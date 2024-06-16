Магнитные бури сегодня, 15 июня — что грозит метеозависимым

Космического ветра не избежать — прогноз магнитных бурь 16 июня
Магнитные бури 16 июня будут представлять вероятную угрозу человеческому организму. Магнитосфера Земли находится в возбужденном состоянии, а в течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне.
Об этом информирует Meteoprog.
Магнитные бури 16 июня
За последние сутки на Солнце произошли 13 вспышек класса С и одна вспышка класса М1,3. Это средние из больших вспышек.
Вспышка М1,3 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли, и вызвать усиленные плазменные вихри, способные спровоцировать относительно безопасный космический радиоактивный ветер.
Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет колебаться от спокойного до активного уровня. Солнечная активность будет низкой с малой вероятностью вспышек M-класса.
Солнечная активность на 16 июня
- Возможность малого геомагнитного шторма — 20%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;
- Вероятность М-вспышек — 40;
- Вероятность Х-вспышек — 5%;
- Количество солнечных пятен — 56.
Как уберечься от воздействия магнитных бурь
Есть способы, которые посодействуют понизить возможное действие магнитных бурь на здоровье человека. Вот несколько рекомендаций:
- не злоупотреблять кофеином и алкоголем;
- уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
- соблюдать режим дня;
- больше гулять и получать хорошие эмоции;
- регулярно и правильно питаться;
- больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных физических усилий;
- спать не менее 7-8 часов в сутки.
Напомним, ранее стало известно, что к Земле приближается гигантский астероид 2024 CR9 размером в три футбольных поля. Он пройдет на относительно близком, но безопасном расстоянии от нашей планеты.
В то же время, ранее компания SpaceX Илона Маска запустила в четвертый испытательный полет космический корабль Starship — самый тяжелый космолет в истории космонавтики.
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