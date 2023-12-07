Листопад 2023 був найспекотнішим в історії спостережень за погодою — вчені

Погода в Україні. Фото: Новини.LIVE

Наукові співробітники Європейського агентства з питань клімату назвали листопад 2023 року найспекотнішим за всю історію спостережень за погодою. Він перевершив попередній найспекотніший листопад на третину градуса.

Про це пише Associated Press.

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Найспекотніший листопад в історії

Минулий місяць був майже на третину градуса за Цельсієм (0,57 градуса за Фаренгейтом) спекотнішим за попередній найспекотніший листопад,

Служба зміни клімату Європейського космічного агентства Copernicus повідомила, що листопад 2023 року був на 1,75 °C (3,15 градуса за Фаренгейтом) теплішим, ніж в доіндустріальні часи.

Вчені додали, що вже шостий місяць поспіль на Землі встановлюється новий рекорд зі спеки.

Раніше ми повідомляли, що останні 12 місяців для планети Земля стали найспекотнішими в історії. Протягом цього періоду 99% людей світу жили у температурних умовах, які перевищували середньостатистичні.

Нагадуємо, цьогоріч світ постраждав від аномальної спеки, яка вирувала влітку. Згідно з даними Служби зміни клімату Copernicus Європейського Союзу, літо 2023 року побило всі рекорди й вважається найспекотнішим з 1940 року.