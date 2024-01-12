Погода в Україні завтра, 13 січня - прогноз Укргідрометцентру

Снігова хуртовина в Україні. Фото: Думська.net

В Україні очікується похмура та холодна погода завтра, 13 січня. Очікуються хуртовини у кількох областях і досить низька температура повітря.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні на 13 січня

У повідомленні йдеться, що у східних районах та вночі у південних областях очікується снігопад, тоді як в інших регіонах опадів не передбачається. На вулицях по всій країні можливе утворення ожеледиці.

Вітер дме з заходу на південний схід зі швидкістю 7-12 м/с, у західних областях пориви вітру можуть досягати 15-20 м/с, можливі хуртовини.

Температура повітря у східних та північно-східних областях, а також у Карпатах, вночі становитиме від -15...-20 °C, вдень -9...-14 °C. У західних та більшості південних областях вночі температура коливатиметься -7...-12 °C, удень 0...-5 °C. В інших регіонах країни вночі очікується -10...-15 °C, вдень -3...-8 °C.

Погода в Україні на 13 січня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві та області на 13 січня

У Києві та області завтра очікується похмура погода із випаданням снігу. Вітер дме з заходу, переходячи на південно-східний напрямок, зі швидкістю 7-12 метрів за секунду.

Температура в регіоні вночі становить -10...-15 °C, вдень -3...-8 °C. У Києві температура вночі досягне -10...-12 °C, вдень -5...-7 °C.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища

На більшості річок та водойм країни, за винятком української частини Дунаю, прогнозується поява та посилення крижаних утворень, таких як забереги та шугохід, аж до повного замерзання водойм. Ймовірно утворення крижаних заторів, що може спричинити різкі зміни рівня води.

З 12 по 15 січня очікуються інтенсивні процеси утворення льоду через збереження морозної погоди, особливо на тлі високого рівня води. Особливо це торкнеться Верхнього Дніпра, гирлової частини Прип'яті (включаючи зону Чорнобильської АЕС) та Десну (в районах Києва та Чернігова). У верхніх ділянках Десни, біля міста Новгород-Сіверський, можливе початкове затоплення заплав.

Також можливе підтоплення заплав та перелив автошляхів місцевого значення на річці Снів, притоці Десни. На Верхньому Дніпрі (у межах країни) очікується збереження води на заплавах та можливе перевищення небезпечних рівнів, що може порушити транспортне сполучення у Чернігівському районі Чернігівської області.

У зв'язку з посиленням процесів льодоутворення та можливим утворенням крижаних заторів будуть коливання рівнів води:

З 12 по 13 січня на окремих річках суббасейну річки Західний Буг, з ймовірністю виходу води на заплави та їх затоплення.

З 12 по 13 січня на річках суббасейну Прип'яті з наступним затопленням заплав та частковим затопленням сільськогосподарських угідь та господарських споруд у прирічних населених пунктах Ковельського та Камінь-Каширського районів Волинської області.

12 січня на річці Стрий у селі Завадівка (басейн річки Дністер, Львівська область) очікується подальше підвищення рівнів води на 0,5-1,0 метра над поточними позначками з можливістю виходу води з берегів.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що у Києві 279 одиниць снігоприбиральної техніки працюють на вулицях засипаного снігом міста. Водіїв просять не паркувати автомобілі на узбіччях доріг, щоби не заважати роботі комунальників.