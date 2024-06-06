Погода в Україні 7 червня

Лето будет не везде — в Укргидрометцентре рассказали, где в воскресенье ожидаются град и шквал
В Украине в пятницу, 7 июня, ожидается теплая погода. В некоторых областях температура воздуха будет достигать +31 °С. Ожидаются дожди, местами дойдет до шквала и града.
Об этом рассказали в Укргидрометцентре.
Погода в Украине 7 июня
В большинстве областей Украины обойдется без осадков. В западных, Винницкой и Житомирской областях днем кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ожидается переменная облачность.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- ночью +12...+17 °С, на юге и востоке страны +18...+21 °С;
- днем +23...+28 °С, в южной части, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областях до +31 °С;
- на высокогорье Карпат ночью +8...+13 °С, днем +18...+23 °С.
Погода в Киевской области 7 июня
Жителей столицы и области ожидает переменная облачность, обойдется без осадков.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- по области ночью +12...+17 °С, днем +23...+28 °С;
- в Киеве ночью +15...+17 °С, днем +25...+27 °С.
Напомним, май 2024 года в столице побил 100-летний рекорд, став одним из самых сухих месяцев за 130 лет. В то же время температура воздуха была чуть выше климатической нормы.
Также мы писали, что во время ливня в Киеве 4 июня подтопленными оказались дороги и рельсы на Оболони.
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