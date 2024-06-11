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Магнитные бури 11 июня — стоит ли бояться радиоактивных вихрей

11 июня 2024 04:45
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури 11 июня – какой прогноз для метеозависимых
Приступ головной боли у девушки вследствие ВСД из-за магнитной бури. Фото: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Магнитные бури 11 июня не будут представлять угрозы человечеству. Магнитосфера Земли находится в возбужденном состоянии, но в течение последних 24 часов солнечная активность была умеренной.

Об этом информирует Meteoprog.

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Магнитные бури 11 июня

За последние сутки на Солнце произошли пять вспышек С-класса и три вспышки М-класса, самой большой из которых был М3,2.

Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М3,2 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли, спровоцировав радиоактивный шторм.

Ожидается, что во вторник геомагнитное поле будет от спокойного до незначительного шторма, а солнечная активность будет умеренной.

Солнечная активность 11 июня

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 25%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;
  • Вероятность вспышек М-класса — 75%;
  • Вероятность вспышек Х-класса — 25%;
  • Количество солнечных пятен — 33.
магнитные бурые мигрень
Мигрень у девушки. Источник: freepik

Как защититься от магнитных бурь

Симптомы отрицательного воздействия магнитных бурь включают головную боль, мигрень, головокружение, расстройства сна, изменение настроения, нарушение памяти и концентрации, возбуждение, тревогу и раздражение.

Вот несколько рекомендаций, которые помогут уберечься от их беспощадного воздействия:

  • уменьшите физическую и психоэмоциональную нагрузку;
  • больше отдыхайте и откажитесь от дел, требующих чрезмерных усилий;
  • не злоупотребляйте кофеином, не курите и не пейте алкоголь;
  • соблюдайте нормальный режим дня;
  • регулярно и правильно питайтесь;
  • больше гуляйте и получайте хорошие эмоции;
  • высыпайтесь – следует спать не менее 7-8 часов.

Напомним, ранее стало известно, что к Земле приближается гигантский астероид 2024 CR9 размером в три футбольных поля. Он пройдет на относительно близком, но безопасном расстоянии от нашей планеты.

В то же время компания SpaceX Илона Маска запустила в четвертый испытательный полет космический корабль Starship — самый тяжелый звездолет в истории космонавтики.

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