Київ Одеса Харків Львів
Розділи
Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Магнітні бурі 13 квітня — геомагнітні загрози ховають небезпеку arrow

Магнітні бурі 13 квітня — геомагнітні загрози ховають небезпеку

13 квітня 2024 04:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі в Україні сьогодні, 13 квітня — прогноз астросиноптиків
Жінка страждає на головний біль. Фото ілюстративне: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Магнітні бурі 13 квітня не чинитимуть загрози людям. Магнітосфера Землі перебуватиме в спокійному стані, проте протягом останніх 24 годин сонячна активність була високою.

Про це інформує портал Meteoprog.

Читайте також:

Магнітні бурі 13 квітня

За останню добу на Сонці сталося п'ять спалахів класу М5, які мають невеликий вплив на Землю. Очікується, що сьогодні геомагнітне поле буде нестабільним, а сонячна активність буде низькою з малою ймовірністю спалахів М-класу.

Сонячна активність на 13 квітня

  • ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%.
  • ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%
  • ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%
  • кількість сонячних плям — 32.
Магнітні бурі 13 квітня — геомагнітні загрози ховають небезпеку - фото 1
Напад мігрені у жінки через магнітну бурю. Джерелo: freepik

Як вберегтися від магнітних бур

Вплив магнітних бур може негативно впливати на людське здоров'я. Аби уникнути розладів організму через їхній шкідливий вплив, рекомендується вжити таких профілактичних заходів:

  • Скоротіть вживання жирного, смаженого та гострого, включивши в меню сезонні фрукти, овочі та зелень.
  • Більше гуляйте на вулиці, а якщо не виходить — регулярно провітрюйте приміщення.
  • Уникайте інтенсивних фізичних вправ, але не відмовляйтеся від легких фізичних активностей чи прогулянок.
  • Відмовтеся від вживання кави, алкоголю, сигарет, кальяну та енергетиків, надаючи перевагу споживанню води, зеленого чаю та домашніх компотів.
  • Приймайте контрастний душ перед сном для прискорення засинання та покращення якості нічного відпочинку.

Нагадаємо, раніше компанія SpaceX запустила другу у цьому році місію для Космічних сил США USSF-62, яка відправить на низьку навколоземну орбіту супутник WSF-M.

Водночас китайська космічна місія Chang’e-5 знайшла на Місяці два загадкові мінерали з титану та кисню. 

космос
Сонце
здоров'я
магнітні бурі
головний біль
прогноз погоди