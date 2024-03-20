Магнітні бурі в Україні сьогодні, 20 березня — прогноз астросиноптиків

Космічний шторм неминучий — прогноз магнітних бур на 20 березня
Сьогодні, 20 березня очікується потужна магнітна буря. Магнітосфера земної кулі в перезбудженому стані, а протягом останньої доби сонячна активність була на високому рівні.
Про це інформує Meteoprog.
Магнітні бурі 20 березня
За останні 24 години на Сонці сталося сім спалахів класу М, максимальним з яких був спалах М6, а ці спалахи дуже небезпечні для людей. Водночас сьогодні геомагнітне поле перебуватиме на незначному штормовому рівні при наближенні сонячних радіоактивних вихорів, а сонячна активність буде низькою.
Сонячна активність на 20 березня
- Ймовірність малого геомагнітного шторму — 25%.
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%.
- Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%.
- Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%.
- Кількість сонячних плям — 52.
Як боротися з негативним впливом магнітних бур
Від негативного впливу магнітних бур може значно постраждати людське здоров'я. Тому аби уникнути розладів організму через їхній шкідливий вплив, рекомендується вжити таких профілактичних заходів:
- Збалансуйте вживання жирного, смаженого та гострого, додавши в меню сезонні фрукти, овочі та зелень.
- Частіше гуляйте на вулиці та провітрюйте приміщення.
- Не нехтуйте легкими фізичними активностями чи прогулянками, але не перенапружуйтесь.
- Відмовтесь від кави, алкоголю, сигарет, кальяну та енергетиків, віддавши перевагу воді та трав'яному чаю.
- Приймайте контрастний душ перед сном для покращення нічного відпочинку.
Нагадаємо, раніше у BBC повідомили про заяву британських астрономів про дату ймовірної зустрічі людства з інопланетними гостями.
Водночас Сполучені Штати та Японія закликали всі країни не розгортати та не розробляти ядерну зброю в космосі, і запобігти розв'язанню ядерної війни.
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