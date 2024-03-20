Магнитные бури в Украине сегодня, 20 марта — прогноз астросиноптиков

Космический шторм неизбежен — прогноз магнитных бурь на 20 марта
Сегодня, 20 марта, ожидается мощная магнитная буря. Магнитосфера земного шара в перевозбужденном состоянии, а в течение последних суток солнечная активность была на высоком уровне.
Об этом информирует Meteoprog.
Магнитные бури 20 марта
За последние 24 часа на Солнце произошло семь вспышек класса М, максимальной из которых была вспышка М6, а эти вспышки очень опасны для людей. В то же время, сегодня геомагнитное поле будет находиться на незначительном штормовом уровне при приближении солнечных радиоактивных вихрей, а солнечная активность будет низкой.
Солнечная активность на 20 марта
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 25%.
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%.
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%.
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%.
- Количество солнечных пятен — 52.
Как бороться с отрицательным влиянием магнитных бурь
От отрицательного влияния магнитных бурь может значительно пострадать здоровье человека. Поэтому во избежание расстройств организма из-за их вредного воздействия рекомендуется принять следующие профилактические меры:
- Сбалансируйте употребление жирного, жареного и острого, добавив в меню сезонные фрукты, овощи и зелень.
- Чаще гуляйте по улице и проветривайте помещение.
- Не пренебрегайте легкими физическими активностями или прогулками, но не перенапрягайтесь.
- Откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна и энергетиков, предпочитая воду и травяной чай.
- Принимайте контрастный душ перед сном для улучшения ночного отдыха.
Напомним, ранее в BBC сообщили о заявлении британских астрономов о дате вероятной встречи человечества с инопланетными гостями.
В то же время Соединенные Штаты и Япония призвали все страны не разворачивать и не разрабатывать ядерное оружие в космосе и предотвратить развязывание ядерной войны.
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