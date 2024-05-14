Магнитные бури в Украине во вторник, 14 мая — прогноз астросиноптиков

Приступ мигрени у женщины из-за магнитной бури. Фото иллюстративное: freepik

Магнитные бури 14 мая продолжат сохранять опасность для здоровья людей. Магнитосфера земного шара находится в возбужденном состоянии, а за последние 24 часа солнечная активность была очень высокого уровня.

Об этом информирует Meteoprog.

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Магнитные бури 14 мая

Как сообщается, за последние сутки на Солнце произошло 12 вспышек класса Х1, которые оказывают серьезное влияние на Землю. Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет находиться на незначительном штормовом уровне, а солнечная активность будет высокой.

Солнечная активность на 14 мая

вероятность малого геомагнитного шторма — 30%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 15%;

вероятность вспышек М-класса — 95%;

вероятность вспышек Х-класса — 75%;

количество солнечных пятен — 75.

Сильные головные боли у девушки из-за магнитной бури. Источник: freepik

Как избежать негативных последствий магнитных бурь для здоровья

Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать проявления инфаркта, инсульта и приступов вегето-сосудистой дистонии в предшествующие им дни. Во избежание негативного влияния таких космических явлений следует:

больше гулять на свежем воздухе;

делать легкие физические упражнения;

проветривать помещение;

делать дыхательную гимнастику;

убрать из рациона жирную и жареную пищу;

добавить больше свежих фруктов и овощей;

ограничить курение, употребление алкоголя, кофе и крепкий чай;

пить больше воды;

соблюдать режим сна;

употреблять необходимые лекарства, если геомагнитные колебания затронули состояние внутренних органов.

Напомним, 10 мая, около полуночи пользователи соцсетей в Одесской области начали делиться фотографиями багрового неба, которое спровоцировано активной фазой магнитных бурь.

В то же время спутники Илона Маска Starlink получили повышенную нагрузку из-за сверхмощной магнитной бури, которая оказалась самым масштабным космическим явлением за последние 20 лет.