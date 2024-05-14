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Магнітні бурі 14 травня — космос принесе нові загрози для людей

14 травня 2024 04:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі в Україні у вівторок, 14 травня — прогноз астросиноптиків
Напад мігрені у жінки через магнітну бурю. Фото ілюстративне: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Магнітні бурі 14 травня продовжать зберігати небезпеку для здоров'я людей. Магнітосфера земної кулі перебуває у збудженому стані, а протягом останні 24 годин сонячна активність була дуже високого рівня.

Про це інформує Meteoprog.

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Магнітні бурі 14 травня

Як повідомляється, за останню добу на Сонці сталося 12 спалахів класу Х1, які  мають серйозний вплив на Землю. Очікується, що сьогодні геомагнітне поле перебуватиме на незначному штормовому рівні, а сонячна активність буде високою.

Сонячна активність на 14 травня

  • ймовірність малого геомагнітного шторму — 30%;
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 15%;
  • ймовірність спалахів М-класу — 95%;
  • ймовірність спалахів Х-класу — 75%;
  • кількість сонячних плям — 75.
магнітні бурі 14 травня
Сильний головний біль у дівчини через магнітну бурю. Джерело: freepik

Як уникнути негативних наслідків магнітних бур для здоров'я

Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати проявив інфаркту, інсульту та нападів вегето-судинної дистонії у дні, які їм передують. Для уникнення негативного впливу таких космічних явищ варто:

  • більше гуляти на свіжому повітрі;
  • робити легкі фізичні вправи;
  • провітрювати приміщення;
  • робити дихальну гімнастику;
  • прибрати з раціону жирну та смажену їжу;
  • додати більше свіжих фруктів та овочів;
  • обмежити куріння, вживання алкоголю, каву та міцний чай;
  • пити більше води;
  • дотримуватись режиму сну;
  • вживати необхідні ліки, якщо геомагнітні коливання зачепили стан внутрішніх органів.

Нагадаємо, 10 травня, близько опівночі користувачі соцмереж на Одещині почали ділитися світлинами багряного неба, що спровокувала активна фаза магнітних бур.

Водночас супутники Ілона Маска Starlink отримали підвищене навантаження через надпотужну магнітну бурю, яка виявилася наймасштабнішим космічним явищем за останні 20 років.

космос
Сонце
здоров'я
магнітні бурі
головний біль
прогноз погоди

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