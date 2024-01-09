Погода в Україні сьогодні, 9 січня — яким областям загрожують люті морози та хуртовини

Люди йдуть вулицею під час сильного снігопаду в Києві. Фото: УНІАН

Погода в Україні в вівторок, 9 січня, вдарить лютими морозами, які найбільше дошкулятимуть вночі. Так, сильно опуститься температура в Чернігівській та Сумській областях, де очікується до -25 °C. Крім того, синоптики попереджають про пориви вітру до 20 м/с на півдні, а також про хуртовини та ожеледицю. Температура повітря по всій Україні сьогодні буде морозяною — вночі до -20 °C, а вдень до -12 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 9 січня

За прогнозом Укргідрометцентру, вночі на півдні та південному сході, а вдень на крайньому півдні випаде сніг, подекуди очікується ожеледь.

Вітер північно-східного напрямку з переходом на північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. На у південних областях вночі місцями сильні пориви вітру до 15-20 м/с, також хуртовини.

"Температура вночі -15...-20 °C, на Чернігівщині та Сумщині до -25 °C, вдень -7...-12 °C; у південних областях та на Закарпатті вночі -8...-13 °C, в Криму -1...-6 °C, вдень -2...-7 °C, на Закарпатті та в Криму близько 0 °C", — йдеться в повідомленні.

У Києві теж морозяна температура — вночі -15...-17 °C, вдень -7...-9 °C.

Прогноз погоди в Україні сьогодні, 9 січня. Фото: Укргідрометцентр

Також синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах 9-10 січня. Оголошено I рівень небезпечності.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", — зазначили в Укргідрометцентрі.

Прогноз небезпечних погодних явищ в Україні сьогодні, 9 січня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Україні від Наталки Діденко 9 січня

Народна синоптикиня Наталка Діденко прогнозує холодну морозну погоду сьогодні, 9 січня, по всій Україні. Так, вночі очікується -10...-18 °C, подекуди на півночі та заході до -18...-22 °C; вдень — -7...-12 °C.

На півдні трішки тепліше. Так, температура повітря вночі -6...-11 °C, вдень -2...-6 °C, в Криму вночі -1...-4 °C, вдень близько 0 °C. У Києві сьогодні вигляне сонце. Упродовж дня в столиці господарюватиме сильний мороз — вночі до -12...-15 °C, а вдень — -10...-12 °C.

"Антициклон Hannelore витіснить у вівторок із нашої території усі опади і вдень навіть будемо мружитися від сонця. Лише вночі та вранці на півдні затримається сніг та мокрий сніг, на півдні Криму з дощем", — йдеться в повідомленні.

Антициклон Hannelore над Європою. Фото: facebook.com/tala.didenko

Нагадаємо, що через погіршення погодних умов в Україні, а саме сильні морози та ожеледицю на дорогах, водіям слід дотримуватися головної рекомендації. Як відомо, сіль при грізних морозах не допомагає.