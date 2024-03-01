Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Магнітні бурі 1 березня — прогноз загроз з космосу в перший день весни arrow

Магнітні бурі 1 березня — прогноз загроз з космосу в перший день весни

1 березня 2024 05:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі сьогодні, 1 березня, — відомий точний прогноз
Дівчина страждає від перепаду магнітних бур. Фото ілюстративне: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У п'ятницю, 1 березня, загроза від магнітних бур не передбачається. Земна магнітосфера лишається стабільною, сонячна активність за добу була залишалася низькою.

Про це повідомляє Meteoprog.

Читайте також:

Магнітні бурі 1 березня

На Сонці протягом 24 годин сталося сім спалахів класу С, максимальним з яких був спалах С5. Ці спалахи не шкідливі для людського організму.

Проте очікується, що сьогодні геомагнітне поле варіюватиметься від спокійного стану до нестабільного. Разом з тим сонячна активність буде низькою з імовірністю спалахів М-класу і невеликою ймовірністю спалаху Х-класу.

Сонячна активність на 1 березня

  • ймовірність малого геомагнітного шторму — 1%
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 50%.
  • ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%.
  • кількість сонячних плям — 39.
Магнітні бурі 1 березня — прогноз загроз з космосу в перший день весни
Напад мігрені в хлопця через вплив магнітної бурі. Джерело: freepik

Як запобігти впливу магнітних бур на здоров'я

Попередження про насування магнітних бур допоможе контролювати фактори прояви серцево-судинних хвороб, мігрені та приступів вегето-судинної дистонії, які передують цим типам сонячних явищ.

Для того, аби позбутися від негативних наслідків, рекомендуємо:

  • заздалегідь не зловживати міцною кавою, енергетичними напоями та алкоголем;
  • вживати велику кількість води;
  • провітрювати приміщення та якомога довше перебувати на свіжому повітрі;
  • пити трав'яний чай;
  • приймати контрастний душ для полегшення сну. 

Нагадаємо, не так давно астрономи виявили в космосі загадкову "холодну пляму", яка може бути відбитком від паралельного всесвіту в момент народження Всесвіту після Великого вибуху.

А бійці 406-ї окремої артилерійської бригади зафіксували нерозпізнаний літальний об'єкт в зоні бойових дій, зафільмувавши цей об'єкт на розвідувальний дрон Mavic 3T.

погода
космос
Сонце
здоров'я
магнітні бурі
головний біль
прогноз погоди

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

20 лютого 2024
Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік

28 лютого 2024

07:46 Лунін піде з Реала — голкіпер отримає вигідну пропозицію від іншого клубу

21 лютого 2024
Новина з відео

07:04 Економічне бронювання від призову — які два варіанти можливі в Україні

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

21 лютого 2024

08:39 Виплати за контракт із ЗСУ — як змінились суми у 2024 році

25 лютого 2024

19:28 Українцям видаватимуть тимчасове посвідчення замість паспорта — яка причина