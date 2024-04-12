Магнитные бури в Украине сегодня, 12 апреля — прогноз астросиноптиков

Девушка страдает головной болью. Фото: freepik

Магнитные бури 12 апреля не будут угрожать людям. Магнитосфера Земли будет спокойной, а за последние 24 часа солнечная активность будет низкой.

Об этом информирует Meteoprog.

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Магнитные бури 12 апреля

За последние сутки на Солнце произошло четыре вспышки класса С4, которые не вредны земной оболочке. Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет спокойным, а солнечная активность будет низкой с малой вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 12 апреля

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

вероятность малого геомагнитного шторма — 1%

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

количество солнечных пятен — 24

Воздействие магнитной бури на девушку. Источник: freepik

Как избежать влияния магнитных бурь на здоровье

Чтобы спастись от воздействия магнитных бурь, следует следовать следующим советам:

не злоупотреблять кофеином, табаком и алкоголем;

уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;

соблюдать режим дня;

больше гулять и получать хорошие эмоции;

регулярно и правильно питаться;

больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных физических усилий;

спать не менее 7-8 часов в сутки.

Напомним, ранее основатель SpaceX Илон Маск заявил, что первые люди, которые заселят Марс после терраформинга, никогда не вернутся на Землю.

В то же время не так давно произошло полное солнечное затмение, которое могли наблюдать жители Северной Америки, а также мы писали о том, чем уникально такое интересное солнечное явление, и когда ждать следующую "корону Солнца".