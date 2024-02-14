Магнітні бурі сьогодні, 14 лютого

Напад мігрені у хлопця через магнітну бурю. Фото ілюстративне: freepik

Сьогодні у середу, 14 лютого, очікується потужна магнітна буря. Земна магнітосфера перебуває у збудженому стані, а також зафіксовано значну сонячну активність.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 14 лютого

За останню добу сонячна активність мала високий рівень, на Сонці сталося сім спалахів класу М, максимальним з яких був спалах М6. Такі космічні явища несуть в собі загрозливий вплив на людський організм.

Сьогодні геомагнітне поле може перебуватиме на рівні незначної магнітної бурі, але можливе її посилення. Сонячна активність буде помірною з імовірністю спалахів Х-класу.

Дівчина страждає на сильний головний біль. Джерело: freepik

Сонячна активність на 14 лютого

Ймовірність малого геомагнітного шторму – 25%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму – 5%.

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 75%.

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 25%.

Кількість сонячних плям – 55.

Як протидіяти впливу магнітних бур на організм

Вплив магнітних бур шкодить здоров'ю людини. Профілактика організму в дні перед такими космічними загрозами допоможе як полегшити протікання цих явищ, так і забезпечити організм невразливістю до загроз від Сонця.

Декілька порад, яких варто дотримуватися, щоб уникнути негативних наслідків від магнітних бур:

знизьте рівень стресу до початку або під час магнітних бур;

більше перебувайте на свіжому повітрі;

не зловживайте кавою, енергетичними напоями та особливо алкоголем;

підготуйте необхідний запас лікарських засобів;

пийте більше заспокійливого трав'яного чаю;

зменште споживання жирної, смаженої та гострої їжі та додайте в раціон сезонні фрукти, овочі та зелень;

прийміть перед сном контрастний душ, що дасть змогу швидше заснути та зробить нічний відпочинок приємним.

Нагадаємо, раніше NASA за допомогою сонячного зонда Solar Dynamics зафіксувала потужний плазмовий спалах на Сонці, який може вплинути на роботу зв'язку та електронних пристроїв. Водночас у метеориті Альєнде було знайдено позаземні білки та космічний пил, які можуть бути старшими за Сонце.