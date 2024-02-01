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Магнитные бури 1 февраля — есть ли угроза для метеозависимых

1 февраля 2024 06:21
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури завтра 1 февраля - есть ли угроза для метеозависимых
Головная боль у девушки. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В четверг, 1 февраля, не предвидится магнитных бурь, несмотря на то, что магнитосфера Земли испытывает небольшое возбуждение. При этом, за прошедшие 24 часа уровень активности Солнца оставался низким. 

Об этом сообщает Meteoprog.

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Сообщается, что в течение последних суток на солнечной поверхности зафиксированы 4 солнечные вспышки класса С, самая сильная из которых достигла класса С5. Такие вспышки не оказывают значительного воздействия на человеческий организм.

Прогнозируется, что 1 февраля состояние геомагнитного поля будет неустойчивым. Солнечная активность ожидается на умеренном уровне с малой вероятностью появления вспышек класса М.

Солнечная активность 1 февраля

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.
  • Вероятность вспышки на Солнце класса М — 25%.
  • Вероятность вспышки на Солнце класса Х — 1%
  • Количество солнечных пятен — 21.
Женщина с головной болью
Женщина с головной болью. Фото: Freepik

Опасность магнитных бурь и как уберечься

Магнитные бури способны воздействовать на человеческое здоровье отрицательно. Оповещения о предстоящих магнитных бурях важны для мониторинга рисков, связанных с сердечными приступами и инсультами, в дни перед подобными солнечными событиями.

Тем не менее, для избежания неблагоприятных последствий, рекомендуется придерживаться следующих простых советов:

  • Избегайте кофе, алкогольных напитков, сигарет, кальяна и энергетиков, заменив их водой, зеленым чаем и домашними компотами;
  • Не перегружайте себя избыточными физическими упражнениями, но не забывайте о легкой активности или прогулках для вашего блага;
  • Стремитесь проводить больше времени на улице, а если это невозможно, регулярно проветривайте ваше помещение;
  • Уменьшите потребление жирной, жареной и острой еды, добавляя в свой рацион сезонные фрукты, овощи и свежую зелень;
  • Принимайте контрастный душ перед сном для ускорения засыпания и обеспечения более качественного ночного отдыха.

Напомним, что неизвестный космический объект с очень странной массой, обнаруженный во Млечном Пути, изрядно озадачил астрономов. Они пытаются понять, что именно показал им телескоп, и если догадки верны, это может изменить наше представление о Вселенной.

Кроме того, ученые предупреждают, что арктические зомби-вирусы в Сибири могут повлечь за собой новую опасную пандемию. Угроза вспышки от микробов, которые тысячелетиями находились в вечной мерзлоте, возросла из-за потепления климата.

космос
Солнце
здоровье
планета
магнитные бури
ученые
медицина
головная боль
метеозависимость
Земля

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