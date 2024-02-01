Магнитные бури завтра 1 февраля - есть ли угроза для метеозависимых

Головная боль у девушки. Фото: Freepik

В четверг, 1 февраля, не предвидится магнитных бурь, несмотря на то, что магнитосфера Земли испытывает небольшое возбуждение. При этом, за прошедшие 24 часа уровень активности Солнца оставался низким.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 1 февраля

Сообщается, что в течение последних суток на солнечной поверхности зафиксированы 4 солнечные вспышки класса С, самая сильная из которых достигла класса С5. Такие вспышки не оказывают значительного воздействия на человеческий организм.

Прогнозируется, что 1 февраля состояние геомагнитного поля будет неустойчивым. Солнечная активность ожидается на умеренном уровне с малой вероятностью появления вспышек класса М.

Солнечная активность 1 февраля

Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.

Вероятность вспышки на Солнце класса М — 25%.

Вероятность вспышки на Солнце класса Х — 1%

Количество солнечных пятен — 21.

Женщина с головной болью. Фото: Freepik

Опасность магнитных бурь и как уберечься

Магнитные бури способны воздействовать на человеческое здоровье отрицательно. Оповещения о предстоящих магнитных бурях важны для мониторинга рисков, связанных с сердечными приступами и инсультами, в дни перед подобными солнечными событиями.

Тем не менее, для избежания неблагоприятных последствий, рекомендуется придерживаться следующих простых советов:

Избегайте кофе, алкогольных напитков, сигарет, кальяна и энергетиков, заменив их водой, зеленым чаем и домашними компотами;

Не перегружайте себя избыточными физическими упражнениями, но не забывайте о легкой активности или прогулках для вашего блага;

Стремитесь проводить больше времени на улице, а если это невозможно, регулярно проветривайте ваше помещение;

Уменьшите потребление жирной, жареной и острой еды, добавляя в свой рацион сезонные фрукты, овощи и свежую зелень;

Принимайте контрастный душ перед сном для ускорения засыпания и обеспечения более качественного ночного отдыха.

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