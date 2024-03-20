Магнитные бури в Украине сегодня, 20 марта — прогноз астросиноптиков

Девушка страдает от приступа мигрени из-за магнитной бури. Фото иллюстративное: freepik

Сегодня, 20 марта, ожидается мощная магнитная буря. Магнитосфера земного шара в перевозбужденном состоянии, а в течение последних суток солнечная активность была на высоком уровне.

Об этом информирует Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 20 марта

За последние 24 часа на Солнце произошло семь вспышек класса М, максимальной из которых была вспышка М6, а эти вспышки очень опасны для людей. В то же время, сегодня геомагнитное поле будет находиться на незначительном штормовом уровне при приближении солнечных радиоактивных вихрей, а солнечная активность будет низкой.

Солнечная активность на 20 марта

Вероятность малого геомагнитного шторма — 25%.

Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%.

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%.

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%.

Количество солнечных пятен — 52.

Проявления мигрени у парня из-за магнитной бури. Источник: freepik

Как бороться с отрицательным влиянием магнитных бурь

От отрицательного влияния магнитных бурь может значительно пострадать здоровье человека. Поэтому во избежание расстройств организма из-за их вредного воздействия рекомендуется принять следующие профилактические меры:

Сбалансируйте употребление жирного, жареного и острого, добавив в меню сезонные фрукты, овощи и зелень.

Чаще гуляйте по улице и проветривайте помещение.

Не пренебрегайте легкими физическими активностями или прогулками, но не перенапрягайтесь.

Откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна и энергетиков, предпочитая воду и травяной чай.

Принимайте контрастный душ перед сном для улучшения ночного отдыха.

Напомним, ранее в BBC сообщили о заявлении британских астрономов о дате вероятной встречи человечества с инопланетными гостями.

В то же время Соединенные Штаты и Япония призвали все страны не разворачивать и не разрабатывать ядерное оружие в космосе и предотвратить развязывание ядерной войны.