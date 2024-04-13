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Магнитные бури 13 апреля — геомагнитные угрозы скрывают опасность

13 апреля 2024 04:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури в Украине сегодня, 13 апреля - прогноз астросиноптиков
Женщина страдает головной болью. Фото иллюстративное: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Магнитные бури 13 апреля не будут представлять угрозы людям. Магнитосфера Земли будет находиться в спокойном состоянии, однако за последние 24 часа солнечная активность была высокой.

Об этом информирует портал Meteoprog.

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Магнитные бури 13 апреля

За последние сутки на Солнце произошло пять вспышек класса М5, которые оказывают небольшое влияние на Землю. Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет нестабильным, а солнечная активность будет низкой с малой вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 13 апреля

  • вероятность малого геомагнитного шторма — 5%
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
  • количество солнечных пятен — 32.
Магнитные бури 13 апреля — геомагнитные угрозы скрывают опасность - фото 1
Приступ мигрени у женщины из-за магнитной бури. Источник: freepik

Как уберечься от магнитных бурь

Воздействие магнитных бурь может отрицательно влиять на человеческое здоровье. Чтобы избежать расстройств организма из-за их вредного воздействия, рекомендуется принять следующие профилактические меры:

  • Сократите употребление жирного, жареного и острого, включив в меню сезонные фрукты, овощи и зелень.
  • Больше гуляйте на улице, а если не выходит – регулярно проветривайте помещение.
  • Избегайте интенсивных упражнений, но не отказывайтесь от легких физических активностей или прогулок.
  • Откажитесь от употребления кофе, алкоголя, сигарет, кальяна и энергетиков, предпочитая потреблять воду, зеленый чай и домашние компоты.
  • Принимайте контрастный душ перед сном для ускорения засыпания и улучшения качества ночного отдыха.

Напомним, ранее компания SpaceX запустила вторую в этом году миссию для Космических сил США USSF-62, которая отправит на низкую околоземную орбиту спутник WSF-M.

В то же время китайская космическая миссия Chang'e-5 нашла на Луне два загадочных минерала из титана и кислорода.

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