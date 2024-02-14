Магнитные бури сегодня, 14 февраля

Космическая опасность — сегодня ожидается мощная магнитная буря
Сегодня в среду, 14 февраля, ожидается мощная магнитная буря. Земная магнитосфера находится в возбужденном состоянии, а также зафиксирована значительная солнечная активность.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 14 февраля
За последние сутки солнечная активность имела высокий уровень, на Солнце произошло семь вспышек класса М, максимальной из которых была вспышка М6. Такие космические явления несут в себе угрожающее влияние на организм человека.
Сегодня геомагнитное поле может находиться на уровне незначительной магнитной бури, но возможно ее усиление. Солнечная активность будет умеренной с вероятностью вспышек Х-класса.
Солнечная активность на 14 февраля
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 25%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%.
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%.
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 25%.
- Количество солнечных пятен — 55.
Как противодействовать воздействию магнитных бурь на организм
Воздействие магнитных бурь вредит здоровью человека. Профилактика организма в дни перед космическими угрозами поможет как облегчить протекание этих явлений, так и обеспечить организм неуязвимостью к угрозам от Солнца.
Несколько советов, которых следует придерживаться, чтобы избежать негативных последствий от магнитных бурь:
- снизьте уровень стресса до начала или во время магнитных бурь;
- больше находитесь на свежем воздухе;
- не злоупотребляйте кофе, энергетическими напитками и особенно алкоголем;
- подготовьте необходимый запас лекарственных средств;
- пейте больше успокаивающего травяного чая;
- снизьте потребление жирной, жареной и острой пищи и добавьте в рацион сезонные фрукты, овощи и зелень;
- примите перед сном контрастный душ, что позволит быстрее заснуть и сделает ночной отдых приятным.
Напомним, ранее NASA с помощью солнечного зонда Solar Dynamics зафиксировала мощную плазменную вспышку на Солнце, которая может повлиять на работу связи и электронных устройств. В то же время в метеорите Альенде были найдены внеземные белки и космическая пыль , которые могут быть старше Солнца.
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