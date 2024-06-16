Магнитные бури сегодня, 15 июня — что грозит метеозависимым

Приступ мигрени у девушки из-за магнитной бури. Фото: freepik

Магнитные бури 16 июня будут представлять вероятную угрозу человеческому организму. Магнитосфера Земли находится в возбужденном состоянии, а в течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне.

Об этом информирует Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 16 июня

За последние сутки на Солнце произошли 13 вспышек класса С и одна вспышка класса М1,3. Это средние из больших вспышек.

Вспышка М1,3 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли, и вызвать усиленные плазменные вихри, способные спровоцировать относительно безопасный космический радиоактивный ветер.

Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет колебаться от спокойного до активного уровня. Солнечная активность будет низкой с малой вероятностью вспышек M-класса.

Солнечная активность на 16 июня

Возможность малого геомагнитного шторма — 20%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;

Вероятность М-вспышек — 40;

Вероятность Х-вспышек — 5%;

Количество солнечных пятен — 56.

Женщина страдает мигренью. Источник: freepik

Как уберечься от воздействия магнитных бурь

Есть способы, которые посодействуют понизить возможное действие магнитных бурь на здоровье человека. Вот несколько рекомендаций:

не злоупотреблять кофеином и алкоголем;

уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;

соблюдать режим дня;

больше гулять и получать хорошие эмоции;

регулярно и правильно питаться;

больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных физических усилий;

спать не менее 7-8 часов в сутки.

Напомним, ранее стало известно, что к Земле приближается гигантский астероид 2024 CR9 размером в три футбольных поля. Он пройдет на относительно близком, но безопасном расстоянии от нашей планеты.

В то же время, ранее компания SpaceX Илона Маска запустила в четвертый испытательный полет космический корабль Starship — самый тяжелый космолет в истории космонавтики.