Магнітні бурі 11 червня - який прогноз для метеозалежних

Напад головного болю у дівчини внаслідок ВСД через магнітну бурю. Фото: freepik

Магнітні бурі 11 червня не чинитимуть загрози людству. Магнітосфера Землі знаходиться в збудженому стані, але протягом останніх 24 годин сонячна активність була помірною.

Про це інформує Meteoprog.

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Магнітні бурі 11 червня

За останню добу на Сонці сталися п'ять спалахів С-класу та три спалахи М-класу, найбільшим з яких був М3,2.

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М3,2 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі, спровокувавши радіоактивний шторм.

Очікується, що у вівторок геомагнітне поле буде від спокійного до незначного шторму, а сонячна активність буде помірною.

Сонячна активність 11 червня

Можливість малого геомагнітного шторму — 25%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму – 5%;

Ймовірність спалахів М-класу — 75%;

Ймовірність спалахів Х-класу — 25%;

Кількість сонячних плям — 33.

Мігрень у дівчини. Джерело: freepik

Як захиститись від магнітних бур

Симптоми негативного впливу магнітних бур включають головний біль, мігрень, запаморочення, розлади сну, зміни настрою, порушення пам'яті та концентрації, збудження, тривогу та роздратування.

Ось кілька рекомендацій, які допоможуть вберегтися від їхнього нещадного впливу:

зменште фізичне та психоемоційне навантаження;

більше відпочивайте та відмовтеся від справ, які потребують надмірних зусиль;

не зловживайте кофеїном, не палтіь та не пийте алкоголь;

дотримуйтеся нормального режиму дня;

регулярно та правильно харчуйтеся;

більше гуляйте та отримуйте хороші емоції;

висипайтеся — слід спати не менше 7-8 годин.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що до Землі наближається гігантський астероїд 2024 CR9 розміром з три футбольних поля. Він пройде на відносно близькій, але безпечній відстані від нашої планети.

Водночас компанія SpaceX Ілона Маска запустила у четвертий випробувальний політ космічний корабель Starship — найважчий зореліт в історії космонавтики.