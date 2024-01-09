Погода в Украине сегодня, 9 января — каким областям угрожают сильные морозы и метели

Люди идут по улице во время сильного снегопада в Киеве. Фото: УНИАН

Погода в Украине во вторник, 9 января, ударит лютыми морозами, которые больше всего будут донимать ночью. Так сильно опустится температура в Черниговской и Сумской областях, где ожидается до -25 °C. Кроме того, синоптики предупреждают о порывах ветра до 20 м/с на юге, а также о вьюгах и гололедице. Температура воздуха по всей Украине сегодня будет морозной — ночью до -20 °C, а днем до -12 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 9 января

По прогнозу Укргидрометцентра, ночью на юге и юго-востоке, а днем на крайнем юге выпадет снег, местами ожидается гололед.

Ветер северо-восточного направления с переходом на северо-западный со скоростью 5-10 м/с. В южных областях ночью местами сильные порывы ветра до 15-20 м/с, а также метели.

Температура ночью -15...-20 °C, на Черниговщине и Сумщине до -25 °C, днем -7...-12 °C; в южных областях и на Закарпатье ночью -8...-13 °C, в Крыму -1...-6 °C, днем -2...-7 °C, в Закарпатье и Крыму около 0 °C", — говорится в сообщении.

В Киеве тоже морозная температура — ночью -15...-17 °C, днем -7...-9 °C.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 9 января. Фото: Укргидрометцентр

Также синоптики предупреждают об гололеде на дорогах 9-10 января. Объявлен I уровень опасности.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — отметили в Укргидрометцентре.

Прогноз опасных явлений погоды в Украине сегодня, 9 января. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Украине от Наталки Диденко 9 января

Народный синоптик Наталья Диденко прогнозирует холодную морозную погоду сегодня, 9 января, по всей Украине. Ночью ожидается -10...-18 °C, местами на севере и западе до -18...-22 °C; днем -7...-12 °C.

На юге немного теплее. Так, температура воздуха ночью -6...-11 °C, днем -2...-6 °C, в Крыму ночью -1...-4 °C, днем около 0 °C. В Киеве сегодня выглянет солнце. В течение дня в столице будет сильный мороз — ночью до -12...-15 °C, а днем — -10...-12 °C.

"Антициклон Hannelore вытеснит во вторник с нашей территории все осадки и днем даже будем жмуриться от солнца. Лишь ночью и утром на юге задержится снег и мокрый снег, на юге Крыма с дождем", — говорится в сообщении.

Антициклон Hannelore над Европой. Фото: facebook.com/tala.didenko

Напомним, что из-за ухудшения погодных условий в Украине, а именно сильных морозов и гололедицы на дорогах, водителям следует придерживаться главной рекомендации. Как известно, соль при грозных морозах не помогает.