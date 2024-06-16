Магнітні бурі сьогодні, 16 червня — що загрожує метеозалежним

Космічного вітру не уникнути — прогноз магнітних бур 16 червня
Магнітні бурі 16 червня чинитимуть ймовірну загрозу людському організму. Магнітосфера Землі знаходиться у збудженому стані, а протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.
Про це інформує Meteoprog.
Магнітні бурі 16 червня
За останню добу на Сонці сталися 13 спалахів класу С і один спалах класу М1,3. Це середні з великих спалахів.
Спалах М1,3 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі, та викликати посилені плазмові вихори, які здатні спричинити відносно безпечний космічний радіоактивний вітер.
Очікується, що в неділю геомагнітне поле коливатиметься від спокійного до активного рівня. Сонячна активність буде низькою з малою ймовірністю спалахів M-класу.
Сонячна активність на 16 червня
- Можливість малого геомагнітного шторму — 20%;
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%;
- Ймовірність М-спалахів — 40;
- Ймовірність Х-спалахів — 5%;
- Кількість сонячних плям — 56.
Як вберегтися від впливу магнітних бур
Існують методи, які допоможуть знизити потенційний вплив магнітних бур на здоров’я людини. Ось декілька рекомендацій:
- не зловживати кофеїном та алкоголем;
- зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;
- дотримуватися режиму дня;
- більше гуляти й отримувати хороші емоції;
- регулярно та правильно харчуватися;
- більше відпочивати та відмовитися від справ, що потребують надмірних фізичних зусиль;
- спати не менше 7-8 годин на добу.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що до Землі наближається гігантський астероїд 2024 CR9 розміром з три футбольні поля. Він пройде на відносно близькій, але безпечній відстані від нашої планети.
Водночас раніше компанія SpaceX Ілона Маска запустила у четвертий випробувальний політ космічний корабель Starship — найважчий космоліт в історії космонавтики.
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