Главная Погода Легкого дня не ждите — прогноз магнитных бурь на сегодня

Легкого дня не ждите — прогноз магнитных бурь на сегодня

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 11:27
Прогноз магнитных бурь на 11 февраля — без головной боли не обойдется
Девушка плохо себя чувствует. Фото: Freepik

День будет нелегким для метеозависимых людей, хотя и существенных магнитных бурь на Земле в среду, 11 февраля, не ожидается. Плохое самочувствие будет связано с возможным радиационным штормом и вспышками на Солнце.

Об этом пишет Meteoprog, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Магнитные бури 11 февраля

За последние сутки Солнце не проявляло слишком большой активности, уровень был умеренным. Произошли девять вспышек класса С. Они могут влиять на Землю, но не существенно. Также были вспышки M-класса. Они могут вызвать радиопомехи на дневной стороне Земли.

Кроме того, сегодня возможен солнечный радиационный шторм. Следовательно, метеозависимым людям стоит поберечься.

Магнітні бурі 11 лютого
У девушки болит голова. Фото: Freepik

Геомагнитное поле сегодня будет спокойным. Солнечная активность ожидается умеренная с вероятностью вспышек Х-класса.

Солнечная активность на 11 февраля:

  • вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 65%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 25%;
  • количество солнечных пятен — 43.

Чтобы чувствовать себя лучше сегодня, стоит позаботиться о рационе: ешьте больше полезных продуктов и уменьшите количество кофе и алкоголя. Не стоит перегружать себя, особенно физически.

Напомним, ранее мы писали о том, что межзвездная комета 3I/ATLAS изменилась. Это стало неожиданностью для ученых.

Также мы рассказывали о том, что Юпитер оказался не таким, каким его считали ранее. О новых данных заявили в NASA.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Солнце магнитные бури прогнозы плохое самочувствие Земля
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
