Магнитные бури сегодня, 14 февраля

Приступ мигрени у парня из-за магнитной бури. Фото иллюстративное: freepik

Сегодня в среду, 14 февраля, ожидается мощная магнитная буря. Земная магнитосфера находится в возбужденном состоянии, а также зафиксирована значительная солнечная активность.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 14 февраля

За последние сутки солнечная активность имела высокий уровень, на Солнце произошло семь вспышек класса М, максимальной из которых была вспышка М6. Такие космические явления несут в себе угрожающее влияние на организм человека.

Сегодня геомагнитное поле может находиться на уровне незначительной магнитной бури, но возможно ее усиление. Солнечная активность будет умеренной с вероятностью вспышек Х-класса.

Девушка страдает сильной головной болью. Источник: freepik

Солнечная активность на 14 февраля

Вероятность малого геомагнитного шторма — 25%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%.

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%.

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 25%.

Количество солнечных пятен — 55.

Как противодействовать воздействию магнитных бурь на организм

Воздействие магнитных бурь вредит здоровью человека. Профилактика организма в дни перед космическими угрозами поможет как облегчить протекание этих явлений, так и обеспечить организм неуязвимостью к угрозам от Солнца.

Несколько советов, которых следует придерживаться, чтобы избежать негативных последствий от магнитных бурь:

снизьте уровень стресса до начала или во время магнитных бурь;

больше находитесь на свежем воздухе;

не злоупотребляйте кофе, энергетическими напитками и особенно алкоголем;

подготовьте необходимый запас лекарственных средств;

пейте больше успокаивающего травяного чая;

снизьте потребление жирной, жареной и острой пищи и добавьте в рацион сезонные фрукты, овощи и зелень;

примите перед сном контрастный душ, что позволит быстрее заснуть и сделает ночной отдых приятным.

Напомним, ранее NASA с помощью солнечного зонда Solar Dynamics зафиксировала мощную плазменную вспышку на Солнце, которая может повлиять на работу связи и электронных устройств. В то же время в метеорите Альенде были найдены внеземные белки и космическая пыль , которые могут быть старше Солнца.