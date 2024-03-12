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Магнитные бури 12 марта — какая опасность подстерегает метеозависимых

12 марта 2024 05:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури сегодня 12 марта - ожидает ли опасность метеозависимых
Головная боль у девушки. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Магнитные бури сегодня, 12 марта не окажут влияния на украинцев. За минувшие 24 часа активность Солнца была повышенной, что повлияло на состояние магнитосферы Земли, приведя её в состояние предвозбуждения. В течение последних суток на Солнце зафиксировано пять солнечных вспышек класса М, среди которых самая мощная достигла уровня М7. 

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 12 марта

Прогнозируется, что геомагнитное поле окажется в состоянии нестабильности. Ожидается низкий уровень солнечной активности с возможными вспышками класса М. 

Солнечная активность 12 марта

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%.
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%.
  • Количество солнечных пятен — 28.
Мигрень
Женщина мучается от головной боли. Фото: Freepik

Как уберечься от воздействия магнитных бурь

Магнитные бури могут неблагоприятно влиять на человеческое здоровье. Оповещения о предстоящих магнитных бурях способствуют мониторингу и управлению рисками сердечных приступов и инсультов в период перед подобными солнечными событиями. Чтобы избежать расстройств организма из-за воздействия магнитных бурь, рекомендуется принять следующие профилактические меры:

  • Сократите употребление жирного, жареного и острого, включив в меню сезонные фрукты, овощи и зелень;
  • Стремитесь проводить время на улице, а если это невозможно, регулярно проветривайте помещение;
  • Избегайте интенсивных физических упражнений, но не отказывайтесь от легких физических активностей или прогулок, так как они будут полезны;
  • Откажитесь от употребления кофе, алкоголя, сигарет, кальяна и энергетиков, предпочтя им питье воды, зеленого чая и домашних компотов;
  • Принимайте контрастный душ перед сном для ускорения засыпания и улучшения качества ночного отдыха.

Напомним, на Солнце было замечено пятно гигантских размеров. Оно было настолько большое, что люди могли его наблюдать невооруженным глазом с помощью очков для солнечного затмения. 

Также мы писали о том, что угрожает человечеству из космоса и что может спровоцировать исчезновение жизни в Солнечной системе 

погода
украинцы
космос
магнитные бури
Астрология
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