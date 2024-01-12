Погода в Украине завтра, 13 января - прогноз Укргидрометцентр

Снежная метель в Украине. Фото: Думская.net

В Украине ожидается пасмурная и холодная погода завтра, 13 января. Ожидаются метели в нескольких областях и довольно низкая температура воздуха.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине на 13 января

В сообщении говорится, что в восточных районах и ночью в южных областях ожидается снегопад, тогда как в других регионах осадков не предвидится. На улицах по всей стране возможно образование гололеда.

Ветер будет дуть с запада на юго-восток со скоростью 7-12 м/с, в западных областях порывы ветра могут достигать 15-20 м/с, возможны метели.

Температура воздуха в восточных и северо-восточных областях, а также в Карпатах, ночью составит от -15…-20 °C, днем -9…-14 °C. В западных и большинстве южных областях ночью температура будет колебаться -7… -12 °C, днем 0… -5 °C. В остальных регионах страны ночью ожидается -10… -15 °C, днем -3…-8 °C.

Погода в Украине на 13 января. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области на 13 января

В Киеве и области завтра ожидается пасмурная погода с выпадением снега. Ветер будет дуть с запада, переходя на юго-восточное направление, со скоростью 7-12 метров в секунду.

Температура в регионе ночью составляет -10… -15 °C, днем -3…-8 °C. В Киеве температура ночью достигнет -10… -12 °C, днем -5…-7 °C.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях

На большинстве рек и водоёмов страны, за исключением украинской части Дуная, прогнозируется появление и усиление ледяных образований, таких как забереги и шугоход, вплоть до полного замерзания водоёмов. Вероятно образование ледяных заторов, что может вызвать резкие изменения уровня воды.

С 12 по 15 января ожидаются интенсивные процессы образования льда из-за сохранения морозной погоды, особенно на фоне высокого уровня воды. Особенно это затронет Верхний Днепр, устьевую часть Припяти (включая зону Чернобыльской АЭС) и Десну (в районах Киева и Чернигова). В верхних участках Десны, возле города Новгород-Северский, возможно начальное затопление пойм.

Также возможно подтопление пойм и перелив автодорог местного значения на реке Снов, притоке Десны. На Верхнем Днепре (в пределах страны) ожидается сохранение воды на поймах и возможное превышение опасных уровней, что может нарушить транспортное сообщение в Черниговском районе Черниговской области.

В связи с усилением процессов ледообразования и возможным образованием ледяных заторов, будут колебания уровней воды:

С 12 по 13 января на отдельных реках суббассейна реки Западный Буг, с вероятностью выхода воды на поймы и их затопления.

С 12 по 13 января на реках суббассейна Припяти с последующим затоплением пойм и частичным затоплением сельскохозяйственных угодий и хозяйственных построек в приречных населённых пунктах Ковельского и Камень-Каширского районов Волынской области.

12 января на реке Стрый в селе Завадовка (бассейн реки Днестр, Львовская область) ожидается дальнейшее повышение уровней воды на 0,5-1,0 метра над текущими отметками, с возможностью выхода воды из берегов.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что в Киеве 279 единиц снегоуборочной техники работают на улицах засыпанного снегом города. Водителей просят не парковать автомобили на обочинах дорог, чтобы не мешать работе коммунальщиков.