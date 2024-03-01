Магнітні бурі сьогодні, 1 березня, — відомий точний прогноз

Магнітні бурі 1 березня — прогноз загроз з космосу в перший день весни
У п'ятницю, 1 березня, загроза від магнітних бур не передбачається. Земна магнітосфера лишається стабільною, сонячна активність за добу була залишалася низькою.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 1 березня
На Сонці протягом 24 годин сталося сім спалахів класу С, максимальним з яких був спалах С5. Ці спалахи не шкідливі для людського організму.
Проте очікується, що сьогодні геомагнітне поле варіюватиметься від спокійного стану до нестабільного. Разом з тим сонячна активність буде низькою з імовірністю спалахів М-класу і невеликою ймовірністю спалаху Х-класу.
Сонячна активність на 1 березня
- ймовірність малого геомагнітного шторму — 1%
- ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 50%.
- ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%.
- кількість сонячних плям — 39.
Як запобігти впливу магнітних бур на здоров'я
Попередження про насування магнітних бур допоможе контролювати фактори прояви серцево-судинних хвороб, мігрені та приступів вегето-судинної дистонії, які передують цим типам сонячних явищ.
Для того, аби позбутися від негативних наслідків, рекомендуємо:
- заздалегідь не зловживати міцною кавою, енергетичними напоями та алкоголем;
- вживати велику кількість води;
- провітрювати приміщення та якомога довше перебувати на свіжому повітрі;
- пити трав'яний чай;
- приймати контрастний душ для полегшення сну.
Нагадаємо, не так давно астрономи виявили в космосі загадкову "холодну пляму", яка може бути відбитком від паралельного всесвіту в момент народження Всесвіту після Великого вибуху.
А бійці 406-ї окремої артилерійської бригади зафіксували нерозпізнаний літальний об'єкт в зоні бойових дій, зафільмувавши цей об'єкт на розвідувальний дрон Mavic 3T.
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