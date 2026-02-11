Відео
Головна Погода Легкого дня не чекайте — прогноз магнітних бур на сьогодні

Легкого дня не чекайте — прогноз магнітних бур на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 11:27
Прогноз магнітних бур на 11 лютого — без головного болю не обійдеться
Дівчина погано почувається. Фото: Freepik

День буде нелегким для метеозалежних людей, хоча й суттєвих магнітних бур на Землі у середу, 11 лютого, не очікується. Погане самопочуття буде пов'язане з можливим радіаційним штормом та спалахами на Сонці.

Про це пише Meteoprog, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Магнітні бурі 11 лютого

За останню добу Сонце не проявляло завеликої активності, рівень був помірним. Відбулися дев'ять спалахів класу С. Вони можуть впливати на Землю, але не суттєво. Також були спалахи M-класу. Вони можуть спричинити радіоперешкоди на денній стороні Землі.

Крім того, сьогодні можливий сонячний радіаційний шторм. Відтак, метеозалежним людям варто поберегтися.

Магнітні бурі 11 лютого
У дівчини болить голова. Фото: Freepik

Геомагнітне поле сьогодні буде спокійним. Сонячна активність очікується помірна з ймовірністю спалахів Х-класу.

Сонячна активність на 11 лютого:

  • ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%;
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 65%;
  • ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 25%;
  • кількість сонячних плям — 43.

Аби почуватися краще сьогодні, варто подбати про раціон: їжте більше корисних продуктів та зменшіть кількість кави і алкоголю. Не варто перевантажувати себе, особливо фізично.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що міжзоряна комета 3I/ATLAS змінилася. Це стало несподіванкою для науковців.

Також ми розповідали про те, що Юпітер виявився не таким, яким його вважали раніше. Про нові дані заявили у NASA.

Сонце магнітні бурі прогнози погане самопочуття Земля
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
