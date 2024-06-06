Погода в Україні 7 червня

Люди идут в дождь. Фото иллюстративное: Виталий Носач/РБК-Украина

В Украине в пятницу, 7 июня, ожидается теплая погода. В некоторых областях температура воздуха будет достигать +31 °С. Ожидаются дожди, местами дойдет до шквала и града.

Об этом рассказали в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 7 июня

В большинстве областей Украины обойдется без осадков. В западных, Винницкой и Житомирской областях днем кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ожидается переменная облачность.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью +12...+17 °С, на юге и востоке страны +18...+21 °С;

днем +23...+28 °С, в южной части, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областях до +31 °С;

на высокогорье Карпат ночью +8...+13 °С, днем +18...+23 °С.

Погода в Украине 7 июня. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 7 июня

Жителей столицы и области ожидает переменная облачность, обойдется без осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

по области ночью +12...+17 °С, днем +23...+28 °С;

в Киеве ночью +15...+17 °С, днем +25...+27 °С.

Погода в Киевской области 7 июня. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, май 2024 года в столице побил 100-летний рекорд, став одним из самых сухих месяцев за 130 лет. В то же время температура воздуха была чуть выше климатической нормы.

Также мы писали, что во время ливня в Киеве 4 июня подтопленными оказались дороги и рельсы на Оболони.