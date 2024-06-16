Магнітні бурі сьогодні, 16 червня — що загрожує метеозалежним

Напад мігрені у дівчини через магнітну бурю. Фото: freepik

Магнітні бурі 16 червня чинитимуть ймовірну загрозу людському організму. Магнітосфера Землі знаходиться у збудженому стані, а протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.

Про це інформує Meteoprog.

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Магнітні бурі 16 червня

За останню добу на Сонці сталися 13 спалахів класу С і один спалах класу М1,3. Це середні з великих спалахів.

Спалах М1,3 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі, та викликати посилені плазмові вихори, які здатні спричинити відносно безпечний космічний радіоактивний вітер.

Очікується, що в неділю геомагнітне поле коливатиметься від спокійного до активного рівня. Сонячна активність буде низькою з малою ймовірністю спалахів M-класу.

Сонячна активність на 16 червня

Можливість малого геомагнітного шторму — 20%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%;

Ймовірність М-спалахів — 40;

Ймовірність Х-спалахів — 5%;

Кількість сонячних плям — 56.

Жінка страждає на мігрень. Джерело: freepik

Як вберегтися від впливу магнітних бур

Існують методи, які допоможуть знизити потенційний вплив магнітних бур на здоров’я людини. Ось декілька рекомендацій:

не зловживати кофеїном та алкоголем;

зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;

дотримуватися режиму дня;

більше гуляти й отримувати хороші емоції;

регулярно та правильно харчуватися;

більше відпочивати та відмовитися від справ, що потребують надмірних фізичних зусиль;

спати не менше 7-8 годин на добу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що до Землі наближається гігантський астероїд 2024 CR9 розміром з три футбольні поля. Він пройде на відносно близькій, але безпечній відстані від нашої планети.

Водночас раніше компанія SpaceX Ілона Маска запустила у четвертий випробувальний політ космічний корабель Starship — найважчий космоліт в історії космонавтики.