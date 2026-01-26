Видео
Україна
Ледяной дождь и штормовой ветер — прогноз от Укргидрометцентра

Ледяной дождь и штормовой ветер — прогноз от Укргидрометцентра

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 06:25
Укргидрометцентр прогнозирует на сегодня ледяной дождь и низкую температуру
Люди с зонтиками под мокрым снегом. Иллюстративное фото: Reuters

Синоптики Укргидрометцентра предупредили об опасных метеоусловиях в понедельник, 26 января. Украинцев ждут ледяные дожди, сильные морозы и штормовые порывы ветра.

Об этом Укргидрометцентр сообщает в Facebook.

Читайте также:

Какие регионы Украины накроет непогода

Крижаний дощ та штормовий вітер — прогноз від Укргідрометцентру - фото 1
Карта погоды на 26 января. Фото: Укргидрометцентр

Начало рабочей недели принесет в Украину опасное сочетание сильных морозов и ледяных осадков. По всей стране объявили "желтый" уровень опасности из-за гололеда, густого тумана и штормовых порывов ветра.

Понедельник испытает на прочность водителей и коммунальщиков. Восток и северо-восток страны сковали морозы. Днем столбики термометров покажут -12 °C. Однако на другом конце страны ситуация будет кардинально иной.

Закарпатье и юг почувствуют дыхание весны. Там воздух прогреется до +9 °C. Но тепло принесет новые проблемы — небольшой снег быстро превратится в дождь. Это приведет к мгновенному гололеду. Ледяная корка покроет дороги Черкасской, Кировоградской и Киевской областей. Будьте осторожны, ведь видимость на дорогах существенно упадет.

В центральных областях ожидают густые туманы. Водителям советуют держать дистанцию. На Правобережье поднимется штормовой ветер. Его порывы будут достигать 20 метров в секунду, а это уже опасно.

Погода в Киеве 26 января

В Киеве утро начнется морозом до -9 °C. Уже днем пойдет мокрый снег с переходом в дождь. Температура будет колебаться около нуля. Дороги столицы превратятся в каток.

Власти предупреждают о возможных сбоях в работе транспорта и электросетей. Непогода продлится в течение суток.

Ранее синоптики предупредили о морозах на Харьковщине 26 января. Температура в регионе опустится до -10 °C днем, а также ожидается сильный ветер.

А в Одессе сегодня, в понедельник, будет теплее, однако есть другие угрозы — дождь, мокрые дороги и порывы ветра.

погода Укргидрометцентр синоптик погода в Украине метеоролог
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
