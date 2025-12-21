Магнитные бури 21 декабря — чего ждать метеозависимым

Головная боль у женщины. Иллюстративное фото: freepik

На Земле в воскресенье, 21 декабря, не ожидается существенных магнитных бурь. Однако на Солнце было шесть вспышек.

Об этом сообщает Meteoprog.

Магнитные бури 21 декабря

Отмечается, что в течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. За минувшие сутки на Солнце произошло две вспышки класса В, четыре вспышки класса С, которые практически не влияют на Землю, и одна вспышка класса М1.

Как известно, солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М1 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет спокойного уровня. Солнечная активность будет низкой.

Солнечная активность на 21 декабря

Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 5%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%

Количество солнечных пятен — 5.

Как уберечься от воздействия магнитных бурь

Магнитные бури могут влиять на самочувствие метеозависимых людей. Но это влияние можно уменьшить, следуя нескольким простым советам:

контролировать свой сон и спать 7-8 часов,

избегать переутомления,

поддерживать водный баланс,

прогулки на свежем воздухе,

уменьшить стресс,

не проводить много времени в гаджетах перед сном,

проветривать комнату,

следить за прогнозом магнитных бурь.

