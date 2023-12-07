Ноябрь 2023 был самым жарким в истории наблюдений за погодой — ученые

Погода в Украине. Фото: Новини.LIVE

Научные сотрудники Европейского агентства по климату назвали ноябрь 2023 года самым жарким за всю историю наблюдений за погодой. Он превзошел предыдущий самый жаркий ноябрь на треть градуса.

Об этом пишет Associated Press.

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Прошедший месяц был почти на треть градуса по Цельсию (0,57 градуса по Фаренгейту) жарче предыдущего самого жаркого ноября.

Служба изменения климата Европейского космического агентства Copernicus сообщила, что ноябрь 2023 был на 1,75 °C (3,15 градуса по Фаренгейту) теплее, чем в доиндустриальные времена.

Ученые добавили, что уже шестой месяц подряд на Земле устанавливается новый рекорд по жаре.

Ранее мы сообщали, что последние 12 месяцев для планеты Земля стали самыми жаркими в истории. В этот период 99% людей мира жили в температурных условиях, которые превышали среднестатистические.

Напоминаем, в этом году мир пострадал от аномальной жары, которая бушевала летом. Согласно данным Службы изменения климата Copernicus Европейского Союза, лето 2023 года побило все рекорды и считается самым жарким с 1940 года.