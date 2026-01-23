Якою буде погода на вихідних - прогноз погоди на 24 та 25 січня

Жінка йде вулицею. Фото: Сергій Чузавков / УНІАН

На вихідних, 24 та 25 січня, в Україні очікується прохолодна погода з невеликим снігом, туманами та ожеледицею на дорогах і тротуарах. У більшості регіонів пройдуть опади у вигляді снігу та мокрого снігу, а на півдні й Закарпатті місцями — з дощем.

Про це повідомляє meteoprog.

Прогноз погоди 24 січня

У суботу, 24 січня, на заході країни прогнозується невеликий сніг, у Карпатах та на Закарпатті — помірні опади з переходом у дощ.

Температура вночі коливатиметься від -10...-5 °C, вдень — -7...-2 °C, на Закарпатті протягом доби — -2...+3 °C.

На півночі вночі опади малоймовірні, а вдень очікується невеликий сніг. Мороз триматиметься сильний: вночі -16...-10 °C, у Чернігівській та Сумській областях місцями до -22 °C, вдень температура підніметься до -12…-7 °C.

У центральних областях вночі можливі слабкі опади, вдень пройде невеликий сніг, подекуди туман і паморозь. На дорогах ожеледиця. Температура вночі -11…-6 °C, вдень — -8…-3 °C.

На півдні та в Криму переважатимуть сніг і мокрий сніг, місцями дощ. Температура вночі складе -6…-1 °C, вдень -3…+2 °C, у Криму вдень +1…+6 °C.

На сході очікується сніг, вдень місцями помірний. Температура вночі -16…-9 °C, вдень -9…-4 °C.

Карта циклону. Фото: meteoprog

Прогноз погоди 25 січня

У неділю, 25 січня, погода залишатиметься нестійкою. У західних областях погода залишатиметься нестійкою під впливом теплого атмосферного фронту. Сніг поступово зміниться дощем та мрякою, місцями буде туман. Вітер південно-східний, 5–10 м/с. Температура вночі коливатиметься у проміжку -10...-1 °C, вдень — -4...+2 °C.

На півночі пройде невеликий сніг, на дорогах залишатиметься ожеледиця. Вітер південно-східний, 5–10 м/с. Температура вночі -16…-11 °C, вдень -9…-4 °C.

У центральних областях вночі без істотних опадів, вдень очікується невеликий сніг, місцями можлива слабка ожеледь. Вітер південно-східного напрямку, 5–10 м/с. Температура вночі -12…-6 °C, вдень -6…-1 °C.

На півдні та в Криму вночі істотних опадів не очікується, вдень місцями можливий невеликий дощ або мряка, іноді туман. Вітер південно-східний, 3–8 м/с. Температура вночі -3…+2 °C, вдень 0…+6 °C.

Нагадаємо, що синоптики попередили киян про сильну ожеледицю на дорогах завтра, 24 січня.

А у Харкові завтра очікується сильно похолодання до -14 °C.