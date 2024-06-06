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Літо буде не усюди — в Укргідрометцентрі розповіли, де в неділю очікуються град і шквал

6 червня 2024 19:27
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні 7 червня
Люди йдуть під дощем. Фото ілюстративне: Віталій Носач/РБК-Україна
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В Україні у п'ятницю, 7 червня, очікується тепла погода. В деяких областях температура повітря сягатиме +31 °С. Очікуються дощі, місцями дійде до шквалу і граду.

Про це розповіли в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 7 червня

У більшості областей України обійдеться без опадів. В західних, Вінницькій та Житомирській вдень короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Очікується мінлива хмарність.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • вночі +12...+17 °С, на півдні та сході країни +18...+21 °С;
  • вдень +23...+28 °С, у південній частині, східних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях до +31 °С;
  • на високогір'ї Карпат вночі +8...+13 °С, вдень +18...+23 °С.
погода в Україні 7 червня
Погода в Україні 7 червня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 7 червня

На мешканців столиці та області очікує мінлива хмарність, обійдеться без опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • по області вночі +12...+17 °С, вдень +23...+28 °С;
  • у Києві вночі +15...+17 °С, вдень +25...+27 °С.
погода на Київщині 7 червня
Погода на Київщині 7 червня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, травень 2024 року у столиці побив 100-літний рекорд, ставши одним з найсухіших місяців за 130 років. Водночас температура повітря була ледь вищою за кліматичну норму.

Також ми писали, що під час зливи у Києві 4 червня підтопленими опинилися дороги та колії на Оболоні.

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