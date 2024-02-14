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Космическая опасность — сегодня ожидается мощная магнитная буря

14 февраля 2024 05:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури сегодня, 14 февраля
Приступ мигрени у парня из-за магнитной бури. Фото иллюстративное: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Сегодня в среду, 14 февраля, ожидается мощная магнитная буря. Земная магнитосфера находится в возбужденном состоянии, а также зафиксирована значительная солнечная активность.

Об этом сообщает Meteoprog.

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За последние сутки солнечная активность имела высокий уровень, на Солнце произошло семь вспышек класса М, максимальной из которых была вспышка М6. Такие космические явления несут в себе угрожающее влияние на организм человека.

Сегодня геомагнитное поле может находиться на уровне незначительной магнитной бури, но возможно ее усиление. Солнечная активность будет умеренной с вероятностью вспышек Х-класса.

Космическая опасность – сегодня ожидается мощная магнитная буря
Девушка страдает сильной головной болью. Источник: freepik

Солнечная активность на 14 февраля

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 25%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%.
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%.
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 25%.
  • Количество солнечных пятен — 55.

Как противодействовать воздействию магнитных бурь на организм

Воздействие магнитных бурь вредит здоровью человека. Профилактика организма в дни перед космическими угрозами поможет как облегчить протекание этих явлений, так и обеспечить организм неуязвимостью к угрозам от Солнца.

Несколько советов, которых следует придерживаться, чтобы избежать негативных последствий от магнитных бурь:

  • снизьте уровень стресса до начала или во время магнитных бурь;
  • больше находитесь на свежем воздухе;
  • не злоупотребляйте кофе, энергетическими напитками и особенно алкоголем;
  • подготовьте необходимый запас лекарственных средств;
  • пейте больше успокаивающего травяного чая;
  • снизьте потребление жирной, жареной и острой пищи и добавьте в рацион сезонные фрукты, овощи и зелень;
  • примите перед сном контрастный душ, что позволит быстрее заснуть и сделает ночной отдых приятным.

Напомним, ранее NASA с помощью солнечного зонда Solar Dynamics зафиксировала мощную плазменную вспышку на Солнце, которая может повлиять на работу связи и электронных устройств. В то же время в метеорите Альенде были найдены внеземные белки и космическая пыль , которые могут быть старше Солнца.

космос
Солнце
магнитные бури
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