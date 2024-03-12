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Магнітні бурі 12 березня — яка небезпека підстерігає метеозалежних

12 березня 2024 05:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі сьогодні 12 березня - чи очікує на небезпеку метеозалежних
Головний біль у дівчини. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Магнітні бурі сьогодні, 12 березня, не вплинуть на українців. За минулі 24 години активність Сонця була підвищеною, що вплинуло на стан магнітосфери Землі, привівши її у стан збудження. Протягом останньої доби на Сонці зафіксовано п'ять сонячних спалахів класу М, серед яких найпотужніша досягла рівня М7.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 12 березня

Прогнозується, що геомагнітне поле виявиться у стані нестабільності. Очікується низький рівень сонячної активності із можливими спалахами класу М.

Сонячна активність 12 березня

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%.
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%.
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%.
  • Кількість сонячних плям — 28.
Мігрень
Жінка страждає від головного болю. Фото: Freepik

Як уберегтися від впливу магнітних бур

Магнітні бурі можуть негативно впливати на людське здоров'я. Оповіщення про майбутні магнітні бурі сприяють моніторингу та управлінню ризиками серцевих нападів та інсультів у період перед подібними сонячними подіями. Щоб уникнути розладів організму через вплив магнітних бур, рекомендується вжити наступних профілактичних заходів:

  • Скоротіть вживання жирного, смаженого та гострого, включивши в меню сезонні фрукти, овочі та зелень;
  • Прагніть проводити час на вулиці, а якщо це неможливо, регулярно провітрюйте приміщення;
  • Уникайте інтенсивних фізичних вправ, але не відмовляйтеся від легких фізичних активностей чи прогулянок, оскільки вони будуть корисні;
  • Відмовтеся від вживання кави, алкоголю, сигарет, кальяну та енергетиків, віддавши перевагу їм пиття води, зеленого чаю та домашніх компотів;
  • Приймайте контрастний душ перед сном для прискорення засинання та покращення якості нічного відпочинку.

Нагадаємо, на Сонці було помічено пляму гігантських розмірів. Воно було настільки велике, що люди могли його спостерігати неозброєним оком за допомогою окулярів для сонячного затемнення.

Також ми писали про те, що загрожує людству з космосу і може спровокувати зникнення життя в Сонячній системі.

погода
українці
космос
магнітні бурі
Астрологія
зірки
метеозалежність

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