Магнитные бури в Украине сегодня, 13 апреля - прогноз астросиноптиков

Магнитные бури 13 апреля — геомагнитные угрозы скрывают опасность
Магнитные бури 13 апреля не будут представлять угрозы людям. Магнитосфера Земли будет находиться в спокойном состоянии, однако за последние 24 часа солнечная активность была высокой.
Об этом информирует портал Meteoprog.
Магнитные бури 13 апреля
За последние сутки на Солнце произошло пять вспышек класса М5, которые оказывают небольшое влияние на Землю. Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет нестабильным, а солнечная активность будет низкой с малой вероятностью вспышек М-класса.
Солнечная активность на 13 апреля
- вероятность малого геомагнитного шторма — 5%
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
- количество солнечных пятен — 32.
Как уберечься от магнитных бурь
Воздействие магнитных бурь может отрицательно влиять на человеческое здоровье. Чтобы избежать расстройств организма из-за их вредного воздействия, рекомендуется принять следующие профилактические меры:
- Сократите употребление жирного, жареного и острого, включив в меню сезонные фрукты, овощи и зелень.
- Больше гуляйте на улице, а если не выходит – регулярно проветривайте помещение.
- Избегайте интенсивных упражнений, но не отказывайтесь от легких физических активностей или прогулок.
- Откажитесь от употребления кофе, алкоголя, сигарет, кальяна и энергетиков, предпочитая потреблять воду, зеленый чай и домашние компоты.
- Принимайте контрастный душ перед сном для ускорения засыпания и улучшения качества ночного отдыха.
Напомним, ранее компания SpaceX запустила вторую в этом году миссию для Космических сил США USSF-62, которая отправит на низкую околоземную орбиту спутник WSF-M.
В то же время китайская космическая миссия Chang'e-5 нашла на Луне два загадочных минерала из титана и кислорода.
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