Магнитные бури сегодня, 14 апреля — прогноз астросиноптиков

Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Магнитные бури ожидаются в воскресенье, 14 апреля. Магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии. За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 14 апреля

За последние сутки на Солнце произошло пять вспышек класса С8, не влияющих на Землю.

Ожидается, что геомагнитное поле будет находиться на незначительном штормовом уровне. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 14 апреля:

вероятность малого геомагнитного шторма — 30%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;

количество солнечных пятен — 31.

Головная боль у мужчины. Фото: Pexels

Во время магнитных бурь врачи советуют придерживаться следующих рекомендаций:

регулярно и правильно питаться;

больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных физических усилий;

не злоупотреблять кофеином и алкоголем;

уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;

соблюдать режим дня;

больше гулять и получать хорошие эмоции;

спать не менее 7-8 часов в сутки.

Напомним, ранее компания SpaceX запустила вторую в этом году миссию для Космических сил США USSF-62, которая отправит на низкую околоземную орбиту спутник WSF-M.

В то же время китайская космическая миссия Chang'e-5 нашла на Луне два загадочных минерала из титана и кислорода.