Магнітні бурі сьогодні, 14 квітня — прогноз астросиноптиків

Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Магнітні бурі очікуються у неділю, 14 квітня. Магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

Читайте також:

Магнітні бурі 14 квітня

За останню добу на Сонці сталося п'ять спалахів класу С8, які не впливають на Землю.

Очікується, що геомагнітне поле перебуватиме на незначному штормовому рівні. Сонячна активність буде низькою з імовірністю спалахів М-класу.

Сонячна активність на 14 квітня:

ймовірність малого геомагнітного шторму — 30%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;

кількість сонячних плям — 31.

Головний біль у чоловіка. Фото: Pexels

Під час магнітних бур лікарі радять дотримуватися таких рекомендацій:

регулярно та правильно харчуватися;

більше відпочивати та відмовитися від справ, що потребують надмірних фізичних зусиль;

не зловживати кофеїном та алкоголем;

зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;

дотримуватися режиму дня;

більше гуляти й отримувати хороші емоції;

спати не менше 7-8 годин на добу.

Нагадаємо, раніше компанія SpaceX запустила другу у цьому році місію для Космічних сил США USSF-62, яка відправить на низьку навколоземну орбіту супутник WSF-M.

Водночас китайська космічна місія Chang’e-5 знайшла на Місяці два загадкові мінерали з титану та кисню.