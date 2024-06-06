Люди йдуть під дощем. Фото ілюстративне: Віталій Носач/РБК-Україна

В Україні у п'ятницю, 7 червня, очікується тепла погода. В деяких областях температура повітря сягатиме +31 °С. Очікуються дощі, місцями дійде до шквалу і граду.

Про це розповіли в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 7 червня

У більшості областей України обійдеться без опадів. В західних, Вінницькій та Житомирській вдень короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Очікується мінлива хмарність.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі +12...+17 °С, на півдні та сході країни +18...+21 °С;

вдень +23...+28 °С, у південній частині, східних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях до +31 °С;

на високогір'ї Карпат вночі +8...+13 °С, вдень +18...+23 °С.

Погода в Україні 7 червня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 7 червня

На мешканців столиці та області очікує мінлива хмарність, обійдеться без опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

по області вночі +12...+17 °С, вдень +23...+28 °С;

у Києві вночі +15...+17 °С, вдень +25...+27 °С.

Погода на Київщині 7 червня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, травень 2024 року у столиці побив 100-літний рекорд, ставши одним з найсухіших місяців за 130 років. Водночас температура повітря була ледь вищою за кліматичну норму.

Також ми писали, що під час зливи у Києві 4 червня підтопленими опинилися дороги та колії на Оболоні.