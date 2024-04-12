Магнитные бури в Украине сегодня, 12 апреля — прогноз астросиноптиков

Магнитные бури 12 апреля — метеозависимым следует быть осторожными
Магнитные бури 12 апреля не будут угрожать людям. Магнитосфера Земли будет спокойной, а за последние 24 часа солнечная активность будет низкой.
Об этом информирует Meteoprog.
Магнитные бури 12 апреля
За последние сутки на Солнце произошло четыре вспышки класса С4, которые не вредны земной оболочке. Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет спокойным, а солнечная активность будет низкой с малой вероятностью вспышек М-класса.
Солнечная активность на 12 апреля
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- вероятность малого геомагнитного шторма — 1%
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
- количество солнечных пятен — 24
Как избежать влияния магнитных бурь на здоровье
Чтобы спастись от воздействия магнитных бурь, следует следовать следующим советам:
- не злоупотреблять кофеином, табаком и алкоголем;
- уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
- соблюдать режим дня;
- больше гулять и получать хорошие эмоции;
- регулярно и правильно питаться;
- больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных физических усилий;
- спать не менее 7-8 часов в сутки.
Напомним, ранее основатель SpaceX Илон Маск заявил, что первые люди, которые заселят Марс после терраформинга, никогда не вернутся на Землю.
В то же время не так давно произошло полное солнечное затмение, которое могли наблюдать жители Северной Америки, а также мы писали о том, чем уникально такое интересное солнечное явление, и когда ждать следующую "корону Солнца".
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