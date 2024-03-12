Магнитные бури сегодня 12 марта - ожидает ли опасность метеозависимых

Головная боль у девушки. Фото: Freepik

Магнитные бури сегодня, 12 марта не окажут влияния на украинцев. За минувшие 24 часа активность Солнца была повышенной, что повлияло на состояние магнитосферы Земли, приведя её в состояние предвозбуждения. В течение последних суток на Солнце зафиксировано пять солнечных вспышек класса М, среди которых самая мощная достигла уровня М7.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 12 марта

Прогнозируется, что геомагнитное поле окажется в состоянии нестабильности. Ожидается низкий уровень солнечной активности с возможными вспышками класса М.

Солнечная активность 12 марта

Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%.

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%.

Количество солнечных пятен — 28.

Женщина мучается от головной боли. Фото: Freepik

Как уберечься от воздействия магнитных бурь

Магнитные бури могут неблагоприятно влиять на человеческое здоровье. Оповещения о предстоящих магнитных бурях способствуют мониторингу и управлению рисками сердечных приступов и инсультов в период перед подобными солнечными событиями. Чтобы избежать расстройств организма из-за воздействия магнитных бурь, рекомендуется принять следующие профилактические меры:

Сократите употребление жирного, жареного и острого, включив в меню сезонные фрукты, овощи и зелень;

Стремитесь проводить время на улице, а если это невозможно, регулярно проветривайте помещение;

Избегайте интенсивных физических упражнений, но не отказывайтесь от легких физических активностей или прогулок, так как они будут полезны;

Откажитесь от употребления кофе, алкоголя, сигарет, кальяна и энергетиков, предпочтя им питье воды, зеленого чая и домашних компотов;

Принимайте контрастный душ перед сном для ускорения засыпания и улучшения качества ночного отдыха.

Напомним, на Солнце было замечено пятно гигантских размеров. Оно было настолько большое, что люди могли его наблюдать невооруженным глазом с помощью очков для солнечного затмения.

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