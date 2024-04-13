Магнітні бурі в Україні сьогодні, 13 квітня — прогноз астросиноптиків

Жінка страждає на головний біль. Фото ілюстративне: freepik

Магнітні бурі 13 квітня не чинитимуть загрози людям. Магнітосфера Землі перебуватиме в спокійному стані, проте протягом останніх 24 годин сонячна активність була високою.

Про це інформує портал Meteoprog.

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Магнітні бурі 13 квітня

За останню добу на Сонці сталося п'ять спалахів класу М5, які мають невеликий вплив на Землю. Очікується, що сьогодні геомагнітне поле буде нестабільним, а сонячна активність буде низькою з малою ймовірністю спалахів М-класу.

Сонячна активність на 13 квітня

ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%.

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%

кількість сонячних плям — 32.

Напад мігрені у жінки через магнітну бурю. Джерелo: freepik

Як вберегтися від магнітних бур

Вплив магнітних бур може негативно впливати на людське здоров'я. Аби уникнути розладів організму через їхній шкідливий вплив, рекомендується вжити таких профілактичних заходів:

Скоротіть вживання жирного, смаженого та гострого, включивши в меню сезонні фрукти, овочі та зелень.

Більше гуляйте на вулиці, а якщо не виходить — регулярно провітрюйте приміщення.

Уникайте інтенсивних фізичних вправ, але не відмовляйтеся від легких фізичних активностей чи прогулянок.

Відмовтеся від вживання кави, алкоголю, сигарет, кальяну та енергетиків, надаючи перевагу споживанню води, зеленого чаю та домашніх компотів.

Приймайте контрастний душ перед сном для прискорення засинання та покращення якості нічного відпочинку.

Нагадаємо, раніше компанія SpaceX запустила другу у цьому році місію для Космічних сил США USSF-62, яка відправить на низьку навколоземну орбіту супутник WSF-M.

Водночас китайська космічна місія Chang’e-5 знайшла на Місяці два загадкові мінерали з титану та кисню.