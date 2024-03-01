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Магнитные бури 1 марта — прогноз угроз из космоса в первый день весны

1 марта 2024 05:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури сегодня, 1 марта — известен точный прогноз
Девушка страдает от перепада магнитных бурь. Фото иллюстративный: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В пятницу, 1 марта, угроза от магнитных бурь не предвидится. Земная магнитосфера остается стабильной, солнечная активность в сутки оставалась низкой.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 1 марта

На Солнце в течение 24 часов произошло семь вспышек класса С, максимальной из которых была вспышка С5. Эти вспышки безвредны для человеческого организма.

Однако, ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет варьироваться от спокойного состояния до нестабильного. Вместе с тем, солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса и небольшой вероятностью вспышки Х-класса.

Солнечная активность на 1 марта

  • вероятность малого геомагнитного шторма — 1%
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 50%.
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%.
  • количество солнечных пятен — 39.
Магнитные бури 1 марта — прогноз угроз из космоса в первый день весны
Приступ мигрени у парня из-за воздействия магнитной бури. Источник: freepik

Как предотвратить влияние магнитных бурь на здоровье

Предупреждение о приближении магнитных бурь поможет контролировать факторы проявления сердечно-сосудистых заболеваний, мигрени и приступов вегето-сосудистой дистонии, предшествующих этим типам солнечных явлений.

Для того чтобы избавиться от негативных последствий, рекомендуем:

  • заранее не злоупотреблять крепким кофе, энергетическими напитками и алкоголем;
  • употреблять большое количество воды;
  • проветривать помещение и как можно дольше находиться на свежем воздухе;
  • пить травяной чай;
  • принимать контрастный душ для облегчения сна.

Напомним, недавно астрономы обнаружили в космосе загадочное "холодное пятно", которое может быть отражением от параллельной вселенной в момент рождения Вселенной после Большого взрыва.

А бойцы 406-й отдельной артиллерийской бригады зафиксировали нераспознанный летательный объект в зоне боевых действий, сняв этот объект на разведывательный дрон Mavic 3T.

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