабря — чего ждать метеозависимым

Видео
Кому стоит быть осторожным — прогноз магнитных бурь на сегодня

21 декабря 2025 13:26
Светлана Силенко - Редактор
На Земле в воскресенье, 21 декабря, не ожидается существенных магнитных бурь. Однако на Солнце было шесть вспышек.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 21 декабря

Отмечается, что в течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. За минувшие сутки на Солнце произошло две вспышки класса В, четыре вспышки класса С, которые практически не влияют на Землю, и одна вспышка класса М1.

Как известно, солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М1 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет спокойного уровня. Солнечная активность будет низкой.

Солнечная активность на 21 декабря

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 5%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
  • Количество солнечных пятен — 5.
Как уберечься от воздействия магнитных бурь

Магнитные бури могут влиять на самочувствие метеозависимых людей. Но это влияние можно уменьшить, следуя нескольким простым советам:

  • контролировать свой сон и спать 7-8 часов,
  • избегать переутомления,
  • поддерживать водный баланс,
  • прогулки на свежем воздухе,
  • уменьшить стресс,
  • не проводить много времени в гаджетах перед сном,
  • проветривать комнату,
  • следить за прогнозом магнитных бурь.

Напомним, астрофизик назвал комету, которая может представлять угрозу для человечества. Через неделю она пролетит на ближайшем расстоянии от Земли.

Также мы писали, что мир ожидает самое длинное солнечное затмение. В течение почти шести с половиной минут день превратится в ночь.

космос Солнце магнитные бури головная боль плохое самочувствие
