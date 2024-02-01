Магнітні бурі завтра 1 лютого - чи є загроза для метеозалежних

Головний біль у дівчини. Фото: Freepik

У четвер, 1 лютого, не передбачається магнітних бурь, попри те, що магнітосфера Землі відчуває невелике збудження. При цьому за минулі 24 години рівень активності Сонця залишався низьким.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 1 лютого

Повідомляється, що протягом останньої доби на сонячній поверхні зафіксовано 4 сонячні спалахи класу С, найсильніша з яких досягла класу С5. Такі спалахи не мають значного впливу на людський організм.

Прогнозується, що 1 лютого стан геомагнітного поля буде нестійким. Сонячна активність очікується на помірному рівні з малою ймовірністю появи спалахів класу М.

Сонячна активність 1 лютого

Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%

Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%.

Імовірність спалаху на Сонці класу М — 25%.

Імовірність спалаху на Сонці класу Х — 1%

Кількість сонячних плям — 21.

Жінка з головним болем. Фото: Freepik

Небезпека магнітних бур та як уберегтися

Магнітні бурі здатні впливати на здоров'я людини негативно. Оповіщення про майбутні магнітні бурі важливі для моніторингу ризиків, пов'язаних із серцевими нападами та інсультами, у дні перед подібними сонячними подіями.

Проте, щоб уникнути несприятливих наслідків, рекомендується дотримуватися наступних простих порад :

Уникайте кави, алкогольних напоїв, сигарет, кальяну та енергетиків, замінивши їх водою, зеленим чаєм та домашніми компотами;

Не перевантажуйте себе надмірними фізичними вправами, але не забувайте про легку активність або прогулянки для вашого блага;

Прагніть проводити більше часу на вулиці, а якщо це неможливо, регулярно провітрюйте ваше приміщення;

Зменште споживання жирної, смаженої та гострої їжі, додаючи до свого раціону сезонні фрукти, овочі та свіжу зелень;

Приймайте контрастний душ перед сном для прискорення засинання та забезпечення якіснішого нічного відпочинку.

Нагадаємо, що невідомий космічний об'єкт з дуже дивною масою, виявлений у Чумацькому Шляху, неабияк спантеличив астрономів. Вони намагаються зрозуміти, що саме показав їм телескоп, і якщо припущення вірні, це може змінити наше уявлення про Всесвіт.

Крім того, вчені попереджають, що арктичні зомбі-віруси в Сибіру можуть спричинити нову небезпечну пандемію. Загроза спалаху від мікробів, які тисячоліттями перебували у вічній мерзлоті, зросла через потепління клімату.