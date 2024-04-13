Магнитные бури в Украине сегодня, 13 апреля - прогноз астросиноптиков

Женщина страдает головной болью. Фото иллюстративное: freepik

Магнитные бури 13 апреля не будут представлять угрозы людям. Магнитосфера Земли будет находиться в спокойном состоянии, однако за последние 24 часа солнечная активность была высокой.

Об этом информирует портал Meteoprog.

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Магнитные бури 13 апреля

За последние сутки на Солнце произошло пять вспышек класса М5, которые оказывают небольшое влияние на Землю. Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет нестабильным, а солнечная активность будет низкой с малой вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 13 апреля

вероятность малого геомагнитного шторма — 5%

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%

количество солнечных пятен — 32.

Приступ мигрени у женщины из-за магнитной бури. Источник: freepik

Как уберечься от магнитных бурь

Воздействие магнитных бурь может отрицательно влиять на человеческое здоровье. Чтобы избежать расстройств организма из-за их вредного воздействия, рекомендуется принять следующие профилактические меры:

Сократите употребление жирного, жареного и острого, включив в меню сезонные фрукты, овощи и зелень.

Больше гуляйте на улице, а если не выходит – регулярно проветривайте помещение.

Избегайте интенсивных упражнений, но не отказывайтесь от легких физических активностей или прогулок.

Откажитесь от употребления кофе, алкоголя, сигарет, кальяна и энергетиков, предпочитая потреблять воду, зеленый чай и домашние компоты.

Принимайте контрастный душ перед сном для ускорения засыпания и улучшения качества ночного отдыха.

Напомним, ранее компания SpaceX запустила вторую в этом году миссию для Космических сил США USSF-62, которая отправит на низкую околоземную орбиту спутник WSF-M.

В то же время китайская космическая миссия Chang'e-5 нашла на Луне два загадочных минерала из титана и кислорода.