Магнітні бурі в Україні сьогодні, 12 квітня — прогноз астросиноптиків

Дівчина страждає на головний біль. Фото: freepik

Магнітні бурі 12 квітня не будуть загрожувати людям. Магнітосфера Землі буде спокійною, а протягом останніх 24 годин сонячна активність буде низькою.

Про це інформує Meteoprog.

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Магнітні бурі 12 квітня

За останню добу на Сонці сталося чотири спалахи класу С4, які не шкідливі земній оболонці. Очікується, що сьогодні, геомагнітне поле буде спокійним, а сонячна активність буде низькою з малою ймовірністю спалахів М-класу.

Сонячна активність на 12 квітня

ймовірність малого геомагнітного шторму — 1%

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

кількість сонячних плям — 24

Вплив магнітної бурі на дівчину. Джерело: freepik

Як уникнути впливу магнітних бур на здоров'я

Аби врятуватися від впливу магнітних бур, варто дотримуватися таких порад:

не зловживати кофеїном, тютюном та алкоголем;

зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;

дотримуватися режиму дня;

більше гуляти й отримувати хороші емоції;

регулярно та правильно харчуватися;

більше відпочивати та відмовитися від справ, що потребують надмірних фізичних зусиль;

спати не менше 7-8 годин на добу.

Нагадаємо, раніше засновник SpaceX Ілон Маск заявив, що перші люди, які заселять Марс після терраформінгу, ніколи не повернуться на Землю.

Водночас не так давно відбулося повне сонячне затемнення, яке могли спостерігати мешканці Північної Америки, а також ми писали про те, чим унікальне таке цікаве сонячне явище, та коли чекати на наступну "корону Сонця".