Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Космічний шторм неминучий — прогноз магнітних бур на 20 березня arrow

Космічний шторм неминучий — прогноз магнітних бур на 20 березня

20 березня 2024 05:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі в Україні сьогодні, 20 березня — прогноз астросиноптиків
Дівчина страждає від нападу мігрені через магнітну бурю. Фото ілюстративне: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Сьогодні, 20 березня очікується потужна магнітна буря. Магнітосфера земної кулі в перезбудженому стані, а протягом останньої доби сонячна активність була на високому рівні.

Про це інформує Meteoprog.

Читайте також:

Магнітні бурі 20 березня

За останні 24 години на Сонці сталося сім спалахів класу М, максимальним з яких був спалах М6, а ці спалахи дуже небезпечні для людей. Водночас сьогодні геомагнітне поле перебуватиме на незначному штормовому рівні при наближенні сонячних радіоактивних вихорів, а сонячна активність буде низькою.

Сонячна активність на 20 березня

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 25%.
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%.
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%.
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%.
  • Кількість сонячних плям — 52.
Космічний шторм неминучий — прогноз магнітних бур на 20 березня
Прояви мігрені у хлопця через магнітну бурю. Джерело: freepik

Як боротися з негативним впливом магнітних бур

Від негативного впливу магнітних бур може значно постраждати людське здоров'я. Тому аби уникнути розладів організму через їхній шкідливий вплив, рекомендується вжити таких профілактичних заходів:

  • Збалансуйте вживання жирного, смаженого та гострого, додавши в меню сезонні фрукти, овочі та зелень.
  • Частіше гуляйте на вулиці та провітрюйте приміщення.
  • Не нехтуйте легкими фізичними активностями чи прогулянками, але не перенапружуйтесь.
  • Відмовтесь від кави, алкоголю, сигарет, кальяну та енергетиків, віддавши перевагу воді та трав'яному чаю.
  • Приймайте контрастний душ перед сном для покращення нічного відпочинку.

Нагадаємо, раніше у BBC повідомили про заяву британських астрономів про дату ймовірної зустрічі людства з інопланетними гостями. 

Водночас Сполучені Штати та Японія закликали всі країни не розгортати та не розробляти ядерну зброю в космосі, і запобігти розв'язанню ядерної війни

космос
Сонце
магнітні бурі
прогноз погоди
Земля

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство