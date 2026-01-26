Відео
Головна Погода Крижаний дощ та штормовий вітер — прогноз від Укргідрометцентру

Крижаний дощ та штормовий вітер — прогноз від Укргідрометцентру

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 06:25
Укргідрометцентр прогнозує на сьогодні крижаний дощ та низьку температуру
Люди з парасольками під мокрим снігом. Ілюстративне фото: Reuters

Синоптики Укргідрометцентру попередили про небезпечні метеоумови в понеділок, 26 січня. Українців чекають крижані дощі, сильні морози та штормові пориви вітру.

Про це Укргідрометцентр повідомляє у Facebook.

Читайте також:

Які регіони України накриє негода

Крижаний дощ та штормовий вітер — прогноз від Укргідрометцентру - фото 1
Мапа погоди на 26 січня. Фото: Укргідрометцентр

Початок робочого тижня принесе в Україну небезпечне поєднання сильних морозів та крижаних опадів. По всій країні оголосили "жовтий" рівень небезпеки через ожеледь, густий туман та штормові пориви вітру.

Понеділок випробує на міцність водіїв та комунальників. Схід та північний схід країни скують морози. Вдень стовпчики термометрів покажуть -12 °C. Проте на іншому кінці країни ситуація буде кардинально іншою.

Закарпаття та південь відчують подих весни. Там повітря прогріється до +9 °C. Але тепло принесе нові проблеми — невеликий сніг швидко перетвориться на дощ. Це призведе до миттєвої ожеледі. Крижана кірка вкриє дороги Черкащини, Кіровоградщини та Київщини. Будьте обережні, адже видимість на дорогах суттєво впаде.

У центральних областях очікують густі тумани. Водіям радять тримати дистанцію. На Правобережжі здійметься штормовий вітер. Його пориви сягатимуть 20 метрів на секунду, а це вже небезпечно.

Погода в Києві 26 січня

У Києві ранок почнеться морозом до -9 °C. Вже вдень піде мокрий сніг з переходом у дощ. Температура коливатиметься близько нуля. Дороги столиці перетворяться на ковзанку.

Влада попереджає про можливі збої в роботі транспорту та електромереж. Негода триватиме протягом доби. 

Раніше синоптики попередили про морози на Харківщині 26 січня. Температура в регіоні опуститься до -10 °C вдень, а також очікується сильний вітер.

А в Одесі сьогодні, у понеділок, буде тепліше, проте є інші загрози — дощ, мокрі дороги й пориви вітру.

Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
