Літо буде не усюди — в Укргідрометцентрі розповіли, де в неділю очікуються град і шквал
В Україні у п'ятницю, 7 червня, очікується тепла погода. В деяких областях температура повітря сягатиме +31 °С. Очікуються дощі, місцями дійде до шквалу і граду.
Про це розповіли в Укргідрометцентрі.
Погода в Україні 7 червня
У більшості областей України обійдеться без опадів. В західних, Вінницькій та Житомирській вдень короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Очікується мінлива хмарність.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- вночі +12...+17 °С, на півдні та сході країни +18...+21 °С;
- вдень +23...+28 °С, у південній частині, східних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях до +31 °С;
- на високогір'ї Карпат вночі +8...+13 °С, вдень +18...+23 °С.
Погода на Київщині 7 червня
На мешканців столиці та області очікує мінлива хмарність, обійдеться без опадів.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- по області вночі +12...+17 °С, вдень +23...+28 °С;
- у Києві вночі +15...+17 °С, вдень +25...+27 °С.
Нагадаємо, травень 2024 року у столиці побив 100-літний рекорд, ставши одним з найсухіших місяців за 130 років. Водночас температура повітря була ледь вищою за кліматичну норму.
Також ми писали, що під час зливи у Києві 4 червня підтопленими опинилися дороги та колії на Оболоні.
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