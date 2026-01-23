Видео
Україна
Видео

Главная Погода Лютые морозы возвращаются — синоптики предупреждают на выходные

Ua ru
Дата публикации 23 января 2026 23:55
Какой будет погода на выходных - прогноз погоды на 24 и 25 января
Женщина идет по улице. Фото: УНИАН

На выходных, 24 и 25 января, в Украине ожидается прохладная погода с небольшим снегом, туманами и гололедом на дорогах и тротуарах. В большинстве регионов пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, а на юге и Закарпатье местами — с дождем.

Об этом сообщает meteoprog.

Читайте также:

Прогноз погоды 24 января

В субботу, 24 января, на западе страны прогнозируется небольшой снег, в Карпатах и на Закарпатье - умеренные осадки с переходом в дождь.

Температура ночью будет колебаться от -10...-5 °C, днем — -7...-2 °C, на Закарпатье в течение суток — -2...+3 °C.

На севере ночью осадки маловероятны, а днем ожидается небольшой снег. Мороз будет держаться сильный: ночью -16...-10 °C, в Черниговской и Сумской областях местами до -22 °C, днем температура поднимется до -12...-7 °C.

В центральных областях ночью возможны слабые осадки, днем пройдет небольшой снег, местами туман и изморозь. На дорогах гололедица. Температура ночью -11...-6 °C, днем — -8...-3 °C.

На юге и в Крыму будут преобладать снег и мокрый снег, местами дождь. Температура ночью составит -6...-1 °C, днем -3...+2 °C, в Крыму днем +1...+6 °C.

На востоке ожидается снег, днем местами умеренный. Температура ночью -16...-9 °C, днем -9...-4 °C.

погода на 24 січня
Карта циклона. Фото: meteoprog

Прогноз погоды 25 января

В воскресенье, 25 января, погода будет оставаться неустойчивой. В западных областях погода будет оставаться неустойчивой под влиянием теплого атмосферного фронта. Снег постепенно сменится дождем и моросью, местами будет туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью будет колебаться в промежутке -10...-1 °C, днем — -4...+2 °C.

На севере пройдет небольшой снег, на дорогах будет оставаться гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью -16...-11 °C, днем -9...-4 °C.

В центральных областях ночью без существенных осадков, днем ожидается небольшой снег, местами возможен слабый гололед. Ветер юго-восточного направления, 5-10 м/с. Температура ночью -12...-6 °C, днем -6...-1 °C.

На юге и в Крыму ночью существенных осадков не ожидается, днем местами возможен небольшой дождь или морось, иногда туман. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью -3...+2 °C, днем 0...+6 °C.

Напомним, что синоптики предупредили киевлян о сильном гололеде на дорогах завтра, 24 января.

А в Харькове завтра ожидается сильно похолодание до -14 °C.

Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
