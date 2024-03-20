Магнітні бурі в Україні сьогодні, 20 березня — прогноз астросиноптиків

Дівчина страждає від нападу мігрені через магнітну бурю. Фото ілюстративне: freepik

Сьогодні, 20 березня очікується потужна магнітна буря. Магнітосфера земної кулі в перезбудженому стані, а протягом останньої доби сонячна активність була на високому рівні.

Про це інформує Meteoprog.

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За останні 24 години на Сонці сталося сім спалахів класу М, максимальним з яких був спалах М6, а ці спалахи дуже небезпечні для людей. Водночас сьогодні геомагнітне поле перебуватиме на незначному штормовому рівні при наближенні сонячних радіоактивних вихорів, а сонячна активність буде низькою.

Сонячна активність на 20 березня

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 25%.

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%.

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%.

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%.

Кількість сонячних плям — 52.

Прояви мігрені у хлопця через магнітну бурю. Джерело: freepik

Як боротися з негативним впливом магнітних бур

Від негативного впливу магнітних бур може значно постраждати людське здоров'я. Тому аби уникнути розладів організму через їхній шкідливий вплив, рекомендується вжити таких профілактичних заходів:

Збалансуйте вживання жирного, смаженого та гострого, додавши в меню сезонні фрукти, овочі та зелень.

Частіше гуляйте на вулиці та провітрюйте приміщення.

Не нехтуйте легкими фізичними активностями чи прогулянками, але не перенапружуйтесь.

Відмовтесь від кави, алкоголю, сигарет, кальяну та енергетиків, віддавши перевагу воді та трав'яному чаю.

Приймайте контрастний душ перед сном для покращення нічного відпочинку.

Нагадаємо, раніше у BBC повідомили про заяву британських астрономів про дату ймовірної зустрічі людства з інопланетними гостями.

Водночас Сполучені Штати та Японія закликали всі країни не розгортати та не розробляти ядерну зброю в космосі, і запобігти розв'язанню ядерної війни.