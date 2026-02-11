Прогноз магнитных бурь на 11 февраля — без головной боли не обойдется

Девушка плохо себя чувствует. Фото: Freepik

День будет нелегким для метеозависимых людей, хотя и существенных магнитных бурь на Земле в среду, 11 февраля, не ожидается. Плохое самочувствие будет связано с возможным радиационным штормом и вспышками на Солнце.

Магнитные бури 11 февраля

За последние сутки Солнце не проявляло слишком большой активности, уровень был умеренным. Произошли девять вспышек класса С. Они могут влиять на Землю, но не существенно. Также были вспышки M-класса. Они могут вызвать радиопомехи на дневной стороне Земли.

Кроме того, сегодня возможен солнечный радиационный шторм. Следовательно, метеозависимым людям стоит поберечься.

Геомагнитное поле сегодня будет спокойным. Солнечная активность ожидается умеренная с вероятностью вспышек Х-класса.

Солнечная активность на 11 февраля:

вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 65%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 25%;

количество солнечных пятен — 43.

Чтобы чувствовать себя лучше сегодня, стоит позаботиться о рационе: ешьте больше полезных продуктов и уменьшите количество кофе и алкоголя. Не стоит перегружать себя, особенно физически.

